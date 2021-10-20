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Новини Бюджет-2022
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Рада розглядає проєкт Держбюджету-2022: нардепи хочуть, щоб Кабмін підвищив прожитковий мінімум і мінімальну зарплату

Рада розглядає проєкт Держбюджету-2022: нардепи хочуть, щоб Кабмін підвищив прожитковий мінімум і мінімальну зарплату

Верховна Рада розпочала розгляд проєкту держбюджету на наступний рік у першому читанні.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

З парламентської трибуни першим виступає глава бюджетного комітету Юрій Арістов.

Він розповів, що комітет врахував 1500 поправок народних депутатів.

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"Деякі народні депутати подали пропозиції лише формально збалансовані - запропоновані джерела для додаткових витрат не підтверджуються потрібними розрахунками, відповідно не можуть вважатися реалістичними", - зазначив Арістов і додав, що комітет пропонує відхилити 1783 поправки нардепів.

За словами парламентарія, комітет пропонує доручити уряду до другого читання опрацювати питання підвищення соціальних стандартів - насамперед прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, з огляду на фінансові можливості держави.

Автор: 

бюджет (3004) ВР (15022) держбюджет (2410) Арістов Юрій (47)


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Топ коментарі
+5
"повысить минимальную зарплату" єто так счас называется повышение налогов ЕСВ
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20.10.2021 11:29
+2
Да. Слугам мало рекордной инфляции и рекордных цен. Нужно еще подстегнуть.
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20.10.2021 11:39
+1
Повышение минималки дело СВЯТОЕ и она должна быть поднята минимум на 50% .
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20.10.2021 11:31
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"повысить минимальную зарплату" єто так счас называется повышение налогов ЕСВ
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20.10.2021 11:29 Відповісти
Да. Слугам мало рекордной инфляции и рекордных цен. Нужно еще подстегнуть.
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20.10.2021 11:39 Відповісти
Підвищувати мінімальну зарплату потрібно, на 6500 грн прожити неможливо, тому процес цей неминучий, питання тільки наскільки підняти мінімальну зарплату. На мою думку піднімати мінімальну зарплату потрібно на 1000 грн на рік, в 2022 році до 7500грн, в 2023 році до 8500грн, в 2024 році до 9500 грн і так далі до реального прижиткового мінімуму. Тоді у виборців та бізнесу буде чітка перспектива!
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20.10.2021 11:39 Відповісти
Повышение минималки дело СВЯТОЕ и она должна быть поднята минимум на 50% .
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20.10.2021 11:31 Відповісти
Повышения минималки не нужно. ФЛП и мелкому бизнесу и так не просто, чтобы им еще повышать налог.
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20.10.2021 11:33 Відповісти
Очень нужно ,пока все с Украины не свалили а бизнес есть бизнес ,не можешь платить людям зарплату и государству налоги ,значит надо заниматься чем-то другим .
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20.10.2021 12:09 Відповісти
Если тебе платят минималку, значит такой ты специалист. Обращайся к своему работодателю и проси повышение зарплат. Во всем цивилизованном мире, наоборот стараются поддержать малый бизнес, а не душить их налогами, особенно в такой сложный период. В Грузии например, минимальная зарплата 20 долларов в месяц и мелкий бизнес развивается. Страна в 10 по легкости ведения бизнеса. Даже на России МРОТ меньше чем в Украине. Хотя любому объективному человеку, понятно что экономики РФ и Украины несоизмеримы.
Учитывая нашу экономику, возможности, пандемию - минималка и так высокая.
Минимальная зарплата - это минимум, а не максимум. Считаешь себя специалистом? Обращайся к работодателю и требую тот уровень зарплаты насколько ты себя оцениваешь. Повышать ее в нынешних условиях нельзя. Очень надеюсь, что здравый смысл победит популизм.
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20.10.2021 12:20 Відповісти
Суть в том ,что с мало бизнеса вообще не надо брать налоги ,но только с малого ,а вот зарплату минимальную государство должно поднимать и чем выше тем лучше ,ну а если ты ни в состоянии её платить то тогда и бизнесом не стоит заниматься .
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20.10.2021 12:31 Відповісти
А чем наполнять местные бюджеты? Если отменить налог на ФЛП. А знаешь, что в небольших райцентрах в структуре бюджета города, налог на физлиц достигает 40-50%.
А что помешает бизнесу, для уклонение от уплаты налогов, оформлять на работу не по трудовой книжке, а оформлять сотрудника как ФЛП? И вуаля - нет никакого налога в бюджет. Сначала не исполнения местных бюджета, затем государственного, затем ляжет пенсионный фонд ну и дефолт государства. Сначала внутренний, а там и внешний. Та как такие действия противоречат договоренностям с МВФ, ****, а без перекредитации Украина уже в следующем году не сможет выполнить свои фин обязанности. Дальше 3-5 кратная девальвация, 60-80% инфляции и минималка в долларов эквиваленте не вырастет а упадет в разы.
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20.10.2021 12:58 Відповісти
Для того ,чтобы ни уклонялись и ни жульничали должны работать законы и соответствующие службы а для того чтобы бюджеты были наполнены надо развивать производство крупное и среднее а ни тащить последнее с бабки торгующей на рынке огурцами или труселями в переходе ..
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20.10.2021 13:30 Відповісти
Ага. Поднятие налогов -- самое оно чтобы добить экономику в условиях кризиса.
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20.10.2021 11:40 Відповісти
С малого бизнеса вообще ни надо брать налогов а зарплату пусть людям платят нормальную ,не ниже 10 000 ,бо скоро в Украине некому работать будет ,все уедут туда где платят .
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20.10.2021 12:12 Відповісти
тут таке діло... якщо підвищити прожитковий мінімум та мінімальну зарплатню, то що ж вони будуть красти, щоб вам конверти роздавать?
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20.10.2021 11:33 Відповісти
 
 