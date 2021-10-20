З 23 жовтня Сумщина переходить у "червону" зону карантину

На території Сумської області з 23 жовтня вводиться "червона" зона епіднебезпеки.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна комісія вирішила встановити: з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, і застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

У "червоній" зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Не можна також проводити масові заходи. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від коронавірусу.

Навчальні заклади, де вакциновані менше 100% персоналу, не можуть працювати в очному форматі, тому повинні перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків і 1-4 класів.

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Крім того, з 21 жовтня жителі "червоної" зони не можуть їздити автобусами, поїздами і літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.