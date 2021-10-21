Синхронізація українських електромереж з європейськими все ще залишається віддаленою перспективою, - посол ЄС Маасікас

Український ринок електроенергії все ще далекий від імплементації стандартів Європейського Союзу.

Таку думку висловив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

""У галузі енергетики, газу, Україна широко імплементує вимоги ЄС, і переваги очевидні. Щодо ринку електроенергії, він усе ще далекий від того, щоб норми ЄС були імплементовані, й це також означає, що синхронізація українських електромереж із європейськими все ще залишається віддаленою перспективою, хоча технічно це можливо. Потрібен ринок електроенергії, що функціонуватиме, справжній діючий регулятор, вам необхідно деолігархізувати ринок тощо", - сказав Маасікас на IV Форумі асоціацій у Києві в четвер.

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