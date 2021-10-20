Русские рубли с завтрашнего дня не будут принимать на депозиты
Национальный банк Украины с 21 ноября запретит украинским банкам принимать русские рубли для зачисления на депозитные счета физлиц.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом банк выполняет требования законодательства о запрете привлечения на территории Украины депозитов или предоставление займов кредитов, выраженных в валюте государства-оккупанта.
Пресс-служба напомнила, что в октябре 2017 года НБУ запретил банкам-финучреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами ЦБ РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников археологии, архитектуры, истории, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины, или содержащих тексты, касающиеся оккупации РФ административно территориальных единиц Украины.
Запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке-продаже наличной инвалюты между банками.
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але хоч якось
Вот что Порох животворящий с зелешоблой делает...
пресс-служба напомнила, что в октябре 2017 года НБУ запретил банкам-финучреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами ЦБ РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников археологии, архитектуры, истории, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины, или содержащих тексты, касающиеся оккупации РФ административно территориальных единиц Украины. Источник:
Ні попередня, ні нинішня влада візовий режим не вводить , не говорячи про щось більше.
и еще 7 лет назад !
Не пройшло і 7 років з 2014 року
До речі - коли в Київі і Новгороді хотіли розбити гривню (витягнутий кусень срібла), ії
рубили на частини і ці кусні називали рублями