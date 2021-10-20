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Новости Коронавирус и карантин
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В отдельных населенных пунктах Черниговщины, Львовщины, Ривненщины и Житомирщины усилят карантин, - Кабмин

В отдельных населенных пунктах Черниговщины, Львовщины, Ривненщины и Житомирщины усилят карантин, - Кабмин

В отдельных громадах Черниговской, Львовской, Ривненской и Житомирской областей могут усилить карантинные ограничения.

Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Черниговской, Львовской, Ривненской и Житомирской областям поручено усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 23 октября Сумщина переходит в "красную" зону карантина

Автор: 

Кабмин (14033) карантин (16729) Черниговщина (1485) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1406) Львовская область (2924) Ровенская область (1244)


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Зелень дотримання нинішнього карантину не може забезпечити.
Яке посилення може бути)
Просто слова імпотентів
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20.10.2021 21:14 Ответить
 
 