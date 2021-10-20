Рада підтримала висновки комітету щодо Держбюджету-2022 (виправлено)

Верховна Рада схвалила в першому читанні постанову щодо висновків і пропозицій до законопроєкту про Держбюджет-2022.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосували 264 народні депутати.

Потім народні депутати взялися за розгляд поправок, які пропонують врахувати депутатські фракції і групи.

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Після цього висновки і пропозиції до законопроєкту про Держбюджет-2022 мають бути прийняті в цілому, що буде означати ухвалення проєкту Держбюджету-2022 в першому читанні.

Парламент в бюджетних висновках рекомендував уряду в редакції законопроєкту до другого читання збільшити доходи загального фонду держбюджету на наступний рік на 6,5 млрд грн за рахунок збільшення очікуваних надходжень від податку на додану вартість (ПДВ) з імпорту. Крім цього, парламент рекомендував передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим на боротьбу з пандемією і її наслідками під час навчального процесу в школах - 1 млрд грн, а також - фінансування програми "Питна вода України на 2022-2026 роки" в розмірі 1 млрд грн.

Ще 1,5 млрд грн народні депутати пропонують передбачити як субвенції місцевим громадам на купівлю устаткування для харчоблоків в школах - 1,5 млрд грн.

Як повідомлялося, доходи бюджету-2022 в поданому до Верховної Ради урядом законопроєкті визначені на рівні 1,277 трлн грн, що на 161 млрд грн вище в порівнянні з плановими показниками держбюджету-2021. Витрати пропонується встановити в розмірі 1,465 трлн грн (+103 млрд грн до планового показника держбюджету-2021). При цьому дефіцит держбюджету пропонується закласти в розмірі 3,5% ВВП. Проєкт держбюджету-2022 побудований на прогнозі зростання номінального ВВП до 5,368 трлн грн, зростання реального ВВП на 3,8%, курсовий коридор гривні до долара на кінець року - 28,6-28,7 грн/$.