Мы не остановим пандемию COVID-19, если Украина не будет вакцинироваться, - Шмыгаль

94,2% госпитализированных с коронавирусом - это невакцинированные люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, несколько регионов могут попасть в "красную" зону карантина в ближайшие дни.

"Мы постоянно подключаем новые больницы и увеличиваем количество врачей, которые противодействуют коронавирусу. Однако, как бы мы ни были готовы, сколько бы больниц и коек мы бы ни подготовили, мы не остановим пандемию, если Украина не будет вакцинироваться", - подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль напомнил, что 94,2% госпитализированных с коронавирусом - это невакцинированные лица, которые не были привиты даже одной дозой вакцины.

"Вакцинация спасает жизнь. Сейчас мы наблюдаем абсолютно рекордное количество прививок ежедневно. Вчера их сделали более 225 тыс.", - добавил глава правительства.

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