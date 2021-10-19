"Укрспецэкспорт" оправил заказчику в США танк "Оплот"
Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", отгрузила заказчику из США танк БМ "Оплот".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
БМ "Оплот" - это средний танк украинского производства, его изготавливают на Заводе им. Малышева в Харькове.
В ГК "Укрспецэкспорт" отметили, что танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку этой боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком.
Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации.
Топ комментарии
+21 Влад Воланд
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+20 Шрек Баблокат
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+15 Andriy Kalnyshevsky
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в Тайланд поставляли по цене 3,5 млн баксов за штуку..
Как вам такая арифметика?
По итогу, выступ остался цел. Германия задачу не выполнила, а СССР - выполнил.
Значит немцы уже не могли себе позволить воевать даже с таким соотношением потерь.
Население и ресурсы - были единственными преимуществами СССР перед Германией. Экономить их возможности не было.
А "легендарный танк" Т-34, к сожалению, имел только противопулевую броню. Тигр его лупил с 2 км, а Т-34 - не далее 300 м. Это ели еще про эффективность не говорить.
Оплот и Т-90ВМ - предел какой можно получить из основы Т-64. Дальше надо делать полностью новый танк.
Т-72 переработанный, упрощённый вариант Т-64 (улучшена ходовая, автомат заряжания, но упрощена электроника и поставлен более простой двигатель)
Т-80 вариант Т-64 с ГТД. Из за повышения мощности - пришлось переделать ходовую.
пускай америкосы учатся как танки делать
Это лицо, фирма, оборонка? Кто конечный владелец?
Как https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuYXJteXJlY29nbml0aW9uLmNvbS9kZWZlbnNlX25ld3NfbWF5XzIwMjFfZ2xvYmFsX3NlY3VyaXR5X2FybXlfaW5kdXN0cnkvdXNfYXJteV9vcmRlcnNfa3Jhel80eDRfaGVhdnlfZHV0eV92ZWhpY2xlcy5odG1s пишет ArmyRecognition , в заказ входят транспортные средства для перевозки личного состава, бортовые грузовики, автоцистерны для воды и горючего.
На начало войны у немцев были противотанковые пушки калибром 25 мм, которые КВ даже в упор в борт не пробивали.
Впрочем пушку 37 мм, солдаты тоже звали "дверной молоток".
Замовлений Пентагоном у 2018 році через ДК "Укрспецекспорт" ОБТ БМ "Оплот" днями був відправлений з ДП "Завод імені Малишева" до своїх нових володарів в Північну Америку.
Ціна одного "Оплоту" для американців за контрактом 2018 року була визначена десь у $7 млн. Це, до речі, поки топова продажна вартість для цього танку. Танк був зроблений - звісно, з затримками, але таки зроблений. Його можна було побачити на виставці "Зброя та безпека", а потім - навіть на параді на День 30-ї річниці Незалежності України.
США не вперше купують в України зразки нової чи модернізованої зброї, що виготовлена на підприємствах вітчизняного ОПК. Зазвичай покупцями виступають різні компанії, хоча у переважній більшості - це закупки для урядових структур США. Таку практику у Америці застосовують і до інших країн, де з'являється щось варте уваги і що можна придбати напряму без особливих складнощів. Грошей на це США ніколи не шкодували і не шкодують.
Причини для таких закупок можуть бути різними. Від реального використання окремих зразків до власної перевірки бойових можливостей тієї чи іншої розробки, а також оцінки наслідків експорту такої зброї до третіх країн.
Безпосередньо в України США нещодавно купували нові зразки радіолокаційних станцій бойового та чергового режиму від підприємства "Іскра", придбали станцію радіотехнічної розвідки та цілевказування типа "Мельхіор", що може працювати у парі з "Нептуном", а попередні версії у морському варіанті встановлені на російських та китайських кораблях з ракетним озброєнням. Купували американці в України і танки.
А ведь могли делать качественную продукцию Мирового уровня. и как можно умножить на "о" Украину !
https://news.bigmir.net/ukraine/4588455-siamskie-tanki-ukrainskie-oploty-dlya-tailanda-ispy-tali-na-poligone-foto
2013 год..
Контракт на поставку 49 танков «Оплот» Укрспецэкспорт (филиал Укроборонпрома) заключил с представителями тайской армии в сентябре 2011 года. Общая сумма сделки - более $200 млн
На полигоне близ Чугуева (Харьковская область) прошли испытания двух новых танков «Оплот», которые харьковский «Завод имени Малышева» сделал для Таиланда.
что горел на
испытаниях в Малиновке !
Денех нет , все в оффшорах. Сделано за 2 года только 2.5
"Оплота " и это при
8(Восьми) ми годах войны на Восточном фронте. З-д им "Малышева и в мирное врмя выпускал свыше 45 ед. машин
в месяц Карл.