Лига чемпионов: "Шахтер" в Киеве крупно проиграл мадридскому "Реалу"

В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" со счетом 0:5 проиграл мадридскому "Реалу". Поединок состоялся на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первый тайм закончился со счетом 0:1 (на 38 минуте автогол на счету Кривцова).

После перерыва гости отличились четырежды: Винисиус забил на 51 и 56 минутах, Родриго на 65, Бензема на 90.

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Следующий матч "Шахтер" проведет на выезде 3 ноября также против "Реала".