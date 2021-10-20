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Полный курс вакцинации получили 85% военнослужащих ВСУ

Полный курс вакцинации получили 85% военнослужащих ВСУ

Первой дозой привились уже более 95% военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, а полный курс вакцинации получили 84,5%.

Об этом сообщили в командовании Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что количество военнослужащих и работников ВСУ, которые имеют тяжелое течение заболевания, в разы меньше, если сравнить с осенью прошлого и весной этого года. 

"В тяжелой форме болеют невакцинированные лица, это реальные факты. Сейчас у нас два военнослужащих, которые, кстати, непривитые, находятся в реанимации и получают дыхательную поддержку. Статистика свидетельствует, что вакцинированые болеют вообще бессимптомно или в легкой форме", - отметил главный терапевт ВСУ Виктор Дяченко.

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Автор: 

армия (8502) карантин (16729) прививка (191) ВСУ (6670) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Отказников увольняют с работы...Военнослужащим в таком случае контракт разрывают?
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20.10.2021 17:18 Ответить
Военнослужащие выполняют приказ. Либо они не военнослужащие.
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20.10.2021 17:59 Ответить
есть другие способы воздействия.. походишь пол годика без премии, побежишь вакцинироваться)))
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20.10.2021 17:20 Ответить
Будьте добры, озвучте размер премий военнослужащих.
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20.10.2021 19:08 Ответить
А ментов сколько привили?? Ну тех ментов которые ходят сертификаты проверяют в типа красных зонах??
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20.10.2021 17:33 Ответить
да
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20.10.2021 17:39 Ответить
Американские фармацевтические компании Pfizer и Moderna, по прогнозам аналитиков, удвоят продажи своих вакцин в 2022 году, до $93,2 млрд. Об этом сообщает Financial Times
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20.10.2021 21:52 Ответить
 
 