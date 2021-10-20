Мы не остановим пандемию COVID-19, если Украина не будет вакцинироваться, - Шмыгаль
94,2% госпитализированных с коронавирусом - это невакцинированные люди.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, несколько регионов могут попасть в "красную" зону карантина в ближайшие дни.
"Мы постоянно подключаем новые больницы и увеличиваем количество врачей, которые противодействуют коронавирусу. Однако, как бы мы ни были готовы, сколько бы больниц и коек мы бы ни подготовили, мы не остановим пандемию, если Украина не будет вакцинироваться", - подчеркнул премьер-министр.
Шмыгаль напомнил, что 94,2% госпитализированных с коронавирусом - это невакцинированные лица, которые не были привиты даже одной дозой вакцины.
"Вакцинация спасает жизнь. Сейчас мы наблюдаем абсолютно рекордное количество прививок ежедневно. Вчера их сделали более 225 тыс.", - добавил глава правительства.
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Вчера друг из-за бугра звонил, они вообще не понимают что значит не хотят вакцинироваться...
Там даже вопрос так не стоит. Они уже Украину включили в красную зону, не хотят своих граждан от дуда выпускать
кроме вакцинации, под которую списываются (тыбзятся) миллионы, должна работать и медицина (а это и персонал и оборудование и медикаменты и сами больницы)... а это и диагностика и обязательное тестирование... и главное не забывать и о других болезнях, которые не менее смертельны и более затратны...
Осталось урегулировать возврат 20% НДС при покупке товаров в розничной торговле.
Вот чувак сказал...и нас уже почти год оповещают..
В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль
Нахрена в этой схеме вы?