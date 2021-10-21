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Синхронізація українських електромереж з європейськими все ще залишається віддаленою перспективою, - посол ЄС Маасікас

Синхронізація українських електромереж з європейськими все ще залишається віддаленою перспективою, - посол ЄС Маасікас

Український ринок електроенергії все ще далекий від імплементації стандартів Європейського Союзу.

Таку думку висловив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

""У галузі енергетики, газу, Україна широко імплементує вимоги ЄС, і переваги очевидні. Щодо ринку електроенергії, він усе ще далекий від того, щоб норми ЄС були імплементовані, й це також означає, що синхронізація українських електромереж із європейськими все ще залишається віддаленою перспективою, хоча технічно це можливо. Потрібен ринок електроенергії, що функціонуватиме, справжній діючий регулятор, вам необхідно деолігархізувати ринок тощо", - сказав Маасікас на IV Форумі асоціацій у Києві в четвер.

Також читайте: Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає". ФОТО

Автор: 

енергетика (2611) Євросоюз (13604) Матті Маасікас (134)


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лучше синхронизироваться с лукой мудищевым..
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21.10.2021 13:00 Відповісти
С лукой мудищевым? Эт вы здорово загнули.
С лукой мудищевым и его электроэнергией никаких дел иметь нельзя. Вот и брат Литва так говорит. Вы её слушайте, плохого не насоветует.
И выпил сразу. И закупать начала. Сама. Литва. Ха-Ха. Лука мудищев.
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21.10.2021 13:23 Відповісти
шо за бред, ЭЭ уже 20 лет продаётся в Молдавию Венгрию Румынию
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21.10.2021 13:02 Відповісти
http://reform.energy/news/dtek-prodolzhaet-eksport-**************-iz-ukrainy-v-vengriyu-14053 цена немножко упала в 20 году и ахметушка немножко котлы прикрутил, а посла проплатили кацапы или зеля дал жирную дорожку дунуть
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21.10.2021 13:08 Відповісти
Иными словами - отдайте нам под управление....
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21.10.2021 13:19 Відповісти
В процессе закупки электроэнергии
Рассматривают только политическую составляющую
А есть ещё техническая
Раншьше была единая энергосистема
Теперь ещё нет
Не зная всех тех условий трудно оспаривать закупки. Электроэнергии
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21.10.2021 14:36 Відповісти
 
 