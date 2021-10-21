Scania выиграла в Верховном Суде Украины

20 октября 2021 года Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда Украины рассмотрел дело по иску фирмы "Журавлына" к "Скания Украина". По решению суда "Журавлыне" не удалось отсудить у шведского автогиганта 123 млн гривен якобы упущенной выгоды. Кассация на решение Северного апелляционного суда отклонена без права обжалования.

Ранее Верховный Суд уже заседал по этому делу, вчера состоялось второе заседание и что важно, поскольку поменялся состав судебной коллегии и появилась новая судья, то начали рассматривать дело "с нуля". Всю аргументацию Елены Политыло, жены собственника Фирмы "Журавлына", которая имея льготы по оплате судебного сбора и подала кассационную жалобу, адвокаты Скании с легкостью разгромили. Суд длился 40 минут, после 20 минут судебных дебатов коллегия удалилась в совещательную комнату и вынесла решение.

Как заявили в компании "Скания Украина", Верховный Суд восстановил справедливость и завершил судебное дело, которое основывалось на абсолютно безосновательных обвинениях бывшего дилера, который требовал компенсацию в размере более 123 млн гривен в качестве упущенной выгоды. Победа в Верховном Суде - это был долгий путь с множественными переносами заседаний, судьей, которая после вынесения абсурдного решения на следующий день ушла на пенсию, но, тем не менее, справедливость восторжествовала. К судебному процессу подключались депутаты Верховной Рады. Представители Временной комиссии ВР по вопросам защиты прав инвесторов, а также ее глава Галина Янченко, внимательно следили за ходом судебных заседаний.

Сегодня в Северном апелляционном хозяйственном суде также будет рассматриваться практически идентичный иск другого бывшего дилера к шведскому инвестору — ООО "Проскан". Заседание суда апелляционной инстанции по делу о взыскании 164,4 млн грн по требованию бывшего дилера "Проскан" уже переносилось и наконец-то состоится.

СМИ опубликовали ранее расследование деятельности фирмы "Проскан", которая оказалась оформленной через цепочку офшорных юрлиц. Так, ключевой акционер фирмы — североирландская компания FRONTSTAR TRADE L.P. зарегистрирована на компании bondwest ag и entervox ag, размещенные на Маршалловых островах. Кроме того, причина по которой был расторгнут договор с "Проскан" — утрата помещений для работы, которые у компании отобрал банк за невыплаченный кредит.

Фактически, бывший дилер "Проскан" сейчас пытается отобрать у шведского инвестора средства, чтобы решить свои проблемы с "Банк Премиум". При этом сумма долга по состоянию на 2017 год достигала $4 млн. Последние четыре года руководство "Проскан" пытается уклоняться от уплаты долгов и продолжает суды с банком.

Международная компания Scania неоднократно выражала протест против несправедливых судебных претензий и рассчитывает на вынесение справедливого решения и в случае с бывшим дилером "Проскан".









