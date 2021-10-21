Scania выиграла в Верховном Суде Украины
20 октября 2021 года Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда Украины рассмотрел дело по иску фирмы "Журавлына" к "Скания Украина". По решению суда "Журавлыне" не удалось отсудить у шведского автогиганта 123 млн гривен якобы упущенной выгоды. Кассация на решение Северного апелляционного суда отклонена без права обжалования.
Ранее Верховный Суд уже заседал по этому делу, вчера состоялось второе заседание и что важно, поскольку поменялся состав судебной коллегии и появилась новая судья, то начали рассматривать дело "с нуля". Всю аргументацию Елены Политыло, жены собственника Фирмы "Журавлына", которая имея льготы по оплате судебного сбора и подала кассационную жалобу, адвокаты Скании с легкостью разгромили. Суд длился 40 минут, после 20 минут судебных дебатов коллегия удалилась в совещательную комнату и вынесла решение.
Как заявили в компании "Скания Украина", Верховный Суд восстановил справедливость и завершил судебное дело, которое основывалось на абсолютно безосновательных обвинениях бывшего дилера, который требовал компенсацию в размере более 123 млн гривен в качестве упущенной выгоды. Победа в Верховном Суде - это был долгий путь с множественными переносами заседаний, судьей, которая после вынесения абсурдного решения на следующий день ушла на пенсию, но, тем не менее, справедливость восторжествовала. К судебному процессу подключались депутаты Верховной Рады. Представители Временной комиссии ВР по вопросам защиты прав инвесторов, а также ее глава Галина Янченко, внимательно следили за ходом судебных заседаний.
Сегодня в Северном апелляционном хозяйственном суде также будет рассматриваться практически идентичный иск другого бывшего дилера к шведскому инвестору — ООО "Проскан". Заседание суда апелляционной инстанции по делу о взыскании 164,4 млн грн по требованию бывшего дилера "Проскан" уже переносилось и наконец-то состоится.
СМИ опубликовали ранее расследование деятельности фирмы "Проскан", которая оказалась оформленной через цепочку офшорных юрлиц. Так, ключевой акционер фирмы — североирландская компания FRONTSTAR TRADE L.P. зарегистрирована на компании bondwest ag и entervox ag, размещенные на Маршалловых островах. Кроме того, причина по которой был расторгнут договор с "Проскан" — утрата помещений для работы, которые у компании отобрал банк за невыплаченный кредит.
Фактически, бывший дилер "Проскан" сейчас пытается отобрать у шведского инвестора средства, чтобы решить свои проблемы с "Банк Премиум". При этом сумма долга по состоянию на 2017 год достигала $4 млн. Последние четыре года руководство "Проскан" пытается уклоняться от уплаты долгов и продолжает суды с банком.
Международная компания Scania неоднократно выражала протест против несправедливых судебных претензий и рассчитывает на вынесение справедливого решения и в случае с бывшим дилером "Проскан".
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Диллер - це організація яка ЗАВЖДИ витрачала гроші на інфраструктуру і персонал на свій страх і ризик, очікуючи надприбутків за реалізацію товару виробника!
В топку таких "дилерів"
Але якщо тобі дилер ставе старе вживане фуфло замість нового - то це не дилер, а злодій.
ТО вже не "дилер" буде, а "торгове представництво виробника"..
Але коли Форд та Навал припинять давати свої авто під реалізацію (дилерство) цій юридичній особі, то кукіш з маслом цей "дилер" отримає з Форда чи Навала за свої "витрати" по вкладу грошей в мережу автосалонів та СТО, шо наявно продемонструвала "справа" по СканіЇ...
Та й суть справи Сканії, зовсім в іншому, а не в тому над чим ви розмірковуєте.
Сканія дала цим "дилерам" вантажівки під реалізацію, а "дилер" чомусь вирішив шо ці вантажівки вже їхні, і коли зі Сканії подзвонили цім "дилерам" і повідомили шо Сканія сама вже продала частину вантажівок без допомоги "дилерів", хитруни-"дилери" звісно ж відгрузили покупцям вантажівки, але запропонували шоб Сканія відшкодувала їм "очікуваний дилером прибуток", так, як нібито вантажівки продали самі "дилери".
А приплетені вами "вкладені гроші в мережу автосалонів та СТО" - це ваші фантазування, і в судах їх звісно ж не розглядали, бо "дилери" такі вимоги й не висували.
- на один позор перед Цивилизацией меньше...
А во-вторых, ну что, господа, иностранный инвестор, да ещё и крупная международная компания, выиграл суды в нашей судебной системе . . . ГДЕ ВОЙ О КОРРУПЦИИ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ НАШИХ СУДОВ ??? ГДЕ ВОЙ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КЛИМАТЕ "КАКОМ-ТО НЕ ТАКОМ" ???
Теперь всё хорошо ?
Правда, когда инвестор нанимает нормальных, а не конченных адвокатов + имеет изначально законную правовую позицию (потому что с незаконной и хороший адвокат может не вытянуть дело), то наша судебная система может защитить права инвестора ???? Правда . . . Но об этом же на международных встречах никто рассказывать не будет. Будет сто таких нормальных дел и одно проигранное - так со всех телевизоров будет литься, что вот это одно дело характеризует всю страну везде и всегда, а сто нормальных не вспомнят. И даже не попытаются понять, почему в одном негативном примере так произошло : может инвестор неправ, может адвокат плохой , может закон некачественный или всё-таки судья накосячил . . . Но говорить будут, что коррупция и судебная система плохая.
Сейчас претензий нет ??? Так похвалите, какой у нас хороший Верховный Суд после судебной реформы !!!! Слабо ?