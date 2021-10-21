Scania виграла у Верховному суді України
20 жовтня 2021 року Касаційний господарський суд Верховного суду України розглянув справу за позовом фірми "Журавлина" до "Сканія Україна". За рішенням суду "Журавлині" не вдалося відсудити у шведського автогіганта 123 млн гривень нібито упущеної вигоди. Касація на рішення Північного апеляційного суду відхилена без права оскарження.
Раніше Верховний суд вже засідав у цій справі, вчора відбулося друге засідання і що важливо, оскільки змінився склад судової колегії і з'явилася нова суддя, то почали розглядати справу "з нуля". Всю аргументацію Олени Політило, дружини власника Фірми "Журавлина", яка маючи пільги по оплаті судового збору і подала касаційну скаргу, адвокати Скании з легкістю розгромили. Суд тривав 40 хвилин, після 20 хвилин судових дебатів колегія пішла в дорадчу кімнату і винесла рішення.
Як повідомили в компанії "Сканія Україна", Верховний суд відновив справедливість і завершив судову справу, яка грунтувалася на абсолютно безпідставних звинуваченнях колишнього дилера, який вимагав компенсацію в розмірі понад 123 млн гривень в якості упущеної вигоди. Перемога у Верховному суді - це був довгий шлях з множинними переносами засідань, суддею, яка після винесення абсурдного рішення на наступний день пішла на пенсію, але, тим не менш, справедливість перемогла. До судового процесу підключалися депутати Верховної Ради. Представники Тимчасової комісії ВР з питань захисту прав інвесторів, а також її голова Галина Янченко, уважно стежили за ходом судових засідань.
Сьогодні в Північному апеляційному господарському суді також буде розглядатися практично ідентичний позов іншого колишнього дилера до шведського інвестора - ТОВ "Проскан". Засідання суду апеляційної інстанції у справі про стягнення 164,4 млн грн на вимогу колишнього дилера "Проскан" вже переносилося і нарешті відбудеться.
ЗМІ опублікували раніше розслідування діяльності фірми "Проскан", яка виявилася оформленою через ланцюжок офшорних юросіб. Так, ключовий акціонер фірми - Північноірландська компанія FRONTSTAR TRADE L.P. зареєстрована на компанії bondwest ag і entervox ag, що розміщені на Маршаллових островах. Крім того, причина по якій був розірваний договір з "Проскан" - втрата приміщень для роботи, які у компанії відібрав банк за невиплачений кредит.
Фактично, колишній дилер "Проскан" зараз намагається відібрати у шведського інвестора кошти, щоб вирішити свої проблеми з "Банк Преміум". При цьому сума боргу станом на 2017 рік досягала $ 4 млн. Протягом останніх чотирьох років керівництво "Проскан" намагається ухилятися від сплати боргів і продовжує суди з банком.
Міжнародна компанія Scania неодноразово висловлювала протест проти несправедливих судових претензій і розраховує на винесення справедливого рішення і в випадку з колишнім дилером "Проскан".
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Диллер - це організація яка ЗАВЖДИ витрачала гроші на інфраструктуру і персонал на свій страх і ризик, очікуючи надприбутків за реалізацію товару виробника!
В топку таких "дилерів"
Але якщо тобі дилер ставе старе вживане фуфло замість нового - то це не дилер, а злодій.
ТО вже не "дилер" буде, а "торгове представництво виробника"..
Але коли Форд та Навал припинять давати свої авто під реалізацію (дилерство) цій юридичній особі, то кукіш з маслом цей "дилер" отримає з Форда чи Навала за свої "витрати" по вкладу грошей в мережу автосалонів та СТО, шо наявно продемонструвала "справа" по СканіЇ...
Та й суть справи Сканії, зовсім в іншому, а не в тому над чим ви розмірковуєте.
Сканія дала цим "дилерам" вантажівки під реалізацію, а "дилер" чомусь вирішив шо ці вантажівки вже їхні, і коли зі Сканії подзвонили цім "дилерам" і повідомили шо Сканія сама вже продала частину вантажівок без допомоги "дилерів", хитруни-"дилери" звісно ж відгрузили покупцям вантажівки, але запропонували шоб Сканія відшкодувала їм "очікуваний дилером прибуток", так, як нібито вантажівки продали самі "дилери".
А приплетені вами "вкладені гроші в мережу автосалонів та СТО" - це ваші фантазування, і в судах їх звісно ж не розглядали, бо "дилери" такі вимоги й не висували.
- на один позор перед Цивилизацией меньше...
А во-вторых, ну что, господа, иностранный инвестор, да ещё и крупная международная компания, выиграл суды в нашей судебной системе . . . ГДЕ ВОЙ О КОРРУПЦИИ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ НАШИХ СУДОВ ??? ГДЕ ВОЙ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КЛИМАТЕ "КАКОМ-ТО НЕ ТАКОМ" ???
Теперь всё хорошо ?
Правда, когда инвестор нанимает нормальных, а не конченных адвокатов + имеет изначально законную правовую позицию (потому что с незаконной и хороший адвокат может не вытянуть дело), то наша судебная система может защитить права инвестора ???? Правда . . . Но об этом же на международных встречах никто рассказывать не будет. Будет сто таких нормальных дел и одно проигранное - так со всех телевизоров будет литься, что вот это одно дело характеризует всю страну везде и всегда, а сто нормальных не вспомнят. И даже не попытаются понять, почему в одном негативном примере так произошло : может инвестор неправ, может адвокат плохой , может закон некачественный или всё-таки судья накосячил . . . Но говорить будут, что коррупция и судебная система плохая.
Сейчас претензий нет ??? Так похвалите, какой у нас хороший Верховный Суд после судебной реформы !!!! Слабо ?