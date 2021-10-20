Рада розглядає проєкт Держбюджету-2022: нардепи хочуть, щоб Кабмін підвищив прожитковий мінімум і мінімальну зарплату
Верховна Рада розпочала розгляд проєкту держбюджету на наступний рік у першому читанні.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
З парламентської трибуни першим виступає глава бюджетного комітету Юрій Арістов.
Він розповів, що комітет врахував 1500 поправок народних депутатів.
"Деякі народні депутати подали пропозиції лише формально збалансовані - запропоновані джерела для додаткових витрат не підтверджуються потрібними розрахунками, відповідно не можуть вважатися реалістичними", - зазначив Арістов і додав, що комітет пропонує відхилити 1783 поправки нардепів.
За словами парламентарія, комітет пропонує доручити уряду до другого читання опрацювати питання підвищення соціальних стандартів - насамперед прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, з огляду на фінансові можливості держави.
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Учитывая нашу экономику, возможности, пандемию - минималка и так высокая.
Минимальная зарплата - это минимум, а не максимум. Считаешь себя специалистом? Обращайся к работодателю и требую тот уровень зарплаты насколько ты себя оцениваешь. Повышать ее в нынешних условиях нельзя. Очень надеюсь, что здравый смысл победит популизм.
А что помешает бизнесу, для уклонение от уплаты налогов, оформлять на работу не по трудовой книжке, а оформлять сотрудника как ФЛП? И вуаля - нет никакого налога в бюджет. Сначала не исполнения местных бюджета, затем государственного, затем ляжет пенсионный фонд ну и дефолт государства. Сначала внутренний, а там и внешний. Та как такие действия противоречат договоренностям с МВФ, ****, а без перекредитации Украина уже в следующем году не сможет выполнить свои фин обязанности. Дальше 3-5 кратная девальвация, 60-80% инфляции и минималка в долларов эквиваленте не вырастет а упадет в разы.