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Борьба с рейдерством затруднена из-за офшоров и хакеров, - Малюська

Борьба с рейдерством затруднена из-за офшоров и хакеров, - Малюська

В борьбе с рейдерством есть проблемы, которые возникают из-за офшоров и уровня навыков хакеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Проблемы всегда будут возникать, потому что растет квалификация юристов, занимающихся рейдерством. Мы устанавливаем новые барьеры - они находят новые способы их обойти", - отметил глава Минюста.

По словам Малюськи, сейчас осталось несколько системных дыр, где рейдерство случается, которые быстро закрыть не могут по объективным соображениям.

"Первое - это офшоры. Кстати, полезно будет услышать тем, кто структурировал свой бизнес таким образом, что контроль происходит через офшорные компании. Их в случае корпоративных конфликтов рейдерят, и есть дыра: мы не можем этот процесс проконтролировать, так как документы готовятся в иностранных юрисдикциях", - отметил министр.

"Второе - это хакерские атаки. У нас была большая пауза, когда мы ввели двойную идентификацию (регистраторов и нотариусов. - Ред.). Тогда те, кто занимался взломом, не мог понять, как взломать систему. Но вот летом один такой большой взлом произошел, десятки незаконных регистрационных действий были внесены в систему именно из-за хакеров", - добавил глава Минюста.

Также читайте: Украина будет пытаться забрать Саакашвили из Грузии, но отдадут ли нам его - это вопрос, - Малюська

Автор: 

офшор (511) рейдерство (918) хакер (1190) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+20
Из-за тех оффшоров, что резко стали благом ?...
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19.10.2021 18:00
+14
плохому юристу офшоры мешают
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19.10.2021 17:59
+14
Хороші і правильні офшори лише у зеленського і арахламії.
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19.10.2021 18:02
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плохому юристу офшоры мешают
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19.10.2021 17:59 Ответить
Из-за тех оффшоров, что резко стали благом ?...
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19.10.2021 18:00 Ответить
Хороші і правильні офшори лише у зеленського і арахламії.
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19.10.2021 18:02 Ответить
ЗЕЛЕНОМУ ТАНЦОРУ ЯЙЦА КОКИ ВСЕ МЕШАЕТ
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19.10.2021 18:01 Ответить
"Первое - это офшоры. Кстати, полезно будет услышать тем, кто структурировал свой бизнес таким образом, что контроль происходит через офшорные компании. Их в случае корпоративных конфликтов рейдерят, и есть дыра: мы не можем этот процесс проконтролировать, так как документы готовятся в иностранных юрисдикциях", - отметил министр.

Ой, а кто это у нас совсем недавно рассказывал что "структурировал" свой "бизнес"?
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19.10.2021 18:03 Ответить
В стране нет судов, всё остальное мелочи.
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19.10.2021 18:04 Ответить
так-так... малюська пока не в курсе изменений политики ЗЕ-партии в отношении офшоров???
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19.10.2021 18:05 Ответить
Сейчас этот малюсь от бородатой бабушки зеледента отхватит звиздюлей и забудет вообще про офшоры.
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19.10.2021 18:23 Ответить
Да ладно! Чего это там Молюск гонит? Ведь Зеленский и Арахмия сказали, что оффшоры это хорошо и здорово!
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19.10.2021 18:05 Ответить
ЗЄля: освіта - типу юрист, має офшорні рахунки. Висновок - ЗЄля рейдер.
А взагалі, танцору-клоуну і шоблі завжди щось заважає боротися зі злочинністю, бо шобло і не збирається щось робити.
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19.10.2021 18:07 Ответить
))))зекрысы приходят в себя ,после наркоты ,не одновременно...
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19.10.2021 18:14 Ответить
Офшорний барига Зеленський заважає боротьбі з рейдерством...
Сам Малюська сказав...
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19.10.2021 18:15 Ответить
Дивно, що не вказав ще на товариша Петра.
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19.10.2021 18:30 Ответить
пид...ры криворогие
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19.10.2021 18:36 Ответить
95 еще никто не рейдернул?
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19.10.2021 18:45 Ответить
дебилы в кабмине ,як завжды, не при делах..
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19.10.2021 18:49 Ответить
Вы для начала хоть урок с ружьями и карабинами закройте ,а то приезджают со стволами ,а менти стоят обосраные
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19.10.2021 19:07 Ответить
А в чём связь? ..хрен понял... может коксу принять как этот вещатель и охватить разумом сказанное?
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19.10.2021 19:11 Ответить
розовый костюмчик и зеленыя чоботы отпугивают рейдеров, як ряса нечисть
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19.10.2021 19:14 Ответить
Із рейдерством "втупу" теж ніхто не бореться.
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19.10.2021 19:34 Ответить
Кроме Украины есть ещё в какой-то стране такое поле деятельности, как рейдерство?
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19.10.2021 20:03 Ответить
Рейдерство -позор Украины и одно из главных препятствий росту инвестиций и развития страны. Покрывают рейдерство олигархи и руководство страны.
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19.10.2021 20:12 Ответить
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19.10.2021 22:56 Ответить
Ага... и еще клятый Порох виноват?
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20.10.2021 08:11 Ответить
 
 