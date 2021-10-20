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Новости Бюджет-2022
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Рада поддержала выводы комитета по Госбюджету-2022 (исправлено)

Рада поддержала выводы комитета по Госбюджету-2022 (исправлено)

Верховная Рада приняла в первом чтении постановление по выводам и предложениям к законопроекту о Госбюджете-2022.

Об этом сообщает парлпаментский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 264 народных депутата.

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Затем народные депутаты приступили к рассмотрению поправок, которые предлагают учесть депутатские фракции и группы.

После этого выводы и предложениям к законопроекту о Госбюджете-2022 должны быть приняты в целом, что будет означать принятие проекта Госбюджета-2022 в первом чтении.

Парламент в бюджетных заключениях рекомендовал правительству в редакции законопроекта ко второму чтению увеличить доходы общего фонда госбюджета на следующий год на 6,5 млрд грн за счет увеличения ожидаемых поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС) с импорта. Помимо этого, парламент рекомендовал предусмотреть субвенцию из государственного бюджета местным на борьбу с пандемией и ее последствиями во время учебного процесса в школах - 1 млрд грн, а также – финансирование программы "Питьевая вода Украины на 2022-2026 годы" в размере 1 млрд грн.

Еще 1,5 млрд грн народные депутаты предлагают предусмотреть в качестве субвенций местным громадам на покупку оборудования для пищеблоков в школах - 1,5 млрд грн.

Как сообщалось, доходы бюджета-2022 в поданном в Верховную Раду правительством законопроекте определены на уровне 1,277 трлн грн, что на 161 млрд грн выше по сравнению с плановыми показателями госбюджета-2021. Расходы предлагается установить в размере 1,465 трлн грн (+103 млрд грн к плановому показателю госбюджета-2021). При этом дефицит госбюджета предлагается заложить в размере 3,5% ВВП. Проект госбюджета-2022 построен на прогнозе роста номинального ВВП до 5,368 трлн грн, росте реального ВВП на 3,8%, курсовом коридоре гривни к доллару на конец года - 28,6-28,7 грн/$.

Автор: 

бюджет (4838) ВР (29272) госбюджет (1187)


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20.10.2021 13:19 Ответить
Шалений принтер набирає обертів...
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20.10.2021 13:42 Ответить
по ходу принтер переродился в самогонный аппарат
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20.10.2021 13:50 Ответить
Виски нужно исключить из рациона.
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20.10.2021 15:19 Ответить
 
 