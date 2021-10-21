РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10237 посетителей онлайн
Новости
1 601 9

Лоббисты через Минагрополитики пытаются отменить запрет на ввоз минудобрений российского химпрома, – Гольченко

Лоббисты через Минагрополитики пытаются отменить запрет на ввоз минудобрений российского химпрома, – Гольченко

Отмена запрета на ввоз российских удобрений может произойти в любой момент.

Об этом информагентству "Нова Влада" рассказал Игорь Гольченко, вице-президент "Союза химиков Украины".

"В последние недели на фоне энергетического кризиса и, в частности, кризиса на рынке газа, в Украине оживились лоббисты интересов российских компаний – производителей удобрений и их местных трейдеров, которые рядятся в одежды защитников интересов украинских аграриев", – сообщает он.

По его словам, лоббисты продавливают отмену запрета на ввоз российских удобрений в Украину под предлогом необходимости обеспечения ими аграриев по приемлемой цене к весенней посевной. Они якобы уже сумели каким-то образом убедить в необходимости отмены эмбарго Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, и уже вышли даже на Кабинет Министров.

Игорь Гольченко считает, что отмена эмбарго на российскую продукцию не приведет к обеспечению аграриев достаточным количеством удобрений по приемлемой цене. Зато "для украинской химической промышленности открытие рынка для ввоза российских удобрений станет абсолютно разрушительным ударом. Оно приведет к тому, что к уже остановленному Одесскому припортовому заводу присоединятся "Днепразот", "Ровноазот", черкасский и северодонецкий "Азоты" и так далее".

В качестве примера в Союзе химиков Украины напомнили об истории предыдущих торговых войн. После многократного подорожания газа в 2014-2017 годах рынок минеральных удобрений почти полностью оккупировали импортеры. Российские производители получали газ по гораздо меньшей цене и массово поставляли удобрения украинским АПК. Украинские производители удобрений практически остановились (их доля на собственном рынке в отдельные моменты падала до 22%).

По данным Союза, количество рабочих мест в химической отрасли Украны сократилось в 1,5 раза (с 164 000 до 105 000), а доля химической продукции в промышленном производстве Украины – с 6,2% до 4,8%. Поставки произведенной отечественными предприятиями продукции химпрома на внутренний украинский рынок за 2012-2018 годы снизились почти втрое – с $10,5 млрд до $3,69 млрд.

По информации Гольченко, заняв монопольное положение, в 2018–2019 годах российские производители и их украинские трейдеры начали повышать цены для аграриев. В 2019 году украинское правительство ввело эмбарго на поставки минеральных удобрений из России.

"На этом фоне украинская химия воспряла и продемонстрировала рекордные темпы роста. При этом никакого роста цен на удобрения на нашем рынке, которым пугали лоббисты российских производителей удобрений, не произошло", – говорит Игорь Гольченко.

Он считает, что отмена эмбарго на ввоз российских удобрений с учетом 20-кратной разницы в цене на газ для российских и украинских производителей неизбежно приведет к остановке производства в Украине. А это означает ликвидацию оставшихся 100 тысяч рабочих мест в отрасли.

"Сама постановка вопроса о возможности снятия запрета на ввоз в Украину российских удобрений заставляет задаться вопросом: почему тогда табуированным остается вопрос о закупке газа в России? Ведь куда логичнее покупать у агрессора сырье, нежели готовую продукцию. Ведь во втором случае украинские потребители оплачивают еще и созданную в России добавленную стоимость, помогая росту ее экономики и наполнению бюджета. Или Россия в целях покупки удобрений агрессором не является?", – заявил вице-президент Союза химиков.

Автор: 

химия (94) минеральные удобрения (21)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так зелох в парашии не видит ни агрессора, ни убийцу десятков тысяч украинцев. Доя него свинособаки - братья и бизнес партнёры
показать весь комментарий
21.10.2021 16:14 Ответить
Давейте взагалі заборонимо торгівлю з парашею. Не будемо купувати їхнє паршиві твели для ядерних електростанцй, вугілля, заборонимо прокачку газу. Що, слабо?
показать весь комментарий
21.10.2021 16:23 Ответить
так кто ввел эмбарго 19г , а 14-17гг кто торговал и похерил хим пром?
показать весь комментарий
21.10.2021 17:13 Ответить
Теж мені проблема. Відкрити проти лобістів кримінальне провадження, за співпрацю з ворогом.
Хоча, про що це я? Не за цієї влади.
показать весь комментарий
21.10.2021 16:21 Ответить
Відбулася б у нас демонополізація. А так ми знаємо, як щироукраїнські нувориші вміють дерти з ближнього і дального три шкури. Для хохми : вичитав , що закупочна ціна свинини в США на гривні - 35 гр. за кг, ФРН -36 гр. за кг. НЕнька -46-47 гр за кг. Неслабо?
показать весь комментарий
21.10.2021 16:27 Ответить
Удобрение - это газ. Как там наш Припортовый? Как всё стоит. Давайте удобрения в ЕС закупать. Закупали уже, у Прибалтики. Кацапские.
показать весь комментарий
21.10.2021 16:54 Ответить
А полный запрет был вообще? Вот точно знаю что в этом и прошлом году нитроаммофоска в продаже была и есть - интересовался у продавцов о стране производителе, белорусская тоже есть,есть украинская...
показать весь комментарий
21.10.2021 17:34 Ответить
Куда ни ки кинь, везде клин. Нет удобрений нет урожая, нет экспорта продукции С/Х, нет работы для перерабатывающей промышленности, нет заявок от пищевиков для промышленности на всякие подшипники, моторы транспортёры, тару, упаковку, нет доходов в казну нет валюты, нет металлургической, химической промышленности нет тепла в квартире и прочее и прочее. Ну то такое. Но зато есть гордость за шесть лет без кацапского газу.
показать весь комментарий
21.10.2021 18:47 Ответить
эх... не лоббисты, а ПРЕСТУПНИКИ! Очевидные вещи надо называть своими именами!
показать весь комментарий
21.10.2021 22:37 Ответить
 
 