РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13277 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
2 163 57

Мы не остановим пандемию COVID-19, если Украина не будет вакцинироваться, - Шмыгаль

Мы не остановим пандемию COVID-19, если Украина не будет вакцинироваться, - Шмыгаль

94,2% госпитализированных с коронавирусом - это невакцинированные люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, несколько регионов могут попасть в "красную" зону карантина в ближайшие дни.

"Мы постоянно подключаем новые больницы и увеличиваем количество врачей, которые противодействуют коронавирусу. Однако, как бы мы ни были готовы, сколько бы больниц и коек мы бы ни подготовили, мы не остановим пандемию, если Украина не будет вакцинироваться", - подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль напомнил, что 94,2% госпитализированных с коронавирусом - это невакцинированные лица, которые не были привиты даже одной дозой вакцины.

"Вакцинация спасает жизнь. Сейчас мы наблюдаем абсолютно рекордное количество прививок ежедневно. Вчера их сделали более 225 тыс.", - добавил глава правительства.

Также читайте: Мы не планируем вводить локдаун по всей Украине, - Шмыгаль

Автор: 

вакцина (3815) Шмыгаль Денис (2721) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Вы её не остановите даже если вакцинируете ВСЕХ! Пример тому Израиль! 60% получили 3-ю дозу, а болееют и мрут...
показать весь комментарий
20.10.2021 13:28
+7
А письменный отказ от уплаты налогов тоже можно будет оформить..или как?? Это на одном бланке заявления будет или на разных???
показать весь комментарий
20.10.2021 14:07
+6
Люди подивились як ви гужували в Велюрі і поклали болт на все і вся.
показать весь комментарий
20.10.2021 13:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По тысяче евро за вакцинацию и сразу охренительные очереди встанут ..
показать весь комментарий
20.10.2021 13:26 Ответить
Тогда начнут давать взятки за то чтобы их имена убрали из списков вакцинированных и будут колоться по второму,третьему кругу.Пока у власти деньги не кончатся.
показать весь комментарий
20.10.2021 13:35 Ответить
Или пока волосы и зубы не повыпадают от передоза))
показать весь комментарий
20.10.2021 13:55 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 14:00 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 16:14 Ответить
Чтобы там ,поесть ,побриться ,уколоться и забыться ,ВСЯ безумная больница у экранов собралась ..
показать весь комментарий
20.10.2021 13:56 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 14:00 Ответить
Треба терміново переводити всіх по можливості на дистанційку! Учнів, студентів, соц працівників... Обмежити зібрання - штрафи для тих начальників, які порушують і влаштовують збори колектиів, масові заходи....
показать весь комментарий
20.10.2021 13:26 Ответить
Только это может быть эффективным. Жаль что вакцина не так эффективна.
показать весь комментарий
20.10.2021 13:31 Ответить
Троляка кацапська, ефективна вакцина, але мозки тобі не додасть - іуда продажна!
показать весь комментарий
20.10.2021 13:32 Ответить
вчера 2 коллег привитые летом пфайзером слегли с тяжелым ковидом. Не пишите фигню . Это то, что я видел своими глазами.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:45 Ответить
своїми "власними глазёнками" - прекрасно розумію...
показать весь комментарий
20.10.2021 15:53 Ответить
Троль, пішов нах звідси. Вакцина не рчтує від захворювання.
показать весь комментарий
20.10.2021 22:54 Ответить
зразу в спам, свинособаку
показать весь комментарий
21.10.2021 10:43 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 13:28 Ответить
Вы её не остановите даже если вакцинируете ВСЕХ! Пример тому Израиль! 60% получили 3-ю дозу, а болееют и мрут...
показать весь комментарий
20.10.2021 13:28 Ответить
болеют те..кто не получил дозу..
показать весь комментарий
20.10.2021 13:30 Ответить
Жаль что Вы не правы. Я понимаю что источник Руссо СМИ не очень, но они ссылаются вроде на израильский сайт. В любом случае рад посмотреть другую статистику https://rg.ru/2021/09/10/v-izraile-raskryli-statistiku-smertnosti-poluchivshih-tretiu-dozu-vakciny.html https://rg.ru/2021/09/10/v-izraile-raskryli-statistiku-smertnosti-poluchivshih-tretiu-dozu-vakciny.html
показать весь комментарий
20.10.2021 13:34 Ответить
В Израиле статистика показывает то , что нужно для правительства .Высший суд справедливости Израиля постановил рассекретить протокола заседаний правительственной комиссии по ковиду после коллективного иска журналистов о том.информация правительства не совпадает с реальностью потому их и секретят от народа
показать весь комментарий
20.10.2021 16:29 Ответить
Те, кто получил дозу, болезней не замечают. Главное: Всё делать вовремя!
показать весь комментарий
20.10.2021 13:34 Ответить
У меня на работе сотрудник заболел вакцинированный 2-мя дозами
показать весь комментарий
20.10.2021 13:57 Ответить
то же самое. Отписался выше. Тяжело заболели двое, привитые пфайзером.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:46 Ответить
перепис кацапських ботов-антивакцинаторів почався...
показать весь комментарий
20.10.2021 15:54 Ответить
Кому мало Израиля - Великобританию тоже "накрыло"! и
показать весь комментарий
20.10.2021 13:59 Ответить
Дениска сегодня жжет!
показать весь комментарий
20.10.2021 13:30 Ответить
Ник у Вас зачетный.
показать весь комментарий
20.10.2021 13:38 Ответить
спасибо! красоту и женскую сексуальность не спрятать! )))
показать весь комментарий
20.10.2021 13:45 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 13:48 Ответить
Люди подивились як ви гужували в Велюрі і поклали болт на все і вся.
показать весь комментарий
20.10.2021 13:30 Ответить
або на Буковелі... толпи відпочивальників і...красава-преЗЕ...фоткається з усіма хот забажав...
показать весь комментарий
20.10.2021 13:34 Ответить
Да просто положить ..уй на тех кто не хотел вакцинироваться без причины, и все будет хорошо.
Вчера друг из-за бугра звонил, они вообще не понимают что значит не хотят вакцинироваться...
Там даже вопрос так не стоит. Они уже Украину включили в красную зону, не хотят своих граждан от дуда выпускать
показать весь комментарий
20.10.2021 13:32 Ответить
не понимают, но на протесты выходят
показать весь комментарий
20.10.2021 15:47 Ответить
вакцинация - не панацея! и вакцинированные болеют, но менее тяжело (как говорят)...
кроме вакцинации, под которую списываются (тыбзятся) миллионы, должна работать и медицина (а это и персонал и оборудование и медикаменты и сами больницы)... а это и диагностика и обязательное тестирование... и главное не забывать и о других болезнях, которые не менее смертельны и более затратны...
показать весь комментарий
20.10.2021 13:33 Ответить
....https://img1.goodfon.ru/wallpaper/nbig/1/e8/kavkazskaya-plennica-ukoly.jpg Мы это Слуги нарида!
показать весь комментарий
20.10.2021 13:36 Ответить
Тоже мне проблема. Письменный отказ от вакцинации и лечение за свой счёт, приём в больничку в последнюю очередь. Каждый должен получать то, что желает!
показать весь комментарий
20.10.2021 13:46 Ответить
А письменный отказ от уплаты налогов тоже можно будет оформить..или как?? Это на одном бланке заявления будет или на разных???
показать весь комментарий
20.10.2021 14:07 Ответить
Подписавшие автоматически освобождаются от всех налогов и сборов!
Осталось урегулировать возврат 20% НДС при покупке товаров в розничной торговле.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:30 Ответить
В налогах армия, бюджет, пенсия, не ковидная медицина. Так что налоги платить придётся. Вот от "несуществующей болезни" лечиться за свой счёт.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:53 Ответить
Ви такий розумний, Вам череп нє жмьот?
показать весь комментарий
20.10.2021 14:58 Ответить
Могу послать, хотите?
показать весь комментарий
20.10.2021 18:26 Ответить
Пошліть краще тих, хто виховав Вас бидлом, яке ненавидить оточуючих.
показать весь комментарий
21.10.2021 06:26 Ответить
Ротик свой вонючий прикрой, а то сильно дерьмом воняет. Есть желание отправиться на тот свет, вперёд и с песней. Вот только других с собой тянуть не надо.
показать весь комментарий
23.10.2021 13:31 Ответить
Я не против, в течении 20 лет , не обращался в государственную клинику, пускай сделают перерасчет и вернут деньги которые заложены в налогах, а так же за армию (до 2014) так как ее не было а мы платили, так же за милицию, которые должны защищать, а они расстреливали, и к политикам вопросы и к министрам. Всех оплачиваем с налогов, а где результат ????!!!!!!
показать весь комментарий
20.10.2021 15:31 Ответить
Сам бы рад взыскать, да вот механизм не предусмотрен. Налоги у нас солидарные а не накопительные. А вот с ковидом всё можно решить по согласию.
показать весь комментарий
20.10.2021 18:28 Ответить
Треба зборонити невакцинованим смотрЄть Ги+Ги та "Скотов" тоді бажаючих буде аж 73% населення
показать весь комментарий
20.10.2021 13:50 Ответить
Звучит прям как требование...
показать весь комментарий
20.10.2021 13:51 Ответить
Вот кому кому...а шмыглу верю...😀
Вот чувак сказал...и нас уже почти год оповещают..

В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль
показать весь комментарий
20.10.2021 14:04 Ответить
Нада просто перестати надавати медичні послуги не вакцинованим . Ну і заборонити їм геть усе , що можна заборонити . Вони - небезпека для людей і нагрузка на лікарів та бюджет охорони здоров'я . Невакциновані мають почуватися сумно , важко , пригнічено і бідно .
показать весь комментарий
20.10.2021 14:25 Ответить
З Вас часом ніхто не знущався у дитинстві?
показать весь комментарий
20.10.2021 15:01 Ответить
Выздоравливайте!
показать весь комментарий
20.10.2021 17:23 Ответить
На вас походу вакцина уже нормально повлияла) пора лечить голову
показать весь комментарий
20.10.2021 22:58 Ответить
Мы не остановим, если Вы не сделаете.
Нахрена в этой схеме вы?
показать весь комментарий
20.10.2021 14:27 Ответить
А по существу, кроме пустопорожнего **************, делать хоть что-то собираетесь???????
показать весь комментарий
20.10.2021 14:28 Ответить
Израиль тоже не остановил пандемию,хотя вакцинировал почти всех "богоизбранных"
показать весь комментарий
20.10.2021 14:28 Ответить
А Лукашенка астанавіл.
показать весь комментарий
20.10.2021 18:26 Ответить
Перегляньте статистику. Для тих, хто ще не забув як це мислити, і що голова не лише для кашкета - є від чого задуматися... https://censor.net/ua/news/3294848/***************************************************************************************************
показать весь комментарий
20.10.2021 20:41 Ответить
 
 