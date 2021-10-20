Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за распространения Delta-Plus, - Кулеба
Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за распространения в стране мутации штамма Delta AY.4.2, которую также называют Delta Plus.
Как кинформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Нет, пока что нет планов ограничивать авиасообщение с Великобританией. Мы будем консультироваться с Министерством здравоохранения Украины по рискам, которые несет этот новый штамм, и будем действовать соответствующе, в интересах украинских граждан прежде всего", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.
Как сообщалось ранее, в Британии в последнее время снова стремительно растет число заражений, но смертей намного меньше, чем с такими же показателями во время зимней волны, когда вакцинация в стране только начиналась.
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Средний ежедневный прирост заражений в начале октября составлял 34 000 случаев, сейчас - уже более 44 000. Во вторник сообщили о наибольшем с марта количество смертей.
Вместе с тем, объединение медиков Национальной службы здоровья Великобритании призвали правительство немедленно перейти к запасному "плану Б" и вернуть часть ковид-ограничений, прежде всего масочный режим в помещениях, чтобы избежать значительного ухудшения ситуации.
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Санжары...книжки..презервативы...кобелька с ****** спасали ...министр добровольно на изоляцию....мастера по борьбе с ковидом...😀