Русские рубли с завтрашнего дня не будут принимать на депозиты

Национальный банк Украины с 21 ноября запретит украинским банкам принимать русские рубли для зачисления на депозитные счета физлиц.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом банк выполняет требования законодательства о запрете привлечения на территории Украины депозитов или предоставление займов кредитов, выраженных в валюте государства-оккупанта.

Пресс-служба напомнила, что в октябре 2017 года НБУ запретил банкам-финучреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами ЦБ РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников археологии, архитектуры, истории, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины, или содержащих тексты, касающиеся оккупации РФ административно территориальных единиц Украины.

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Запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке-продаже наличной инвалюты между банками.