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Лига чемпионов: "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером"

Лига чемпионов:

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграл вничью 0:0 с миланским "Интером".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Матч проходил в Киеве на НСК "Олимпийский".

Следующий матч "Шахтер" проведет 19 октября против мадридского "Реала".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде проиграл молдавскому "Шерифу"

Автор: 

Лига чемпионов (282) футбол (3586) Шахтер (610)


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Топ комментарии
+6
так Шериф навіть Реалу щойно забив...
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28.09.2021 22:29
+5
Центр Киева на уши ставят из-за того, что 20 бугаёв бегают за мячом
по траве. А миллионы дебилов смотрят как зачарованные, в то время как из-под них вынимают их страну.
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28.09.2021 22:17
+4
Точнее не бугаев а миллионеров.
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28.09.2021 22:22
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відскочили кроти? Сильно фартонуло?
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28.09.2021 22:14 Ответить
П'ятов на останніх хвилинах кілька разів рятував...
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28.09.2021 22:29 Ответить
Выиграли центр поля, владение 60-40. Игра равных команд. Жаль голандишка сломал Лосяша на 8 минуте. Некому стало забить у Шахтера.
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28.09.2021 23:35 Ответить
дай, Боже, і Динамо не заб'ють
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29.09.2021 00:58 Ответить
Центр Киева на уши ставят из-за того, что 20 бугаёв бегают за мячом
по траве. А миллионы дебилов смотрят как зачарованные, в то время как из-под них вынимают их страну.
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28.09.2021 22:17 Ответить
Точнее не бугаев а миллионеров.
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28.09.2021 22:22 Ответить
хи-хи
и бегают особенно не напрягаясь - с гарантированным поражением в финальном итоге..
а украинские фанаты футбола после матча бьют друг другу морды, вместо того что бы бить их этим бегунам
- я смотрю наш бокс - там даже украинская вата (усик, ломаченко) побеждает
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28.09.2021 22:48 Ответить
Шахтёр и Реал..

Галантерейщик и кардинал, это сила!
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28.09.2021 22:19 Ответить
Матч проходил в Киеве на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Кротятня дамбасяцкая валите играть на Донецкий стадион..
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28.09.2021 22:22 Ответить
До речі, юридична особа ФК Шахтар після окупації Донецька перереєстрована в Маріуполі... Логічно було б грати за місцем реєстрації!
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28.09.2021 22:30 Ответить
В марику УЄФА не дозволяє грати, бо від стадіону до лінії фронту 20км; "Град" достає. В 2016-му (чи 17? - забув) підкротячник свій матч в Лізі Європи грав в Одесі.
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28.09.2021 22:37 Ответить
Та я знаю, це сарказм... А взагалі по-хорошому хай би кроти у Харкові лишалися, там у них і фанів більше, ніж в Києві...

До речі, про Марік - коли в Динамо була інфа про теракт на стадіоні і Динамо просило перенести матч з Маріка, то Павелко відмовився це зробити і впаяв Динамо технічну поразку. Через це Динамо чемпіонство втратило...
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28.09.2021 23:11 Ответить
Саме хотіла написати про це.
І як Динамо поливали брудом у мережах.
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29.09.2021 00:09 Ответить
А українська народна команда Динамо Київ взагалі злякалась їхати грати в Маріупіль
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28.09.2021 23:17 Ответить
Они не успели бронепамперсы купить.
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28.09.2021 23:36 Ответить
Так не ходить на стадіон, у кротів у Київу трибуни більш заповнюються ніж у Дінамо
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28.09.2021 23:39 Ответить
Гниди кончені . Через них "згорів " мій суперекспрес в бк . Це ж треба було примудритись просрати молдованам . . Тепер зіграли вони- в нічию , бл ,, ідіть кобилі під хвіст. Тоді треба було , хоча б так .
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28.09.2021 22:27 Ответить
так Шериф навіть Реалу щойно забив...
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28.09.2021 22:29 Ответить
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28.09.2021 22:43 Ответить
це песец.... Юра Вернидуб і в раела виграє на його полі, на 90' забили - 1:2...
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28.09.2021 23:46 Ответить
Реал таке саме лайно як і шахтьори . Виходять проти команд без авторитету , таких як Шериф , як на прогулянку . Мовляв - нафіг напрягатись , вони вкакаются від одного нашого виду . Але коли ті не вкакуються , і навпаки - створюють довбаним "грандам " проблеми , " гранди " роблять кругі очі і включають дурачка , мовляв - - как жє так , пачєму ,, нєужєлі ми іх нєдоаценілі ... .
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28.09.2021 23:12 Ответить
ну как бэ счет 1:1 конечно в пользу молдован щас, но 2 удара по воротам реала говорят что шериф не играет в футбол, там 11 человек стоит около штрафной своей и отбивается)
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28.09.2021 23:36 Ответить
уже 1:2
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28.09.2021 23:47 Ответить
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28.09.2021 23:56 Ответить
Вау !!! Круто ! Приємно за нашого тренера.
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29.09.2021 00:11 Ответить
Вернидуб просто топ !!! И Кроты уже прощаются с Лигой Чемпионов... и с Лигой Европы тоже...
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29.09.2021 00:19 Ответить
Я ж саме це і маю на увазі . Реал думав що " хлопне" молдован - одной лєвой , а ті забили гол і стали автобусом . Попробуй тепер зламай їхню оборону . От зараз ( якщо Реал не виграє ВДОМА ) їх в Іспанії змішають з лайном , а вони почнуть робити круглі очі . .

Бл , щойно Шериф забив знову , не встиг я дописати комент . Це просто пц . . 3 удара 2 голи , сраному " гранду " . .
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28.09.2021 23:48 Ответить
Кто это смотрит вообще? С учетом того,что как и бокс,его нигде не показывают.
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28.09.2021 22:46 Ответить
А потім Голованов питає Гордона, чому в Суспільного такі низькі рейтинги? Та тому що його роботодавець монополізував усі найважливіші футбольні трансляції, включно з офіційними матчами національної збірної.
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28.09.2021 23:29 Ответить
тільки що цікаво: матчі єврокубків рижа мразь просрала. Якимось західним буржуям, "мегого", і тепер матчі ЛЧ мені дивитися ніде. А по інету дивитися - то це 2хвилини затримки, і постійні зависання....
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28.09.2021 23:36 Ответить
Это кацапски буржуи. Так что, не несите им денежку в кубышку. Смотрите ЛЧ по радио.
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28.09.2021 23:37 Ответить
касапські?

Гех...
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28.09.2021 23:43 Ответить
В мене тут не висне , є ще й другі сайти . Якщо хочеш , перевір . https://www.jokerlivestream.xyz/joker-football-live-streaming-41.html
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28.09.2021 23:54 Ответить
дякую! Завтра перевірю. Бо я динамівець
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29.09.2021 00:06 Ответить
В інтернеті дивись що хочеш , і скільки хочеш ,, якщо знаєш де шукати . Правда - озвучка на інгліш . .
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28.09.2021 23:37 Ответить
Макс, підкажи ще адресочки...
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29.09.2021 00:07 Ответить
Я не Макс, але є livetv.sx

Тільки, зараза, мій антивірус його останнім часом блокує на компі.
Матч за СуперКубок дивилася / слухала по телефону.
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29.09.2021 00:13 Ответить
Ні, livetv вже не катить. Це касапський сайт, місяць тому там був якийсь конфлікт, і його блоканули самі касапи. роскомнадзор, чи що...
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29.09.2021 00:24 Ответить
Справді ? У мене англійською він був, там знаходила українські трансляції.
ОК, дякую, що сказали.
Треба буде щось пошукати ще.
Скопіювала той, що Перепелиця написав.
Завтра випробую - ввімкну тихенько, бо ж працюю в той час.
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29.09.2021 00:27 Ответить


Добре, що роскомпозор тільки своїх кацапських блокує, дай їм волю, то вони б увесь світ заблокували.
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29.09.2021 00:37 Ответить
Той сайт , посилання на який я дав - найоптимальніший варіант для трансляцій . Він не прив'язаний до букмекерських контор .
Можу дати посилання на інші , але вони будуть пропонувати тобі перегляд на бк ,, але для цього треба буде там зареєструватись - як гравцю , інакше трансляція для тебе буде закрита .
Хоча , на БК звісно ж , прямі трансляції найякісніші , завжди чітка картинка , чистий звук , зображення не висне , затримки немає . Я зареєстрований в шести БК , у 2 інколи граю на ставках , а інші використовую , в основному лише -для перегляду спортивних трансляцій . Букмекерські контори транслюють не все підряд , то ж доводится і там шукати потрібне . Хоча , міжнародні змагання , а особливо футбол і теніс транслюється майже увесь .
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29.09.2021 10:27 Ответить
Хорошая игра от Кротов и можно было и додавить Интер в концовке.. Отличная игра Пятова и Степаненко - без них бы влетели, и это понял уже не только я а и Дзерби ...
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28.09.2021 23:40 Ответить
2 удара в створ ворот и 2 гола) судьба Шахтера теперь совсем незавидна)
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29.09.2021 00:06 Ответить
Да конец света. Реал дернут, а потом приднестровцев.
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29.09.2021 00:10 Ответить
если реал смогут 1 разок обыграть это будет бомба) но пока не вериться)
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29.09.2021 00:25 Ответить
А обыграть Реал всегда бомба.
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29.09.2021 15:58 Ответить
Щось не віриться, що Шахтар зможе Шеріф догнати.
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29.09.2021 00:36 Ответить
Да все возможно и считаю что всегда есть шанс. Следующая игра с Реалом и так как они прошлые 2 раза выиграли то все возможно, жаль только Траоре не поможет команде. Чтоб всегда знать все новости о Шахтере вам нужно посетить их официальный сайт https://fcsd.tv/ fcsd.tv и вы не пропустите важных событий.
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09.10.2021 10:36 Ответить
 
 