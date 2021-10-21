Закон об олигархах поможет власти установить контроль над частными телеканалами, - Наливайченко

Закон об олигархах нужен власти для того, чтобы установить контроль над частными телеканалами, как это прояснилось на примере давления Офиса президента на общественное телевидение UA: Первый.

Об этом говорится в колонке народного депутата, секретаря Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Валентина Наливайченко на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

"Последние несколько месяцев на Западе все чаще выражают тревогу наступлением на свободу слова в Украине. Эти опасения значительно усилились после так называемого проекта закона об олигархах. Европейские дипломаты и эксперты в один голос предупредили о намерениях власти под прикрытием этого закона отобрать у крупного бизнеса их телеканалы. И тем самым разрушить плюрализм мнений и навязать цензуру", - говорится в статье.

По сути, по словам Наливайченко, власть пытается повторить в Украине российскую тоталитарную модель контроля над СМИ.

"Но если телеканалы украинских олигархов коллективный Запад не готов открыто защищать, то столь дерзкое наступление Офиса президента на общественное вещание, которое финансируется из нашего бюджета и за счет западных денег, без жесткой реакции точно не останется", - добавил нардеп.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Западные дипломаты и эксперты заявили о рисках для свободы слова, поскольку закон ограничивает право бизнеса владеть СМИ.

20 октября журналисты общественного телеканала UA: Первый обвинили Офис президента в давлении на редакционную политику. Президент Владимир Зеленский назвал эти обвинения "хайпом".