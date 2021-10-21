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Scania виграла у Верховному суді України

Scania виграла у Верховному суді України

20 жовтня 2021 року Касаційний господарський суд Верховного суду України розглянув справу за позовом фірми "Журавлина" до "Сканія Україна". За рішенням суду "Журавлині" не вдалося відсудити у шведського автогіганта 123 млн гривень нібито упущеної вигоди. Касація на рішення Північного апеляційного суду відхилена без права оскарження.

Раніше Верховний суд вже засідав у цій справі, вчора відбулося друге засідання і що важливо, оскільки змінився склад судової колегії і з'явилася нова суддя, то почали розглядати справу "з нуля". Всю аргументацію Олени Політило, дружини власника Фірми "Журавлина", яка маючи пільги по оплаті судового збору і подала касаційну скаргу, адвокати Скании з легкістю розгромили. Суд тривав 40 хвилин, після 20 хвилин судових дебатів колегія пішла в дорадчу кімнату і винесла рішення.

Як повідомили в компанії "Сканія Україна", Верховний суд відновив справедливість і завершив судову справу, яка грунтувалася на абсолютно безпідставних звинуваченнях колишнього дилера, який вимагав компенсацію в розмірі понад 123 млн гривень в якості упущеної вигоди. Перемога у Верховному суді - це був довгий шлях з множинними переносами засідань, суддею, яка після винесення абсурдного рішення на наступний день пішла на пенсію, але, тим не менш, справедливість перемогла. До судового процесу підключалися депутати Верховної Ради. Представники Тимчасової комісії ВР з питань захисту прав інвесторів, а також її голова Галина Янченко, уважно стежили за ходом судових засідань.

Сьогодні в Північному апеляційному господарському суді також буде розглядатися практично ідентичний позов іншого колишнього дилера до шведського інвестора - ТОВ "Проскан". Засідання суду апеляційної інстанції у справі про стягнення 164,4 млн грн на вимогу колишнього дилера "Проскан" вже переносилося і нарешті відбудеться.

ЗМІ опублікували раніше розслідування діяльності фірми "Проскан", яка виявилася оформленою через ланцюжок офшорних юросіб. Так, ключовий акціонер фірми - Північноірландська компанія FRONTSTAR TRADE L.P. зареєстрована на компанії bondwest ag і entervox ag, що розміщені на Маршаллових островах. Крім того, причина по якій був розірваний договір з "Проскан" - втрата приміщень для роботи, які у компанії відібрав банк за невиплачений кредит.

Фактично, колишній дилер "Проскан" зараз намагається відібрати у шведського інвестора кошти, щоб вирішити свої проблеми з "Банк Преміум". При цьому сума боргу станом на 2017 рік досягала $ 4 млн. Протягом останніх чотирьох років керівництво "Проскан" намагається ухилятися від сплати боргів і продовжує суди з банком.

Міжнародна компанія Scania неодноразово висловлювала протест проти несправедливих судових претензій і розраховує на винесення справедливого рішення і в випадку з колишнім дилером "Проскан".

Автор: 

Верховний Суд (1192) суд (11731)


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Топ коментарі
+5
"инвестинционные няни" были посланы в сад =)
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21.10.2021 10:39
+4
с горем пополам, как-то, хоть один Суд, собранный через "не хочу" при Порохе и до которого не дотянулись пока что щупальца зекальмара, более-менее работает..
- на один позор перед Цивилизацией меньше...
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21.10.2021 11:11
+2
Перемога у Верховному суді - це був довгий шлях з множинними переносами засідань, суддею, яка після винесення абсурдного рішення на наступний день пішла на пенсію, але, тим не менш, справедливість перемогла. До судового процесу підключалися депутати Верховної Ради. Представники Тимчасової комісії ВР з питань захисту прав інвесторів, а також її голова Галина Янченко, уважно стежили за ходом судових засідань (цитата) Насправді вище написане це поховальний реквієм по українському судочинству, де ЗАКОН давно вже не має жодного значення, а все вирішується хабарями, "тьорками" і особистим втручанням владних мордяк.
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21.10.2021 10:44
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21.10.2021 10:13 Відповісти
"инвестинционные няни" были посланы в сад =)
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21.10.2021 10:39 Відповісти
Великі компанії це жуліки які не виплачують дилерам обіцяної винагороди, але виставляють для дилерів завищені вимоги, щоб були приміщення, щоб було відповідне оформлення приміщень, щоб був наявний персонал, щоб персонал пройшов платне навчання, щоб дилер платив за доступ до ресурсів, щоб дилер платив штрафи за не свої помилки, тобто використовують дилерів як рабів і в будь якій незрозумілій ситуації кидають дилера напризволяще і відмовляються надалі з ним працювати! Отже абсолютно логічно що дилер, який вклав величезні кошти в спільний бізнес з великою компанією і який залишився без можливості продовжувати співробітництво і вести бізнес якось намагається компенсувати витрачені кошти! Тому маємо судові позови і це абсолютно нормально! Ненормально що в суді неможливо відстояти права українського бізнесу і відносинах з крупними компаніями!
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21.10.2021 10:42 Відповісти
Откуда ты знаешь, как все обстояло на самом деле? Демагогию разводить на постном масле у вас с Грыценком хорошо получается.
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21.10.2021 11:26 Відповісти
Вже 30 років в Україні організовуються дилерські мережі і завжди і скрізь ситуація повторюється - люди вкладають гроші в співпрацю з великою компанією, велика компанія їх використовує і викидає на смітник і домовляється з наступними лохами і процес продовжується. Те що дилера почали подавати в суд на виробників це добре, це робить процес співпраці цивілізованим. Проблема лише в тім що дилери поки не можуть відстояти в суді свої права, бо великі компанії продавлюють хабарями та посольствами вигідні собі рішення.
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21.10.2021 11:35 Відповісти
Это у вас на лекциях в дурдоме кто то расказывал? Это бизнес, а не говорильня в штабе Грыценка. Производителю авто делать больше нечего, что бы расходовать миллионы на создание инффраструктуры по продажам авто, а "потом кидать дилеров"? От этого что, продажи увеличиваются? Никакой производитель не станет своими руками разрушать сеть по продажам. И в Украине-этого и не происходит. Как образовались дилеры еще в 90-х , так они и поодолжают работать. А демогогию уровня детского садика прибереги для выступлений полуполковника перед соответствующей аудиторией.
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21.10.2021 13:16 Відповісти
Виробник авто нічого не вкладає в дилера, все дилер робить за свої кошти, отже виробник може кинути дилера в будь який момент, що і відбулось і не тільки з цим дилером, бо це не одиничний позов до Сканіа в Україні!
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21.10.2021 13:28 Відповісти
Поскольку интеллекта осознать то, что описано о сути бизнеса тебе не хватает, ты опять расказываешь о "затратах дилера".
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21.10.2021 14:07 Відповісти
Я був дилером і знаю про що говорю, а Ви не розумієте суті питання
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21.10.2021 14:58 Відповісти
Ігор, вам потрібно навчитись відрізняти "диллера" від "дістрибьютора"...
Диллер - це організація яка ЗАВЖДИ витрачала гроші на інфраструктуру і персонал на свій страх і ризик, очікуючи надприбутків за реалізацію товару виробника!
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21.10.2021 14:28 Відповісти
Я добре відрізняю і пояснюю дописувачами що вимоги дилера абсолютно законні, дилер вклав гроші і хоче повернути недоотримані прибутки після припинення співпраці з виробником!
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21.10.2021 15:00 Відповісти
"Дилер" торгував ліваком під видом оригіналу що привезло до збитків як клієнтам так і Сканії.
В топку таких "дилерів"
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21.10.2021 11:35 Відповісти
Який може бути лівак? Підробних вантажівок Сканія не існує в природі. А продавати інші вантажівки дилер має право якщо він не ексклюзивний дилер Сканії.
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21.10.2021 11:48 Відповісти
Отож вивчи справу вумник а потім коментуй. Запчастини ліві були - під виглядом оригіналу.
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21.10.2021 11:55 Відповісти
Запчастина це не машина, якщо клієнт хоче ставити неоригінальну запчастину, це його право, він власник машини і сам вирішує які запчастини ставити на його машину. Це правило діє у всіх автосервісах України. СТО не може нав'язувати клієнту той чи інший товар, це заборонено українським законодавством! Автосервіс це підприємство яке займається ремонтом машини і якщо автосервіс скаже що він не буде ставити ту чи іншу запчастину на машину, він порушить права клієнта і буде нести відповідальність за свої дії.
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21.10.2021 12:02 Відповісти
Машина складається з запчастин. Можна ставити і неоригінальні але відповідним чином сертифікованими.
Але якщо тобі дилер ставе старе вживане фуфло замість нового - то це не дилер, а злодій.
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21.10.2021 12:23 Відповісти
Компанія може позбавити дилера права представляти торгову марку, повернувши дилеру витрати на організацію бізнесу.
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21.10.2021 12:28 Відповісти
З якого дива?!
ТО вже не "дилер" буде, а "торгове представництво виробника"..
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21.10.2021 14:33 Відповісти
Чому це? Юридична особа може бути дилером кількох виробників, або ексклюзивним дилером одного виробника. За ексклюзивність дилеру доплачує виробник. Якщо я як бізнесмен вклав гроші в мережу автосалонів та СТО по Україні то чого це я маю себе обмежувати одним виробником? Буду продавати наприклад Форд і наприклад китайський Навал в одному салоні, а ремонтувати буду взагалі всіх!
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21.10.2021 14:57 Відповісти
Звісно ж може!
Але коли Форд та Навал припинять давати свої авто під реалізацію (дилерство) цій юридичній особі, то кукіш з маслом цей "дилер" отримає з Форда чи Навала за свої "витрати" по вкладу грошей в мережу автосалонів та СТО, шо наявно продемонструвала "справа" по СканіЇ...

Та й суть справи Сканії, зовсім в іншому, а не в тому над чим ви розмірковуєте.
Сканія дала цим "дилерам" вантажівки під реалізацію, а "дилер" чомусь вирішив шо ці вантажівки вже їхні, і коли зі Сканії подзвонили цім "дилерам" і повідомили шо Сканія сама вже продала частину вантажівок без допомоги "дилерів", хитруни-"дилери" звісно ж відгрузили покупцям вантажівки, але запропонували шоб Сканія відшкодувала їм "очікуваний дилером прибуток", так, як нібито вантажівки продали самі "дилери".

А приплетені вами "вкладені гроші в мережу автосалонів та СТО" - це ваші фантазування, і в судах їх звісно ж не розглядали, бо "дилери" такі вимоги й не висували.
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22.10.2021 13:20 Відповісти
Автовиробник не дає автівки під реалізацію, він завжди продає автівки дилеру, просто з відтермінуванням платежу. Тобто з моменту передачі автівки від дистриб'ютора дилеру, машина належить дилеру а у дилера перед дистриб'ютором виникають фінансові зобов'язання, дилер сплачує авансові платежі за ці машини - тобто витрачає власні кошти, а не клієнтські. Тому якщо дистриб'ютор витребував машини назад, абослютно логічно дистриб'ютор має відшкодувати недоотриманий прибуток. Якщо Сканія продала ці машини сама і витребувала з дилера вантажівки це абсолютно логічно що дилер маж чекати нової поставки машин і його клієнти з якими велись перемовини вже нічого не отримають, а значить дилер не отримає запланованої вигоди! Абсолютно логічно Сканія має повернути недоотримані прибутки дилерам, яких вона залучила до бізнесу а потім продала свої машини якомусь крупному замовнику і лишила дилера без машин і без заробітку!
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22.10.2021 13:55 Відповісти
Я, рахую шо юристи Сканії знали яким "рішалам" в Україні вони дають свої машини "з відтермінуванням платежу", і мабуть Договір між юридичними особами був підписаний без урахування ваших фантазувань, тому Сканія і виграла в Верховному Суді.
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22.10.2021 15:47 Відповісти
Сканія рішає питання в суді так само як і всі інші, за гроші, за допомогою зв'язків, тиском на владу зі сторони посольств, а дилери змушені відстоювати свої права попри недобросовісну поведінку Сканії. Бізнес на Заході будується за схемою Win to win, який означає що від співпраці виграють всі учасники співпраці, а Сканія та інші виробники в Україні ведуть себе як бандити, викручуючи руки своїм партнерам і позбавляючи їх законної винагороди за виконану роботу. Думаю що ці судові позови, а вони неодинокі, що показує що Сканія кинула не одного "поганого" дилера, а багатьох дилерів, нанесе по бізнесу Сканії в Україні достатнього удару щоб серйозні компанії припинили співпрацю з цим недобросовісним партнером.
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22.10.2021 17:43 Відповісти
Перемога у Верховному суді - це був довгий шлях з множинними переносами засідань, суддею, яка після винесення абсурдного рішення на наступний день пішла на пенсію, але, тим не менш, справедливість перемогла. До судового процесу підключалися депутати Верховної Ради. Представники Тимчасової комісії ВР з питань захисту прав інвесторів, а також її голова Галина Янченко, уважно стежили за ходом судових засідань (цитата) Насправді вище написане це поховальний реквієм по українському судочинству, де ЗАКОН давно вже не має жодного значення, а все вирішується хабарями, "тьорками" і особистим втручанням владних мордяк.
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21.10.2021 10:44 Відповісти
с горем пополам, как-то, хоть один Суд, собранный через "не хочу" при Порохе и до которого не дотянулись пока что щупальца зекальмара, более-менее работает..
- на один позор перед Цивилизацией меньше...
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21.10.2021 11:11 Відповісти
Не дальновидные топ менеджеры у Скании.... Нужно было отсудить сразу всю Украину.
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21.10.2021 11:31 Відповісти
Забрати пенсію в судді ,
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21.10.2021 12:01 Відповісти
Редакция : во-первых, не в Верховном Суде Украины, а в Верховном Суде. Есть разница, потому что Верховным Судом Украины называется старая кассационная инстанция, которую распустил Порошенко и которая, как юридическое лицо, кстати, до сих пор ещё существует, но процессуальную деятельность не осуществляет. Читателям, может, и всё равно на эти нюансы, но журналисты обязаны информировать правильно.

А во-вторых, ну что, господа, иностранный инвестор, да ещё и крупная международная компания, выиграл суды в нашей судебной системе . . . ГДЕ ВОЙ О КОРРУПЦИИ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ НАШИХ СУДОВ ??? ГДЕ ВОЙ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КЛИМАТЕ "КАКОМ-ТО НЕ ТАКОМ" ???
Теперь всё хорошо ?

Правда, когда инвестор нанимает нормальных, а не конченных адвокатов + имеет изначально законную правовую позицию (потому что с незаконной и хороший адвокат может не вытянуть дело), то наша судебная система может защитить права инвестора ???? Правда . . . Но об этом же на международных встречах никто рассказывать не будет. Будет сто таких нормальных дел и одно проигранное - так со всех телевизоров будет литься, что вот это одно дело характеризует всю страну везде и всегда, а сто нормальных не вспомнят. И даже не попытаются понять, почему в одном негативном примере так произошло : может инвестор неправ, может адвокат плохой , может закон некачественный или всё-таки судья накосячил . . . Но говорить будут, что коррупция и судебная система плохая.

Сейчас претензий нет ??? Так похвалите, какой у нас хороший Верховный Суд после судебной реформы !!!! Слабо ?
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21.10.2021 13:12 Відповісти
Увага, ува6а! Недолугий Igor L вєщаєт!
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21.10.2021 14:00 Відповісти
Це знане тіло на Цензорі.
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21.10.2021 20:52 Відповісти
 
 