Борьба с рейдерством затруднена из-за офшоров и хакеров, - Малюська

В борьбе с рейдерством есть проблемы, которые возникают из-за офшоров и уровня навыков хакеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Проблемы всегда будут возникать, потому что растет квалификация юристов, занимающихся рейдерством. Мы устанавливаем новые барьеры - они находят новые способы их обойти", - отметил глава Минюста.

По словам Малюськи, сейчас осталось несколько системных дыр, где рейдерство случается, которые быстро закрыть не могут по объективным соображениям.

"Первое - это офшоры. Кстати, полезно будет услышать тем, кто структурировал свой бизнес таким образом, что контроль происходит через офшорные компании. Их в случае корпоративных конфликтов рейдерят, и есть дыра: мы не можем этот процесс проконтролировать, так как документы готовятся в иностранных юрисдикциях", - отметил министр.

"Второе - это хакерские атаки. У нас была большая пауза, когда мы ввели двойную идентификацию (регистраторов и нотариусов. - Ред.). Тогда те, кто занимался взломом, не мог понять, как взломать систему. Но вот летом один такой большой взлом произошел, десятки незаконных регистрационных действий были внесены в систему именно из-за хакеров", - добавил глава Минюста.

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