Scania виграла у Верховному суді України

20 жовтня 2021 року Касаційний господарський суд Верховного суду України розглянув справу за позовом фірми "Журавлина" до "Сканія Україна". За рішенням суду "Журавлині" не вдалося відсудити у шведського автогіганта 123 млн гривень нібито упущеної вигоди. Касація на рішення Північного апеляційного суду відхилена без права оскарження.

Раніше Верховний суд вже засідав у цій справі, вчора відбулося друге засідання і що важливо, оскільки змінився склад судової колегії і з'явилася нова суддя, то почали розглядати справу "з нуля". Всю аргументацію Олени Політило, дружини власника Фірми "Журавлина", яка маючи пільги по оплаті судового збору і подала касаційну скаргу, адвокати Скании з легкістю розгромили. Суд тривав 40 хвилин, після 20 хвилин судових дебатів колегія пішла в дорадчу кімнату і винесла рішення.

Як повідомили в компанії "Сканія Україна", Верховний суд відновив справедливість і завершив судову справу, яка грунтувалася на абсолютно безпідставних звинуваченнях колишнього дилера, який вимагав компенсацію в розмірі понад 123 млн гривень в якості упущеної вигоди. Перемога у Верховному суді - це був довгий шлях з множинними переносами засідань, суддею, яка після винесення абсурдного рішення на наступний день пішла на пенсію, але, тим не менш, справедливість перемогла. До судового процесу підключалися депутати Верховної Ради. Представники Тимчасової комісії ВР з питань захисту прав інвесторів, а також її голова Галина Янченко, уважно стежили за ходом судових засідань.

Сьогодні в Північному апеляційному господарському суді також буде розглядатися практично ідентичний позов іншого колишнього дилера до шведського інвестора - ТОВ "Проскан". Засідання суду апеляційної інстанції у справі про стягнення 164,4 млн грн на вимогу колишнього дилера "Проскан" вже переносилося і нарешті відбудеться.

ЗМІ опублікували раніше розслідування діяльності фірми "Проскан", яка виявилася оформленою через ланцюжок офшорних юросіб. Так, ключовий акціонер фірми - Північноірландська компанія FRONTSTAR TRADE L.P. зареєстрована на компанії bondwest ag і entervox ag, що розміщені на Маршаллових островах. Крім того, причина по якій був розірваний договір з "Проскан" - втрата приміщень для роботи, які у компанії відібрав банк за невиплачений кредит.

Фактично, колишній дилер "Проскан" зараз намагається відібрати у шведського інвестора кошти, щоб вирішити свої проблеми з "Банк Преміум". При цьому сума боргу станом на 2017 рік досягала $ 4 млн. Протягом останніх чотирьох років керівництво "Проскан" намагається ухилятися від сплати боргів і продовжує суди з банком.

Міжнародна компанія Scania неодноразово висловлювала протест проти несправедливих судових претензій і розраховує на винесення справедливого рішення і в випадку з колишнім дилером "Проскан".