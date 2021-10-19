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"Укрспецэкспорт" оправил заказчику в США танк "Оплот"

Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", отгрузила заказчику из США танк БМ "Оплот".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

БМ "Оплот" - это средний танк украинского производства, его изготавливают на Заводе им. Малышева в Харькове.

В ГК "Укрспецэкспорт" отметили, что танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку этой боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком.

Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа. ФОТО

Автор: 

США (27034) танк (2268) Укроборонпром (1239)


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Топ комментарии
+21
Американці завжди купують нові вироби для вивчення.
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19.10.2021 21:54
+20
нужно еще отметить, что продали "Оплот" за 7 млн баксов в самой нафаршированной топ версии..
в Тайланд поставляли по цене 3,5 млн баксов за штуку..
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19.10.2021 21:51
+15
т.е. за 40 млн $ можна было купить танковую роту. И еще осталось бы на пиво.
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19.10.2021 22:01
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Правила форума Совет форумчан
нужно еще отметить, что продали "Оплот" за 7 млн баксов в самой нафаршированной топ версии..
в Тайланд поставляли по цене 3,5 млн баксов за штуку..
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19.10.2021 21:51 Ответить
Американці завжди купують нові вироби для вивчення.
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19.10.2021 21:54 Ответить
т.е. за 40 млн $ можна было купить танковую роту. И еще осталось бы на пиво.
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19.10.2021 22:01 Ответить
ага.. сообразим на троих..
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19.10.2021 22:03 Ответить
Уже сообразили, - правда на двоих. ПапаБеня с буратиной)
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19.10.2021 22:12 Ответить
Ну, вы ребята, остряки! Вашими остротами только задницу брить. А нехило бы вспомнить как Т-34 во время войны ( той самой ВОВ) отправляли в США для получения реальной оценки его ТТХ. И помните ,что после его испытаний был о...балденный "положительный" отзыв - типа говно?. А сколько танков и САУ у нас при сашибись наших танках спалили немцы - не знаете? Более 96500 машин. Так что мнение США здесь весьма ценно. А вы острите далее на кухне перед собутыльниками.
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19.10.2021 22:30 Ответить
тема твоей бритой задницы в комменте не раскрыта.. плиз фото!
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19.10.2021 22:32 Ответить
Ну, если для ВАС секрет, что в США одни из лучших танков то можно и про задницу. Надеюсь, что она у вас шире , чем у других
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19.10.2021 22:39 Ответить
ты Люба, когда пишешь какие-то "остроты" в своем комменте, будь готова что тебе ответят..
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19.10.2021 22:41 Ответить
По сравнению с Тигром, конечно говно, но Тигров за всю войну сделали менее 1500. А Т-34 за месяц делали больше. Так что даже если 1 Тигр успевал забрать 10 Т-34. Размен всё равно был не в пользу немцев.
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19.10.2021 22:36 Ответить
Так, научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Маковский заявил РИА Новости, что потери частей Красной армии под Прохоровкой составили 75%, а Германии - 20% бронетехники: из 670 советских танков и САУ были потеряны 470 единиц, из 490 германских танков - 50 единиц бронетехники.
Как вам такая арифметика?
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19.10.2021 22:47 Ответить
Задачей немцев было срезать "Курский выступ". Задачей СССР - помешать этому.

По итогу, выступ остался цел. Германия задачу не выполнила, а СССР - выполнил.

Значит немцы уже не могли себе позволить воевать даже с таким соотношением потерь.
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19.10.2021 22:54 Ответить
Ну в этом вы может быть и правы. Хотя другие источники говорят о 500 из 800 , а у противника 200 из 500. Однако всё же цена победы всё же зашкаливает( людей не жалели, немцы же говорят, что за потери головы своих, командующим головы снимали, отсюда и приказ об отступлении) у нас же общие потери : в 50-х годах 14 миллионов, в 60-х годах 20 миллионов, далее 28 миллионов уже не могу назвать даты , но российские историки начинают говорить о 38-42 миллионах.
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19.10.2021 23:17 Ответить
больше разной бездарной тупобратии, типа жукова и ко, которые повинны в тупых и неоправданных смертях миллионов.., а их всех вешают на немцев... все что выше 14 миллионов, это сталинско-коммунячая, необоснованная жертва той войны.
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19.10.2021 23:48 Ответить
Сложный вопрос как считать потери. Сначала считали только убитых в боях и под бомбёжками. Позже стали считать и тех кто умер от голода или эпидемий (из за того что миллионы людей были вынуждены бежать от войны в адские условия). Потом стали считать даже снижение рождаемости и повышение смертности по стране за время войны.

Население и ресурсы - были единственными преимуществами СССР перед Германией. Экономить их возможности не было.
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20.10.2021 00:17 Ответить
Данные о потерях так сильно разнятся от источника к источнику из-за определенной "мифичности" сражения под Прохоровкой. Там только эпизод был и БЕЗ выдуманного "встречного танкового боя". Советую ознакомиться с подлинными тамошними событиями.
А "легендарный танк" Т-34, к сожалению, имел только противопулевую броню. Тигр его лупил с 2 км, а Т-34 - не далее 300 м. Это ели еще про эффективность не говорить.
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20.10.2021 08:16 Ответить
Занимательная у вас арифметика, однако. То есть по вашему на 4 погибших "мёртвоголовочников" приходилось 40 "иДорогаяНеУзнаетКакойТанкистаБылКонец"? Хотя, бабы ещё нарожают. Гениальный размен "не в пользу немцев". Вы, случаем, не правнук Жукова?
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20.10.2021 01:08 Ответить
а що це за війна вов ? ви досі історію кпсс в малюнках читаєте ?
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19.10.2021 23:00 Ответить
так виють, завивають мацковські вовки...
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19.10.2021 23:50 Ответить
Не зовсім так. Амери Т-34 не просто "вивчали", а модернізували. Так завдяки США зявився Т-34-85, з новою баштою, гарматою, та КПП. До речі, станки для виготовлення шестерен великого діаметру, для механізму повороту башти, поставляли також США, що і дозволило поставити на танк нову башту. Перші КПП на Т-34 були без синхронізаторів, і тому в комплекті йшла кувалда, для перемикання передач.
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19.10.2021 23:48 Ответить
не многовасто, БабЗин?)) 96 то тыс...))
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20.10.2021 03:05 Ответить
Видимо решили проверить какой максимум можно выжать из этой линейки танков.

Оплот и Т-90ВМ - предел какой можно получить из основы Т-64. Дальше надо делать полностью новый танк.
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19.10.2021 22:32 Ответить
Т 80 як т 84 як його вдосконалена версія - мало що мають спільного з Т 64 - навіщо херню писати?
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19.10.2021 22:41 Ответить
Т-64 первый базовый прототип.
Т-72 переработанный, упрощённый вариант Т-64 (улучшена ходовая, автомат заряжания, но упрощена электроника и поставлен более простой двигатель)
Т-80 вариант Т-64 с ГТД. Из за повышения мощности - пришлось переделать ходовую.
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19.10.2021 22:48 Ответить
На 72 краща ходова та механізм заряджання?!!! Спасибі, поржав.
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19.10.2021 23:50 Ответить
Прийшлось на т 80 просто переробити? Там міліарди рублів вбухати, там ходова обійшлася дорожче ніж мабуть усі радянські танки усі разом
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20.10.2021 00:17 Ответить
Тем не менее, это Т-64 с новыми двигателем и ходовой. (мало кто на ветке сможет их отличить друг от друга)
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20.10.2021 00:18 Ответить
Так він банально ширший.. І довший я вже не говорю про інші моменти
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20.10.2021 00:29 Ответить
І т 72..поступався т 64 по всіх параметрах.. Саме тому т 64 ніколи нікуди не експортували!!! І єдина причина по якій т 72 запустили у серію.. Неможливість виготовляти т 64 у потрібних обємах.. В основному через двигун
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20.10.2021 00:26 Ответить
Для початку прочитайте.. Скільки міліардів союз зарив тільки у розробку ходової до т 80
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19.10.2021 22:42 Ответить
?
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19.10.2021 21:51 Ответить
абердин заказ посмотрим что нам ответят -)))
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19.10.2021 21:54 Ответить
у нас уже их навалом?
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19.10.2021 21:55 Ответить
валом
пускай америкосы учатся как танки делать
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19.10.2021 21:56 Ответить
Шо за мутне "замовнику"?Якась приватна особа?Трохи не допетрав,у нас "Оплотів" дохєра і більше?Дівати нікуди?
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19.10.2021 21:58 Ответить
Може Арні ще один танк захотів в колекції))
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19.10.2021 22:01 Ответить
Может наши ополченцы западно-вирджинские чтобы в Капитолий в следующий раз не с пустыми руками ехать
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19.10.2021 22:47 Ответить
та мабуть нема куди дівати - ще за кучми у МО не хватило грошей на першу партію з десяти Оплотів і 4 танки повернули на завод, після чого їх продали у США
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20.10.2021 20:04 Ответить
Заказчику из США.., американскому заказчику..., а конкретнее никак?
Это лицо, фирма, оборонка? Кто конечный владелец?
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19.10.2021 21:58 Ответить
Вы еще китайцам продайте!
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19.10.2021 21:58 Ответить
Так Штаты армату и не покупали
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19.10.2021 22:04 Ответить
Американці завжди купують, а потім використовують іноземну техніку для навчань та вивчення тактико-технічних характеристик.
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19.10.2021 22:02 Ответить
10 октября в Украину прибыло 2 транспортника Пентагона,что в них снекрет фирмы Ллойда Остина...но мудакам бункерного КГБиста это очень не понравится....
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19.10.2021 22:03 Ответить
МИавзолейные говноеды...вашу подлодку Курск в США не отправят...бараны долбанные еще год не закончился а упало 30 самолетов Путлера... Бумеранг за сбитый Боинг?
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19.10.2021 22:05 Ответить
Ллойд Остин купил в украинские КРАЗы на сумму почти 2 ярда долларов....поплапчьте крысы Путлерские....********* подключите надо ж реагировать...
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19.10.2021 22:08 Ответить
Цікаво, інші джерела пишуть що поїхав назад не підписавши нічого.
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19.10.2021 22:23 Ответить
КРАЗы куплены еще полгода назад....Чувак... проснись
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19.10.2021 22:24 Ответить
а яке відношеня має Ллойд Остин до US21 Inc ?
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19.10.2021 22:32 Ответить
Вы как в лужу сделал своим вопросом из клуба почемучек... Но тем не менее, догадайтесь , мол, кто убедил правительство воспользоваться услугами US21 Inc?
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19.10.2021 23:24 Ответить
Типо, по рангу должен иметь отношение.
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19.10.2021 23:28 Ответить
ок. спасибо за информацию.
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19.10.2021 23:31 Ответить
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19.10.2021 22:57 Ответить
https://lb.ua/tag/13908_kraz Украинская компания "АвтоКрАЗ" получила трехлетний контракт на поставку армии США КрАЗ 4 × 4 для тяжелых транспортных средств и запчастей к ним.

Как https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuYXJteXJlY29nbml0aW9uLmNvbS9kZWZlbnNlX25ld3NfbWF5XzIwMjFfZ2xvYmFsX3NlY3VyaXR5X2FybXlfaW5kdXN0cnkvdXNfYXJteV9vcmRlcnNfa3Jhel80eDRfaGVhdnlfZHV0eV92ZWhpY2xlcy5odG1s пишет ArmyRecognition , в заказ входят транспортные средства для перевозки личного состава, бортовые грузовики, автоцистерны для воды и горючего.
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19.10.2021 23:46 Ответить
КрАЗи американці купують для постачання в треті країни військової допомоги. Ну, типу, аби не гнати в Сирію дорогі Ошкаши поставляють з України порівняно дешеві КрАЗи.
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20.10.2021 09:37 Ответить
До того как немцы встретились с танками КВ и Т-34, они им были и не нужны. В начале войны были известны случаи когда танк КВ получал за бой больше 100 попаданий от немецких танков и противотанковых пушек, и всё равно сохранял боеспособность.

На начало войны у немцев были противотанковые пушки калибром 25 мм, которые КВ даже в упор в борт не пробивали.
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19.10.2021 22:43 Ответить
Не 25, а 37мм, и уже поступали 50 мм.
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19.10.2021 23:08 Ответить
Да ошибся. Пушка PzB 41 (28 мм, с коническим стволом сжимающим снаряд до 20 мм. Была поставлена в 41 думал она была передовой.

Впрочем пушку 37 мм, солдаты тоже звали "дверной молоток".

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19.10.2021 23:23 Ответить
Нашли что покупать... Нужно изучать «не имеющую аналогов» «Срамату».
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19.10.2021 22:47 Ответить
Не имеющий аналогов бронепоезд, на котором кацапы "шифруют" ядреную ракету.
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19.10.2021 22:59 Ответить
https://youtu.be/28Cqnb5HoUo слабонервным не смотреть
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19.10.2021 23:02 Ответить
Чи не новость... Какой-то американский Коломойский захотел в булочную на танке ездить Нас этим не удивишь, у нас на Цензоре каждый второй в танке
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19.10.2021 23:02 Ответить
1939-1941, ох как любили друг друга СССР и РЕЙХ это не передать словами...взасос)))ЛГБТ отдыхают!
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19.10.2021 23:23 Ответить
https://milnavigator.com.ua/pro-tank-oplot-u-versii-khai-tek-dlia-ssha/ Про танк "Оплот" у версії "хай-тек" для США

Замовлений Пентагоном у 2018 році через ДК "Укрспецекспорт" ОБТ БМ "Оплот" днями був відправлений з ДП "Завод імені Малишева" до своїх нових володарів в Північну Америку.

Ціна одного "Оплоту" для американців за контрактом 2018 року була визначена десь у $7 млн. Це, до речі, поки топова продажна вартість для цього танку. Танк був зроблений - звісно, з затримками, але таки зроблений. Його можна було побачити на виставці "Зброя та безпека", а потім - навіть на параді на День 30-ї річниці Незалежності України.

США не вперше купують в України зразки нової чи модернізованої зброї, що виготовлена на підприємствах вітчизняного ОПК. Зазвичай покупцями виступають різні компанії, хоча у переважній більшості - це закупки для урядових структур США. Таку практику у Америці застосовують і до інших країн, де з'являється щось варте уваги і що можна придбати напряму без особливих складнощів. Грошей на це США ніколи не шкодували і не шкодують.

Причини для таких закупок можуть бути різними. Від реального використання окремих зразків до власної перевірки бойових можливостей тієї чи іншої розробки, а також оцінки наслідків експорту такої зброї до третіх країн.

Безпосередньо в України США нещодавно купували нові зразки радіолокаційних станцій бойового та чергового режиму від підприємства "Іскра", придбали станцію радіотехнічної розвідки та цілевказування типа "Мельхіор", що може працювати у парі з "Нептуном", а попередні версії у морському варіанті встановлені на російських та китайських кораблях з ракетним озброєнням. Купували американці в України і танки.
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19.10.2021 23:23 Ответить
А ведь могли делать качественную продукцию Мирового уровня.
и как можно умножить на "о" Украину !
https://news.bigmir.net/ukraine/4588455-siamskie-tanki-ukrainskie-oploty-dlya-tailanda-ispy-tali-na-poligone-foto
2013 год..
Контракт на поставку 49 танков «Оплот» Укрспецэкспорт (филиал Укроборонпрома) заключил с представителями тайской армии в сентябре 2011 года. Общая сумма сделки - более $200 млн
На полигоне близ Чугуева (Харьковская область) прошли испытания двух новых танков «Оплот», которые харьковский «Завод имени Малышева» сделал для Таиланда.
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20.10.2021 20:32 Ответить
Канада та Україна домовились про спільне будівництво космодрому для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії "Циклон 4М". Будівництво цього об'єкту в канадській провінції Нова Скотія має стартувати вже наприкінці 2021 року. - повідомляє https://milnavigator.com.ua/kanada-ta-ukraina-domovylys-pro-spilne-budivnytstvo-kosmodromu-dlia-ukrainskykh-raket/ Військовий навігатор
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19.10.2021 23:29 Ответить
им можно вспахать плантацию с рабами и разобрать на 4 абрамса)
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19.10.2021 23:43 Ответить
навєрно для мішені...ну це не точно.
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20.10.2021 09:36 Ответить
Главное не деньги, а обратная связь
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20.10.2021 10:11 Ответить
Это наверное тот оплот ,
что горел на
испытаниях в Малиновке !
Денех нет , все в оффшорах. Сделано за 2 года только 2.5

"Оплота " и это при
8(Восьми) ми годах войны на Восточном фронте. З-д им "Малышева и в мирное врмя выпускал свыше 45 ед. машин
в месяц Карл.
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20.10.2021 20:16 Ответить
Такий контракт має всі ознаки державної зради, пора прокуратура відкривати кримінальна справу. А президенту імпічмент і трибунал.
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21.10.2021 01:24 Ответить
 
 