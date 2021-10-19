Борьба с рейдерством затруднена из-за офшоров и хакеров, - Малюська
В борьбе с рейдерством есть проблемы, которые возникают из-за офшоров и уровня навыков хакеров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" заявил министр юстиции Денис Малюська.
"Проблемы всегда будут возникать, потому что растет квалификация юристов, занимающихся рейдерством. Мы устанавливаем новые барьеры - они находят новые способы их обойти", - отметил глава Минюста.
По словам Малюськи, сейчас осталось несколько системных дыр, где рейдерство случается, которые быстро закрыть не могут по объективным соображениям.
"Первое - это офшоры. Кстати, полезно будет услышать тем, кто структурировал свой бизнес таким образом, что контроль происходит через офшорные компании. Их в случае корпоративных конфликтов рейдерят, и есть дыра: мы не можем этот процесс проконтролировать, так как документы готовятся в иностранных юрисдикциях", - отметил министр.
"Второе - это хакерские атаки. У нас была большая пауза, когда мы ввели двойную идентификацию (регистраторов и нотариусов. - Ред.). Тогда те, кто занимался взломом, не мог понять, как взломать систему. Но вот летом один такой большой взлом произошел, десятки незаконных регистрационных действий были внесены в систему именно из-за хакеров", - добавил глава Минюста.
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Ой, а кто это у нас совсем недавно рассказывал что "структурировал" свой "бизнес"?
А взагалі, танцору-клоуну і шоблі завжди щось заважає боротися зі злочинністю, бо шобло і не збирається щось робити.
Сам Малюська сказав...