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Лига чемпионов: "Шахтер" в Киеве крупно проиграл мадридскому "Реалу"

Лига чемпионов:

В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" со счетом 0:5 проиграл мадридскому "Реалу". Поединок состоялся на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первый тайм закончился со счетом 0:1 (на 38 минуте автогол на счету Кривцова).

После перерыва гости отличились четырежды: Винисиус забил на 51 и 56 минутах, Родриго на 65, Бензема на 90.

Также читайте: Лига чемпионов: "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером"

Следующий матч "Шахтер" проведет на выезде 3 ноября также против "Реала".

Автор: 

Лига чемпионов (282) футбол (3586) Шахтер (610)


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Топ комментарии
+13
Рудий щур нам тарифи підвищить,щоб ще десяток безтолкових бразильців по Амазонці позбирати.
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20.10.2021 00:10
+10
Кротов раскатали как детей. Кривцов - это капитан? Дно.
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19.10.2021 23:59
+8
Не понял. Зарю так легко обыграли,а тут какой-то Реал.
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20.10.2021 00:12
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Кротов раскатали как детей. Кривцов - это капитан? Дно.
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19.10.2021 23:59 Ответить
Это не дно а днище.
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20.10.2021 00:01 Ответить
Договірні матчі, хтось виграв на тоталізаторі.
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20.10.2021 09:37 Ответить
Ну чому, гол він забив дуже навіть красивий!
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20.10.2021 00:02 Ответить
Да. Красивый вышел парашютик.
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20.10.2021 00:26 Ответить
Що Лікар пописав 5 уколів заспокійливого
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20.10.2021 00:00 Ответить
не "проиграл" - а просрал по всем параметрам ... двойное дно.
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20.10.2021 00:01 Ответить
Это какой то позор...
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20.10.2021 00:03 Ответить
Какая боль, какая боль... Та не... просто ничего неожиданного...
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20.10.2021 00:03 Ответить
рудому щуру подарунок в гудок))
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20.10.2021 00:04 Ответить
Рудий щур нам тарифи підвищить,щоб ще десяток безтолкових бразильців по Амазонці позбирати.
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20.10.2021 00:10 Ответить
Позбирає усіх, хто ганяє м'яча по пляжах Капакабани.
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20.10.2021 12:32 Ответить
Не понял. Зарю так легко обыграли,а тут какой-то Реал.
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20.10.2021 00:12 Ответить
Та да! Той "Реал" навіть молдовани з "Шерифа" обігрують. Втім, "Шахтар" ці ж молдовани теж обігрують. Очевидно, що іноземці під керівництвом українця грають краще, ніж українці під керівництвом іноземця.
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20.10.2021 08:31 Ответить
ржавых в очередной раз и в хвост и в гриву!
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20.10.2021 00:12 Ответить
Нормально ,пацики,вы вот "Львову","Минаю" напихаете,и все в ажуре. Профессионалы ,и тренер у вас великий. Главное ,что? " Главное продать кого-нибудь подороже,да Ахметка? А там смотри еще один замок в Лондоне или других парижах прикупишь. А Кривцова на пенсию ни в коем случае,вон какие красавы забивает,Месси отдыхает. Да и вся линия защиты броня, стена крепостная. Вобщем полная дупа ,безнадега. Правильно делаете, что бесплатных трансляций нет, а то у впечатлительных болельщиков столько инфарктов бы было,да и команду с тренером и президентом обвешали бы презервативами,как елку. "Шахтер" рулит. Даешь рекорд в следующей игре 0: 10!!! Сможете?
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20.10.2021 00:17 Ответить
Завтра Динамо - Барса
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20.10.2021 00:21 Ответить
от смеха, только дэбил этих баклажан считает колегами
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20.10.2021 00:21 Ответить
Молдаване и то лучше играют ...
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20.10.2021 00:24 Ответить
Это уже де факто 4 место в группе и вылет из еврокубков
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20.10.2021 00:26 Ответить
почетное 4 место
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20.10.2021 03:21 Ответить
Де Зебра еще хуже Каштру. При Каштру Реал дважды нагибали!
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20.10.2021 00:37 Ответить
Это про то, что размер страны и количество населения никак не влияет на спортивные достижения. Как и размер армии на военные победы..
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20.10.2021 00:42 Ответить
Завтра Динамо - Барса думаю 0:7 где-то будет не меньше )

составят компанию сборищу дворовых игроков Ахметова как раз )
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20.10.2021 00:48 Ответить
Шахтер мёртвый в атаке. Смысл от бразильцев
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20.10.2021 00:53 Ответить
ямайка, повна ямайка
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20.10.2021 01:02 Ответить
в Ахмєткі сьогодні пукани порве
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20.10.2021 03:20 Ответить
опомнитесь, невменяемые!
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20.10.2021 05:14 Ответить
Зачем шахтёрских покупать за миллионы и платить им миллионы, чтобы проигрывать с таким счётом? Я могу побегать по полю с таким же эффектом , но гораздо дешевле... Жду предложений от рыжего даунбасовского мафиози ....
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20.10.2021 07:12 Ответить
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20.10.2021 08:55 Ответить
Им с Динамо-Киев только играть. Побеждать друг у друга по очереди
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20.10.2021 09:57 Ответить
,,Какая боль,какая боль……….,, Класика.
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20.10.2021 11:31 Ответить
 
 