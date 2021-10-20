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Новости Коронавирус и карантин
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Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за распространения Delta-Plus, - Кулеба

Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за распространения Delta-Plus, - Кулеба

Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за распространения в стране мутации штамма Delta AY.4.2, которую также называют Delta Plus.

Как кинформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет, пока что нет планов ограничивать авиасообщение с Великобританией. Мы будем консультироваться с Министерством здравоохранения Украины по рискам, которые несет этот новый штамм, и будем действовать соответствующе, в интересах украинских граждан прежде всего", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

Как сообщалось ранее, в Британии в последнее время снова стремительно растет число заражений, но смертей намного меньше, чем с такими же показателями во время зимней волны, когда вакцинация в стране только начиналась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Он может оказаться заразнее "дельты"

Средний ежедневный прирост заражений в начале октября составлял 34 000 случаев, сейчас - уже более 44 000. Во вторник сообщили о наибольшем с марта количество смертей.

Вместе с тем, объединение медиков Национальной службы здоровья Великобритании призвали правительство немедленно перейти к запасному "плану Б" и вернуть часть ковид-ограничений, прежде всего масочный режим в помещениях, чтобы избежать значительного ухудшения ситуации.

Великобритания (5011) карантин (16729) МИД (6986) авиасообщение (795) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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🤪почалось) "Delta+" світ вже не буде як колись, поки людство не зрозуміє, що гами правлять наймані Китаєм соціалісти.
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20.10.2021 13:09 Ответить
Уже дельта плюс?? И как давно??
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20.10.2021 13:10 Ответить
Сразу как только придумали выпустить Moderna+ и pfizer+
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20.10.2021 13:34 Ответить
И правильно...зачем ограничивать?? Надо подождать пока дельта плюс станет в Украине доминирующим...а потом обвинить во всем антиваксеров...ну как обычно...
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20.10.2021 13:14 Ответить
Зелений недоумок звозив сюди заразу з усього світу заради піару. Привезе ще і Дельту+.
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20.10.2021 13:15 Ответить
А как все начиналось то..
Санжары...книжки..презервативы...кобелька с ****** спасали ...министр добровольно на изоляцию....мастера по борьбе с ковидом...😀
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20.10.2021 13:18 Ответить
Появись "Delta+" у нас,нам бы уже к ним въезд запретили.
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20.10.2021 15:35 Ответить
3021 год. Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за распространения в стране мутации штамма Delta AY.10500.10500
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20.10.2021 16:12 Ответить
 
 