Рада розглядає проєкт Держбюджету-2022: нардепи хочуть, щоб Кабмін підвищив прожитковий мінімум і мінімальну зарплату

Верховна Рада розпочала розгляд проєкту держбюджету на наступний рік у першому читанні.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

З парламентської трибуни першим виступає глава бюджетного комітету Юрій Арістов.

Він розповів, що комітет врахував 1500 поправок народних депутатів.

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"Деякі народні депутати подали пропозиції лише формально збалансовані - запропоновані джерела для додаткових витрат не підтверджуються потрібними розрахунками, відповідно не можуть вважатися реалістичними", - зазначив Арістов і додав, що комітет пропонує відхилити 1783 поправки нардепів.

За словами парламентарія, комітет пропонує доручити уряду до другого читання опрацювати питання підвищення соціальних стандартів - насамперед прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, з огляду на фінансові можливості держави.