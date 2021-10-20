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Новини Боротьба з коронавірусом
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Ми не зупинимо пандемію COVID-19, якщо Україна не буде вакцинуватися, - Шмигаль

Ми не зупинимо пандемію COVID-19, якщо Україна не буде вакцинуватися, - Шмигаль

94,2% госпіталізованих з коронавірусом - це невакциновані люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, кілька регіонів можуть потрапити в "червону" зону карантину найближчими днями.

"Ми постійно підключаємо нові лікарні і збільшуємо кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Однак, як би ми не були готові, скільки б лікарень і ліжок ми б не підготували, ми не зупинимо пандемію, якщо Україна не буде вакцинуватися", - підкреслив прем'єр-міністр.

Шмигаль нагадав, що 94,2% госпіталізованих з коронавірусом - це невакциновані особи, які не були щеплені навіть однією дозою вакцини.

"Вакцинація рятує життя. Зараз ми спостерігаємо абсолютно рекордну кількість щеплень щодня. Вчора їх зробили понад 225 тис.", - додав глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не плануємо вводити локдаун по всій Україні, - Шмигаль

Автор: 

вакцина (4419) Шмигаль Денис (4633) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+8
Вы её не остановите даже если вакцинируете ВСЕХ! Пример тому Израиль! 60% получили 3-ю дозу, а болееют и мрут...
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20.10.2021 13:28
+7
А письменный отказ от уплаты налогов тоже можно будет оформить..или как?? Это на одном бланке заявления будет или на разных???
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20.10.2021 14:07
+6
Люди подивились як ви гужували в Велюрі і поклали болт на все і вся.
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20.10.2021 13:30
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По тысяче евро за вакцинацию и сразу охренительные очереди встанут ..
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20.10.2021 13:26 Відповісти
Тогда начнут давать взятки за то чтобы их имена убрали из списков вакцинированных и будут колоться по второму,третьему кругу.Пока у власти деньги не кончатся.
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20.10.2021 13:35 Відповісти
Или пока волосы и зубы не повыпадают от передоза))
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20.10.2021 13:55 Відповісти
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20.10.2021 14:00 Відповісти
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20.10.2021 16:14 Відповісти
Чтобы там ,поесть ,побриться ,уколоться и забыться ,ВСЯ безумная больница у экранов собралась ..
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20.10.2021 13:56 Відповісти
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20.10.2021 14:00 Відповісти
Треба терміново переводити всіх по можливості на дистанційку! Учнів, студентів, соц працівників... Обмежити зібрання - штрафи для тих начальників, які порушують і влаштовують збори колектиів, масові заходи....
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20.10.2021 13:26 Відповісти
Только это может быть эффективным. Жаль что вакцина не так эффективна.
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20.10.2021 13:31 Відповісти
Троляка кацапська, ефективна вакцина, але мозки тобі не додасть - іуда продажна!
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20.10.2021 13:32 Відповісти
вчера 2 коллег привитые летом пфайзером слегли с тяжелым ковидом. Не пишите фигню . Это то, что я видел своими глазами.
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20.10.2021 15:45 Відповісти
своїми "власними глазёнками" - прекрасно розумію...
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20.10.2021 15:53 Відповісти
Троль, пішов нах звідси. Вакцина не рчтує від захворювання.
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20.10.2021 22:54 Відповісти
зразу в спам, свинособаку
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21.10.2021 10:43 Відповісти
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20.10.2021 13:28 Відповісти
Вы её не остановите даже если вакцинируете ВСЕХ! Пример тому Израиль! 60% получили 3-ю дозу, а болееют и мрут...
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20.10.2021 13:28 Відповісти
болеют те..кто не получил дозу..
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20.10.2021 13:30 Відповісти
Жаль что Вы не правы. Я понимаю что источник Руссо СМИ не очень, но они ссылаются вроде на израильский сайт. В любом случае рад посмотреть другую статистику https://rg.ru/2021/09/10/v-izraile-raskryli-statistiku-smertnosti-poluchivshih-tretiu-dozu-vakciny.html https://rg.ru/2021/09/10/v-izraile-raskryli-statistiku-smertnosti-poluchivshih-tretiu-dozu-vakciny.html
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20.10.2021 13:34 Відповісти
В Израиле статистика показывает то , что нужно для правительства .Высший суд справедливости Израиля постановил рассекретить протокола заседаний правительственной комиссии по ковиду после коллективного иска журналистов о том.информация правительства не совпадает с реальностью потому их и секретят от народа
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20.10.2021 16:29 Відповісти
Те, кто получил дозу, болезней не замечают. Главное: Всё делать вовремя!
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20.10.2021 13:34 Відповісти
У меня на работе сотрудник заболел вакцинированный 2-мя дозами
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20.10.2021 13:57 Відповісти
то же самое. Отписался выше. Тяжело заболели двое, привитые пфайзером.
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20.10.2021 15:46 Відповісти
перепис кацапських ботов-антивакцинаторів почався...
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20.10.2021 15:54 Відповісти
Кому мало Израиля - Великобританию тоже "накрыло"! и
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20.10.2021 13:59 Відповісти
Дениска сегодня жжет!
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20.10.2021 13:30 Відповісти
Ник у Вас зачетный.
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20.10.2021 13:38 Відповісти
спасибо! красоту и женскую сексуальность не спрятать! )))
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20.10.2021 13:45 Відповісти
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20.10.2021 13:48 Відповісти
Люди подивились як ви гужували в Велюрі і поклали болт на все і вся.
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20.10.2021 13:30 Відповісти
або на Буковелі... толпи відпочивальників і...красава-преЗЕ...фоткається з усіма хот забажав...
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20.10.2021 13:34 Відповісти
Да просто положить ..уй на тех кто не хотел вакцинироваться без причины, и все будет хорошо.
Вчера друг из-за бугра звонил, они вообще не понимают что значит не хотят вакцинироваться...
Там даже вопрос так не стоит. Они уже Украину включили в красную зону, не хотят своих граждан от дуда выпускать
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20.10.2021 13:32 Відповісти
не понимают, но на протесты выходят
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20.10.2021 15:47 Відповісти
вакцинация - не панацея! и вакцинированные болеют, но менее тяжело (как говорят)...
кроме вакцинации, под которую списываются (тыбзятся) миллионы, должна работать и медицина (а это и персонал и оборудование и медикаменты и сами больницы)... а это и диагностика и обязательное тестирование... и главное не забывать и о других болезнях, которые не менее смертельны и более затратны...
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20.10.2021 13:33 Відповісти
....https://img1.goodfon.ru/wallpaper/nbig/1/e8/kavkazskaya-plennica-ukoly.jpg Мы это Слуги нарида!
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20.10.2021 13:36 Відповісти
Тоже мне проблема. Письменный отказ от вакцинации и лечение за свой счёт, приём в больничку в последнюю очередь. Каждый должен получать то, что желает!
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20.10.2021 13:46 Відповісти
А письменный отказ от уплаты налогов тоже можно будет оформить..или как?? Это на одном бланке заявления будет или на разных???
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20.10.2021 14:07 Відповісти
Подписавшие автоматически освобождаются от всех налогов и сборов!
Осталось урегулировать возврат 20% НДС при покупке товаров в розничной торговле.
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20.10.2021 14:30 Відповісти
В налогах армия, бюджет, пенсия, не ковидная медицина. Так что налоги платить придётся. Вот от "несуществующей болезни" лечиться за свой счёт.
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20.10.2021 14:53 Відповісти
Ви такий розумний, Вам череп нє жмьот?
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20.10.2021 14:58 Відповісти
Могу послать, хотите?
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20.10.2021 18:26 Відповісти
Пошліть краще тих, хто виховав Вас бидлом, яке ненавидить оточуючих.
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21.10.2021 06:26 Відповісти
Ротик свой вонючий прикрой, а то сильно дерьмом воняет. Есть желание отправиться на тот свет, вперёд и с песней. Вот только других с собой тянуть не надо.
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23.10.2021 13:31 Відповісти
Я не против, в течении 20 лет , не обращался в государственную клинику, пускай сделают перерасчет и вернут деньги которые заложены в налогах, а так же за армию (до 2014) так как ее не было а мы платили, так же за милицию, которые должны защищать, а они расстреливали, и к политикам вопросы и к министрам. Всех оплачиваем с налогов, а где результат ????!!!!!!
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20.10.2021 15:31 Відповісти
Сам бы рад взыскать, да вот механизм не предусмотрен. Налоги у нас солидарные а не накопительные. А вот с ковидом всё можно решить по согласию.
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20.10.2021 18:28 Відповісти
Треба зборонити невакцинованим смотрЄть Ги+Ги та "Скотов" тоді бажаючих буде аж 73% населення
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20.10.2021 13:50 Відповісти
Звучит прям как требование...
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20.10.2021 13:51 Відповісти
Вот кому кому...а шмыглу верю...😀
Вот чувак сказал...и нас уже почти год оповещают..

В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль
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20.10.2021 14:04 Відповісти
Нада просто перестати надавати медичні послуги не вакцинованим . Ну і заборонити їм геть усе , що можна заборонити . Вони - небезпека для людей і нагрузка на лікарів та бюджет охорони здоров'я . Невакциновані мають почуватися сумно , важко , пригнічено і бідно .
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20.10.2021 14:25 Відповісти
З Вас часом ніхто не знущався у дитинстві?
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20.10.2021 15:01 Відповісти
Выздоравливайте!
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20.10.2021 17:23 Відповісти
На вас походу вакцина уже нормально повлияла) пора лечить голову
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20.10.2021 22:58 Відповісти
Мы не остановим, если Вы не сделаете.
Нахрена в этой схеме вы?
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20.10.2021 14:27 Відповісти
А по существу, кроме пустопорожнего **************, делать хоть что-то собираетесь???????
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20.10.2021 14:28 Відповісти
Израиль тоже не остановил пандемию,хотя вакцинировал почти всех "богоизбранных"
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20.10.2021 14:28 Відповісти
А Лукашенка астанавіл.
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20.10.2021 18:26 Відповісти
Перегляньте статистику. Для тих, хто ще не забув як це мислити, і що голова не лише для кашкета - є від чого задуматися... https://censor.net/ua/news/3294848/***************************************************************************************************
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20.10.2021 20:41 Відповісти
 
 