Закон об олигархах поможет власти установить контроль над частными телеканалами, - Наливайченко
Закон об олигархах нужен власти для того, чтобы установить контроль над частными телеканалами, как это прояснилось на примере давления Офиса президента на общественное телевидение UA: Первый.
Об этом говорится в колонке народного депутата, секретаря Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Валентина Наливайченко на сайте агентства "Интерфакс-Украина".
"Последние несколько месяцев на Западе все чаще выражают тревогу наступлением на свободу слова в Украине. Эти опасения значительно усилились после так называемого проекта закона об олигархах. Европейские дипломаты и эксперты в один голос предупредили о намерениях власти под прикрытием этого закона отобрать у крупного бизнеса их телеканалы. И тем самым разрушить плюрализм мнений и навязать цензуру", - говорится в статье.
По сути, по словам Наливайченко, власть пытается повторить в Украине российскую тоталитарную модель контроля над СМИ.
"Но если телеканалы украинских олигархов коллективный Запад не готов открыто защищать, то столь дерзкое наступление Офиса президента на общественное вещание, которое финансируется из нашего бюджета и за счет западных денег, без жесткой реакции точно не останется", - добавил нардеп.
Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
Западные дипломаты и эксперты заявили о рисках для свободы слова, поскольку закон ограничивает право бизнеса владеть СМИ.
20 октября журналисты общественного телеканала UA: Первый обвинили Офис президента в давлении на редакционную политику. Президент Владимир Зеленский назвал эти обвинения "хайпом".
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"Европейские дипломаты и эксперты в один голос предупредили"
Вот что значит экономить на персонале....
Даже нормальную статейку для этого наливайки состряпать не могут. Написано по универсальной брошюре О. Бендера "Все, как один...." и далее по тексту.
21/10/2021
Кабинет министров Украины отменил решение о передаче взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра Министерству обороны. Таким образом, аэродром будет полноценно и единолично контролировать компания одиозного олигарха Игоря Коломойского.
Скандальное решение правительство приняло на заседании 20 октября.
Коротко :
В 2009 году государственную компанию «Днеправиа», которой принадлежит Днепропетровский аэропорт исключили из решения СНБО о запрете на приватизацию и продали компании «Галтера», связанной с Коломойским. Продавали с условием: компания обязана реконструировать взлетную полосу. По итогу, аэродром не реконструировали, а олигарх установил монополию на полеты в Днепре, попутно взвинтив цены.
Отсудить обратно, «Днеправиа» не удалось из-за досадной (умышленной?) ошибки в договоре.
В 2014 году Россия начинает войну на Донбассе. Под угрозой вторжения находятся и другие регионы Украины. Днепропетровщина становится форпостом в защите страны против российского агрессора. А аэропорт Днепра - базой, откуда отправляли все самолеты на фронт. Исходя из этого, в Министерстве инфраструктуры в 2015 году решают передать аэродром в управление Министерства обороны. Весьма логично, ведь частный владелец не смог обеспечивать секретность полетов армейской авиации. Так, в июле 2014 бортпроводник компании Коломойского «Роза ветров» шпионил за переброской украинских военных в аэропорту Днепра и передавал данные террористам так называемой «Донецкой народной республики».
Однако уже в 2021 Минобороны вдруг (?) заявило, что передача взлетки аэропорта «нецелесообразна и не имеет фактических перспектив». Аэродром вернулся в собственность олигарха. Не забывайте о реконструкции и строительстве нового... и возне вокруг этого..