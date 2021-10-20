Ми не зупинимо пандемію COVID-19, якщо Україна не буде вакцинуватися, - Шмигаль
94,2% госпіталізованих з коронавірусом - це невакциновані люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, кілька регіонів можуть потрапити в "червону" зону карантину найближчими днями.
"Ми постійно підключаємо нові лікарні і збільшуємо кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Однак, як би ми не були готові, скільки б лікарень і ліжок ми б не підготували, ми не зупинимо пандемію, якщо Україна не буде вакцинуватися", - підкреслив прем'єр-міністр.
Шмигаль нагадав, що 94,2% госпіталізованих з коронавірусом - це невакциновані особи, які не були щеплені навіть однією дозою вакцини.
"Вакцинація рятує життя. Зараз ми спостерігаємо абсолютно рекордну кількість щеплень щодня. Вчора їх зробили понад 225 тис.", - додав глава уряду.
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Вчера друг из-за бугра звонил, они вообще не понимают что значит не хотят вакцинироваться...
Там даже вопрос так не стоит. Они уже Украину включили в красную зону, не хотят своих граждан от дуда выпускать
кроме вакцинации, под которую списываются (тыбзятся) миллионы, должна работать и медицина (а это и персонал и оборудование и медикаменты и сами больницы)... а это и диагностика и обязательное тестирование... и главное не забывать и о других болезнях, которые не менее смертельны и более затратны...
Осталось урегулировать возврат 20% НДС при покупке товаров в розничной торговле.
Вот чувак сказал...и нас уже почти год оповещают..
В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль
Нахрена в этой схеме вы?