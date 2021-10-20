Ми не зупинимо пандемію COVID-19, якщо Україна не буде вакцинуватися, - Шмигаль

94,2% госпіталізованих з коронавірусом - це невакциновані люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, кілька регіонів можуть потрапити в "червону" зону карантину найближчими днями.

"Ми постійно підключаємо нові лікарні і збільшуємо кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Однак, як би ми не були готові, скільки б лікарень і ліжок ми б не підготували, ми не зупинимо пандемію, якщо Україна не буде вакцинуватися", - підкреслив прем'єр-міністр.

Шмигаль нагадав, що 94,2% госпіталізованих з коронавірусом - це невакциновані особи, які не були щеплені навіть однією дозою вакцини.

"Вакцинація рятує життя. Зараз ми спостерігаємо абсолютно рекордну кількість щеплень щодня. Вчора їх зробили понад 225 тис.", - додав глава уряду.

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