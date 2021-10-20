Рада рассматривает проект Госбюджета-2022: нардепы хотят, чтобы Кабмин повысил прожиточный минимум и минимальную зарплату
Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Госбюджета не следующий год в первом чтении.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
С парламентской трибуны первым выступает глава бюджетного комитета Юрий Аристов.
Он рассказал, что комитет учёл 1500 поправок народных депутатов.
"Некоторые народные депутаты подали предложения только формально сбалансированные - предложенные источники для дополнительных расходов не подтверждаются нужными расчётами, соответственно не могут считаться реалистичными", - отметил Аристов и добавил, что комитет предлагает отклонить 1783 поправки нардепов.
По словам парламентария, комитет предлагает поручить правительству ко второму чтению проработать вопрос повышения социальных стандартов - в первую очередь, прожиточного минимума и минимальной зарплаты, исходя из финансовых возможностей государства.
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Учитывая нашу экономику, возможности, пандемию - минималка и так высокая.
Минимальная зарплата - это минимум, а не максимум. Считаешь себя специалистом? Обращайся к работодателю и требую тот уровень зарплаты насколько ты себя оцениваешь. Повышать ее в нынешних условиях нельзя. Очень надеюсь, что здравый смысл победит популизм.
А что помешает бизнесу, для уклонение от уплаты налогов, оформлять на работу не по трудовой книжке, а оформлять сотрудника как ФЛП? И вуаля - нет никакого налога в бюджет. Сначала не исполнения местных бюджета, затем государственного, затем ляжет пенсионный фонд ну и дефолт государства. Сначала внутренний, а там и внешний. Та как такие действия противоречат договоренностям с МВФ, ****, а без перекредитации Украина уже в следующем году не сможет выполнить свои фин обязанности. Дальше 3-5 кратная девальвация, 60-80% инфляции и минималка в долларов эквиваленте не вырастет а упадет в разы.