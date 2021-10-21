Синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой, - посол ЕС Маасикас
Украинский рынок электроэнергии все еще далек от имплементации стандартов Европейского Союза.
Такое мнение выразил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В сфере энергетики, газа, Украина широко имплементирует требования ЕС, и преимущества очевидны. Что касается рынка электроэнергии, он все еще далек от того, чтобы нормы ЕС были имплементированы, и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой, хотя технически это возможно. Необходим функционирующий рынок электроэнергии, настоящий действующий регулятор, вам необходим деолигархизированный рынок и т.д.", - сказал Маасикас на IV Форуме ассоциаций в Киеве в четверг.
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С лукой мудищевым и его электроэнергией никаких дел иметь нельзя. Вот и
братЛитва так говорит. Вы её слушайте, плохого не насоветует.
И выпил сразу. И закупать начала. Сама. Литва. Ха-Ха. Лука мудищев.
Рассматривают только политическую составляющую
А есть ещё техническая
Раншьше была единая энергосистема
Теперь ещё нет
Не зная всех тех условий трудно оспаривать закупки. Электроэнергии