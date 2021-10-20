Полный курс вакцинации получили 85% военнослужащих ВСУ
Первой дозой привились уже более 95% военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, а полный курс вакцинации получили 84,5%.
Об этом сообщили в командовании Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что количество военнослужащих и работников ВСУ, которые имеют тяжелое течение заболевания, в разы меньше, если сравнить с осенью прошлого и весной этого года.
"В тяжелой форме болеют невакцинированные лица, это реальные факты. Сейчас у нас два военнослужащих, которые, кстати, непривитые, находятся в реанимации и получают дыхательную поддержку. Статистика свидетельствует, что вакцинированые болеют вообще бессимптомно или в легкой форме", - отметил главный терапевт ВСУ Виктор Дяченко.
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Петр Дибров #460784
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Verter_98
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Ирина Писковая
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Привет
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