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В отдельных населенных пунктах Черниговщины, Львовщины, Ривненщины и Житомирщины усилят карантин, - Кабмин
В отдельных громадах Черниговской, Львовской, Ривненской и Житомирской областей могут усилить карантинные ограничения.
Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Черниговской, Львовской, Ривненской и Житомирской областям поручено усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.
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Яке посилення може бути)
Просто слова імпотентів