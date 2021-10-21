Закон про олігархів допоможе владі встановити контроль над приватними телеканалами, - Наливайченко

Закон про олігархів потрібен владі для того, щоб встановити контроль над приватними телеканалами, як це прояснилося на прикладі тиску Офісу Президента на суспільне телебачення UA:Перший.

Про це йдеться в колонці народного депутата, секретаря Комітету з питань інтеграції України з ЄС Валентина Наливайченка на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

"Останні кільки місяців на Заході все частіше висловлюють тривогу наступом на свободу слова в Україні. Ці побоювання значно посилися після так званого проєкту закону про олігархів. Європейські дипломати й експерти в один голос попередили про наміри влади під прикриттям цього закону відібрати у великого бізнесу їхні телеканали. І тим самим зруйнувати плюралізм думок і нав’язати цензуру", – йдеться в статті.



По суті, за словами Наливайченка, влада намагається повторити в Україні російську тоталітарну модель контролю над медіа.



"Але якщо телеканали українських олігархів колективний Захід не готовий відкрито захищати, то настільки зухвалий наступ Офісу президента на суспільне мовлення, яке фінансується з нашого бюджету та за рахунок західних грошей, без жорсткої реакції точно не залишиться", – додав нардеп.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Західні дипломати та експерти заявили про ризики для свободи слова, оскільки закон обмежує право бізнесу володіти ЗМІ.

20 жовтня журналісти громадського телеканалу UA: Перший звинуватили Офіс Президента в тиску на редакційну політику. Президент Володимир Зеленський назвав ці звинувачення "хайпом".