Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Києві зіграв унічию з італійським "Інтером"
У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" зіграв унічию 0:0 з міланським "Інтером".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Матч проходив у Києві на НСК "Олімпійський".
Наступний матч "Шахтар" проведе 19 жовтня проти мадридського "Реала".
Топ коментарі
+6 Ан Мур
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+5 Colt
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+4 govtva
показати весь коментар28.09.2021 22:22
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по траве. А миллионы дебилов смотрят как зачарованные, в то время как из-под них вынимают их страну.
и бегают особенно не напрягаясь - с гарантированным поражением в финальном итоге..
а украинские фанаты футбола после матча бьют друг другу морды, вместо того что бы бить их этим бегунам
- я смотрю наш бокс - там даже украинская вата (усик, ломаченко) побеждает
Галантерейщик и кардинал, это сила!
Кротятня дамбасяцкая валите играть на Донецкий стадион..
До речі, про Марік - коли в Динамо була інфа про теракт на стадіоні і Динамо просило перенести матч з Маріка, то Павелко відмовився це зробити і впаяв Динамо технічну поразку. Через це Динамо чемпіонство втратило...
І як Динамо поливали брудом у мережах.
Бл , щойно Шериф забив знову , не встиг я дописати комент . Це просто пц . . 3 удара 2 голи , сраному " гранду " . .
Гех...
Тільки, зараза, мій антивірус його останнім часом блокує на компі.
Матч за СуперКубок дивилася / слухала по телефону.
ОК, дякую, що сказали.
Треба буде щось пошукати ще.
Скопіювала той, що Перепелиця написав.
Завтра випробую - ввімкну тихенько, бо ж працюю в той час.
Добре, що роскомпозор тільки своїх кацапських блокує, дай їм волю, то вони б увесь світ заблокували.
Можу дати посилання на інші , але вони будуть пропонувати тобі перегляд на бк ,, але для цього треба буде там зареєструватись - як гравцю , інакше трансляція для тебе буде закрита .
Хоча , на БК звісно ж , прямі трансляції найякісніші , завжди чітка картинка , чистий звук , зображення не висне , затримки немає . Я зареєстрований в шести БК , у 2 інколи граю на ставках , а інші використовую , в основному лише -для перегляду спортивних трансляцій . Букмекерські контори транслюють не все підряд , то ж доводится і там шукати потрібне . Хоча , міжнародні змагання , а особливо футбол і теніс транслюється майже увесь .