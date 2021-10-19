Лига чемпионов: "Шахтер" в Киеве крупно проиграл мадридскому "Реалу"
В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" со счетом 0:5 проиграл мадридскому "Реалу". Поединок состоялся на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Первый тайм закончился со счетом 0:1 (на 38 минуте автогол на счету Кривцова).
После перерыва гости отличились четырежды: Винисиус забил на 51 и 56 минутах, Родриго на 65, Бензема на 90.
Следующий матч "Шахтер" проведет на выезде 3 ноября также против "Реала".
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составят компанию сборищу дворовых игроков Ахметова как раз )