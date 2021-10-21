Синхронізація українських електромереж з європейськими все ще залишається віддаленою перспективою, - посол ЄС Маасікас
Український ринок електроенергії все ще далекий від імплементації стандартів Європейського Союзу.
Таку думку висловив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
""У галузі енергетики, газу, Україна широко імплементує вимоги ЄС, і переваги очевидні. Щодо ринку електроенергії, він усе ще далекий від того, щоб норми ЄС були імплементовані, й це також означає, що синхронізація українських електромереж із європейськими все ще залишається віддаленою перспективою, хоча технічно це можливо. Потрібен ринок електроенергії, що функціонуватиме, справжній діючий регулятор, вам необхідно деолігархізувати ринок тощо", - сказав Маасікас на IV Форумі асоціацій у Києві в четвер.
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С лукой мудищевым и его электроэнергией никаких дел иметь нельзя. Вот и
братЛитва так говорит. Вы её слушайте, плохого не насоветует.
И выпил сразу. И закупать начала. Сама. Литва. Ха-Ха. Лука мудищев.
Рассматривают только политическую составляющую
А есть ещё техническая
Раншьше была единая энергосистема
Теперь ещё нет
Не зная всех тех условий трудно оспаривать закупки. Электроэнергии