Рада рассматривает проект Госбюджета-2022: нардепы хотят, чтобы Кабмин повысил прожиточный минимум и минимальную зарплату

Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Госбюджета не следующий год в первом чтении.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

С парламентской трибуны первым выступает глава бюджетного комитета Юрий Аристов.

Он рассказал, что комитет учёл 1500 поправок народных депутатов.

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"Некоторые народные депутаты подали предложения только формально сбалансированные - предложенные источники для дополнительных расходов не подтверждаются нужными расчётами, соответственно не могут считаться реалистичными", - отметил Аристов и добавил, что комитет предлагает отклонить 1783 поправки нардепов.

По словам парламентария, комитет предлагает поручить правительству ко второму чтению проработать вопрос повышения социальных стандартов - в первую очередь, прожиточного минимума и минимальной зарплаты, исходя из финансовых возможностей государства.