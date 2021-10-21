Закон про олігархів допоможе владі встановити контроль над приватними телеканалами, - Наливайченко
Закон про олігархів потрібен владі для того, щоб встановити контроль над приватними телеканалами, як це прояснилося на прикладі тиску Офісу Президента на суспільне телебачення UA:Перший.
Про це йдеться в колонці народного депутата, секретаря Комітету з питань інтеграції України з ЄС Валентина Наливайченка на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".
"Останні кільки місяців на Заході все частіше висловлюють тривогу наступом на свободу слова в Україні. Ці побоювання значно посилися після так званого проєкту закону про олігархів. Європейські дипломати й експерти в один голос попередили про наміри влади під прикриттям цього закону відібрати у великого бізнесу їхні телеканали. І тим самим зруйнувати плюралізм думок і нав’язати цензуру", – йдеться в статті.
По суті, за словами Наливайченка, влада намагається повторити в Україні російську тоталітарну модель контролю над медіа.
"Але якщо телеканали українських олігархів колективний Захід не готовий відкрито захищати, то настільки зухвалий наступ Офісу президента на суспільне мовлення, яке фінансується з нашого бюджету та за рахунок західних грошей, без жорсткої реакції точно не залишиться", – додав нардеп.
Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.
Західні дипломати та експерти заявили про ризики для свободи слова, оскільки закон обмежує право бізнесу володіти ЗМІ.
20 жовтня журналісти громадського телеканалу UA: Перший звинуватили Офіс Президента в тиску на редакційну політику. Президент Володимир Зеленський назвав ці звинувачення "хайпом".
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"Европейские дипломаты и эксперты в один голос предупредили"
Вот что значит экономить на персонале....
Даже нормальную статейку для этого наливайки состряпать не могут. Написано по универсальной брошюре О. Бендера "Все, как один...." и далее по тексту.
21/10/2021
Кабинет министров Украины отменил решение о передаче взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра Министерству обороны. Таким образом, аэродром будет полноценно и единолично контролировать компания одиозного олигарха Игоря Коломойского.
Скандальное решение правительство приняло на заседании 20 октября.
Коротко :
В 2009 году государственную компанию «Днеправиа», которой принадлежит Днепропетровский аэропорт исключили из решения СНБО о запрете на приватизацию и продали компании «Галтера», связанной с Коломойским. Продавали с условием: компания обязана реконструировать взлетную полосу. По итогу, аэродром не реконструировали, а олигарх установил монополию на полеты в Днепре, попутно взвинтив цены.
Отсудить обратно, «Днеправиа» не удалось из-за досадной (умышленной?) ошибки в договоре.
В 2014 году Россия начинает войну на Донбассе. Под угрозой вторжения находятся и другие регионы Украины. Днепропетровщина становится форпостом в защите страны против российского агрессора. А аэропорт Днепра - базой, откуда отправляли все самолеты на фронт. Исходя из этого, в Министерстве инфраструктуры в 2015 году решают передать аэродром в управление Министерства обороны. Весьма логично, ведь частный владелец не смог обеспечивать секретность полетов армейской авиации. Так, в июле 2014 бортпроводник компании Коломойского «Роза ветров» шпионил за переброской украинских военных в аэропорту Днепра и передавал данные террористам так называемой «Донецкой народной республики».
Однако уже в 2021 Минобороны вдруг (?) заявило, что передача взлетки аэропорта «нецелесообразна и не имеет фактических перспектив». Аэродром вернулся в собственность олигарха. Не забывайте о реконструкции и строительстве нового... и возне вокруг этого..