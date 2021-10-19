"Укрспецекспорт" відправив замовнику в США танк "Оплот"

Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", відвантажила замовнику з США танк БМ "Оплот".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

БМ "Оплот" - це середній танк українського виробництва, його виготовляють на Заводі ім. Малишева в Харкові.

У ДК "Укрспецекспорт" зазначили, що танк відбув у США в рамках виконання контракту на виготовлення і відвантаження цієї бойової машини між спецекспортером і американським замовником.

Танк виготовлено в сучасній комплектації, він повністю готовий до експлуатації.

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