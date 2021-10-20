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Русские рубли с завтрашнего дня не будут принимать на депозиты

Русские рубли с завтрашнего дня не будут принимать на депозиты

Национальный банк Украины с 21 ноября запретит украинским банкам принимать русские рубли для зачисления на депозитные счета физлиц.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом банк выполняет требования законодательства о запрете привлечения на территории Украины депозитов или предоставление займов кредитов, выраженных в валюте государства-оккупанта.

Пресс-служба напомнила, что в октябре 2017 года НБУ запретил банкам-финучреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами ЦБ РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников археологии, архитектуры, истории, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины, или содержащих тексты, касающиеся оккупации РФ административно территориальных единиц Украины.

Также читайте: Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times

Запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке-продаже наличной инвалюты между банками.

Автор: 

банки (1937) депозит (235) НБУ (4836) рубль (911)


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Топ комментарии
+43
Шел восьмой год войны...
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20.10.2021 18:50
+33
однозначно, лютая русофобия..
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20.10.2021 18:51
+27
Я б взагалі заборонив на території України кацапсячі срублі у всіх виглядах, навіть в обмінниках, щоб кацапсятиною не воняло!
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20.10.2021 19:01
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Шел восьмой год войны...
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20.10.2021 18:50 Ответить
Представьте себе что уже было бы если зебиратели "против войны" и мир в глазах тупина голосовать не повелись бы...
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20.10.2021 18:54 Ответить
Нагадаю, що 5 років був Порошенко і рублі на депозити можна було класти.
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20.10.2021 23:39 Ответить
зебімба-радон, читай 2017 рік , а не 1917 рік
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21.10.2021 09:34 Ответить
І стосується це обмеження тільки малої частини - депозитів фізосіб.
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20.10.2021 19:07 Ответить
И до сих пор не введен визовый режим с мордором. И торговля не прекратилась. 20 баксов всегда 20 баксов...
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20.10.2021 19:38 Ответить
с языка снял
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20.10.2021 20:45 Ответить
як же ж повільно ми чухаємось!
але хоч якось
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20.10.2021 18:50 Ответить
лучше поздно, чем никогда
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20.10.2021 20:10 Ответить
однозначно, лютая русофобия..
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20.10.2021 18:51 Ответить
Не знал что валюта имеет национальность. Российские рубли знаю, а вот русские это уж слишком пафосно.
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20.10.2021 18:51 Ответить
русский - это не национальность, это "чей холоп будешь?"
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20.10.2021 18:56 Ответить
Ще кажуть: "ты чьих будешь?"
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20.10.2021 20:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8AaVoWHP1HQ
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20.10.2021 20:10 Ответить
Пресс-служба напомнила, что в октябре 2017 года НБУ запретил банкам-финучреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами ЦБ РФ
Вот что Порох животворящий с зелешоблой делает...
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20.10.2021 18:51 Ответить
Ну так ты цитируй до конца:
пресс-служба напомнила, что в октябре 2017 года НБУ запретил банкам-финучреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами ЦБ РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников археологии, архитектуры, истории, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины, или содержащих тексты, касающиеся оккупации РФ административно территориальных единиц Украины. Источник:
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20.10.2021 18:55 Ответить
А это что-то меняет?
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20.10.2021 20:11 Ответить
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20.10.2021 20:07 Ответить
И транзит, транзит газа перекрыть
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21.10.2021 08:26 Ответить
А что до сих пор принимали Рейхс марки РФ?
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20.10.2021 18:52 Ответить
Так. У кацапії працює багааато заробітчан-малоросів, які звідтам везуть у шкарпетках рублі. Тепер заробітчани-малорос будуть змушені міняти рублі на нормальну валюту, ввозити в Україну нормальну валюту і погашати кредити та відкривати депозити у валюті нормальних країн. Звісно, при подвійному обміні заробітчани-малорос втрачатмуть якусь частину. Може цей факт відіб'є у них бажання працювати на окупанта.
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20.10.2021 19:10 Ответить
А,що,була така "валютка".
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20.10.2021 18:52 Ответить
А шо, до сих пор принимали ?!
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20.10.2021 18:54 Ответить
Причому Вова роздуплився за 2,5 роки, а Петя взагалі не роздуплився.
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20.10.2021 19:04 Ответить
Да помню как поезда на мацкву, при Порохе, отменить пытались...как же вы,будущие зебилы,в падучей бились -песня)
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20.10.2021 19:08 Ответить
Що значить намагалися? Нагадайте, яким чином?)

Ні попередня, ні нинішня влада візовий режим не вводить , не говорячи про щось більше.
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20.10.2021 23:40 Ответить
подивись на обмэніки і побачишь одразу
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20.10.2021 19:25 Ответить
не приймали, одна зедура вже скандалила
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21.10.2021 09:35 Ответить
Я б взагалі заборонив на території України кацапсячі срублі у всіх виглядах, навіть в обмінниках, щоб кацапсятиною не воняло!
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20.10.2021 19:01 Ответить
+++
и еще 7 лет назад !
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21.10.2021 09:04 Ответить
Не руські, а російські. Грамотєї.
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20.10.2021 19:03 Ответить
І, що, тепер всі зрадники, яких в Україні виявилося 73% не отримають зарплату? Зебіли, ви самі себе зробили.
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20.10.2021 19:03 Ответить
В тухес.
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20.10.2021 20:25 Ответить
Зеленский пришел порядок навел.
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20.10.2021 19:03 Ответить
Коцап пришел-на хер пошел😂🌷×××
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20.10.2021 19:09 Ответить
Теперь Рашка развалится.
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20.10.2021 19:11 Ответить
ну не теперь. но как у нас говорят - незабаром
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20.10.2021 19:19 Ответить
крах Мордора-неизбежен! ето так же верно,как и то.что солнце всходит и заходит
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20.10.2021 20:12 Ответить
Рашисткий фуфлогон , развалится однозначно ,процесс уже запущен ,начиная с 14го .Нищета уже тотальная душит Засраху ,дальше будет ,ватный мусорок-пдрок
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20.10.2021 20:52 Ответить
Пикейные жилеты, не?
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21.10.2021 08:27 Ответить
Как на это отреагирует усатая говорящая жопа кремля?
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20.10.2021 19:16 Ответить
Что скажет Письков догадаться трудно, а вот что Скапеева будет лить крокодильи слезы, что Киевская хунта ограбила украинских заробитчан это точно
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20.10.2021 19:21 Ответить
Московщина не має жодного стосунку до Русі ні в просторі, ні в часі. Так же, як і їхні рублі...
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20.10.2021 19:28 Ответить
Национальный банк Украины с 21 ноября запретит украинским банкам принимать русские рубли для зачисления на депозитные счета физлиц. Источник:
Не пройшло і 7 років з 2014 року
До речі - коли в Київі і Новгороді хотіли розбити гривню (витягнутий кусень срібла), ії
рубили на частини і ці кусні називали рублями
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20.10.2021 19:34 Ответить
епт 7 років гандони
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20.10.2021 19:39 Ответить
а банки государства-оккупанта продолжают работать!
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20.10.2021 20:05 Ответить
И газ, газ по-прежнему через Украину идет. Газ агрессора и оккупанта, ежедневно обстреливающего Украину.
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21.10.2021 08:29 Ответить
Фубли на свалку
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20.10.2021 20:07 Ответить
И транзит перекрыть. Пусть свой вонючий газ в Европу в обход Украины качают.
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21.10.2021 08:30 Ответить
шо й то случилось? что-то сдохло на болотах? - вроде нет.
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20.10.2021 20:17 Ответить
Кто-то ещё верит рублю)))Жесть!
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20.10.2021 20:26 Ответить
А чего с завтрашнего дня? Если с 21 ноября. Кто то еще хранит деньги в ржублях на депозитах?
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20.10.2021 20:34 Ответить
Самое главное как "вовремя". Большие шпешиалисты работают в НБУ. Небось все такие лощеные, модные, но ТУПЫЕ. 8 год войны.... Они дебилы или просто плавно думают, очень плавно.
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20.10.2021 21:10 Ответить
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20.10.2021 21:35 Ответить
У нашего народа.Особенно с сёл.Досихпор гривну рублём обзывают.Здесь быть как?
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20.10.2021 21:57 Ответить
А у меня был начальник, так он в рассказах про советские времена рубли гривнами называл...
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20.10.2021 22:26 Ответить
а зебімби "гривні" до сьогодні "рублями" називають
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21.10.2021 09:36 Ответить
********.
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25.10.2021 10:30 Ответить
РОССИЙСКИЕ рубли, а не русские, ну что за безграмотность?
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20.10.2021 23:58 Ответить
Какие "русские" рубли, дебилы ? Кого вы там понабирали для заголовков ?
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21.10.2021 04:21 Ответить
Непонятно. - Все рубли запрещены. Или только с изображением ?
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21.10.2021 06:37 Ответить
 
 