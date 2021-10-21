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Синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой, - посол ЕС Маасикас

Синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой, - посол ЕС Маасикас

Украинский рынок электроэнергии все еще далек от имплементации стандартов Европейского Союза.

 Такое мнение выразил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В сфере энергетики, газа, Украина широко имплементирует требования ЕС, и преимущества очевидны. Что касается рынка электроэнергии, он все еще далек от того, чтобы нормы ЕС были имплементированы, и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой, хотя технически это возможно. Необходим функционирующий рынок электроэнергии, настоящий действующий регулятор, вам необходим деолигархизированный рынок и т.д.", - сказал Маасикас на IV Форуме ассоциаций в Киеве в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маасикас о промышленном безвизе Украины с ЕС: Готовимся перейти ко второй фазе предварительной оценки

Автор: 

энергетика (2566) Евросоюз (17258) Матти Маасикас (98)


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лучше синхронизироваться с лукой мудищевым..
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21.10.2021 13:00 Ответить
С лукой мудищевым? Эт вы здорово загнули.
С лукой мудищевым и его электроэнергией никаких дел иметь нельзя. Вот и брат Литва так говорит. Вы её слушайте, плохого не насоветует.
И выпил сразу. И закупать начала. Сама. Литва. Ха-Ха. Лука мудищев.
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21.10.2021 13:23 Ответить
шо за бред, ЭЭ уже 20 лет продаётся в Молдавию Венгрию Румынию
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21.10.2021 13:02 Ответить
http://reform.energy/news/dtek-prodolzhaet-eksport-**************-iz-ukrainy-v-vengriyu-14053 цена немножко упала в 20 году и ахметушка немножко котлы прикрутил, а посла проплатили кацапы или зеля дал жирную дорожку дунуть
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21.10.2021 13:08 Ответить
Иными словами - отдайте нам под управление....
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21.10.2021 13:19 Ответить
В процессе закупки электроэнергии
Рассматривают только политическую составляющую
А есть ещё техническая
Раншьше была единая энергосистема
Теперь ещё нет
Не зная всех тех условий трудно оспаривать закупки. Электроэнергии
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21.10.2021 14:36 Ответить
 
 