"Укрспецэкспорт" оправил заказчику в США танк "Оплот"

Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", отгрузила заказчику из США танк БМ "Оплот".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

БМ "Оплот" - это средний танк украинского производства, его изготавливают на Заводе им. Малышева в Харькове.

В ГК "Укрспецэкспорт" отметили, что танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку этой боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком.

Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации.

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