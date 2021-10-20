В окремих населених пунктах Чернігівщини, Львівщини, Рівненщини та Житомирщини посилять карантин, - Кабмін

В окремих громадах Чернігівської, Львівської, Рівненської та Житомирської областей можуть посилити карантинні обмеження.

Таке рішення прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областям доручено посилити контроль за дотриманням санітарних норм, збільшити ліжковий фонд і ввести додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19", - сказано в повідомленні.

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