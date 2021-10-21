Лоббисты через Минагрополитики пытаются отменить запрет на ввоз минудобрений российского химпрома, – Гольченко

Отмена запрета на ввоз российских удобрений может произойти в любой момент.

Об этом информагентству "Нова Влада" рассказал Игорь Гольченко, вице-президент "Союза химиков Украины".

"В последние недели на фоне энергетического кризиса и, в частности, кризиса на рынке газа, в Украине оживились лоббисты интересов российских компаний – производителей удобрений и их местных трейдеров, которые рядятся в одежды защитников интересов украинских аграриев", – сообщает он.

По его словам, лоббисты продавливают отмену запрета на ввоз российских удобрений в Украину под предлогом необходимости обеспечения ими аграриев по приемлемой цене к весенней посевной. Они якобы уже сумели каким-то образом убедить в необходимости отмены эмбарго Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, и уже вышли даже на Кабинет Министров.

Игорь Гольченко считает, что отмена эмбарго на российскую продукцию не приведет к обеспечению аграриев достаточным количеством удобрений по приемлемой цене. Зато "для украинской химической промышленности открытие рынка для ввоза российских удобрений станет абсолютно разрушительным ударом. Оно приведет к тому, что к уже остановленному Одесскому припортовому заводу присоединятся "Днепразот", "Ровноазот", черкасский и северодонецкий "Азоты" и так далее".

В качестве примера в Союзе химиков Украины напомнили об истории предыдущих торговых войн. После многократного подорожания газа в 2014-2017 годах рынок минеральных удобрений почти полностью оккупировали импортеры. Российские производители получали газ по гораздо меньшей цене и массово поставляли удобрения украинским АПК. Украинские производители удобрений практически остановились (их доля на собственном рынке в отдельные моменты падала до 22%).

По данным Союза, количество рабочих мест в химической отрасли Украны сократилось в 1,5 раза (с 164 000 до 105 000), а доля химической продукции в промышленном производстве Украины – с 6,2% до 4,8%. Поставки произведенной отечественными предприятиями продукции химпрома на внутренний украинский рынок за 2012-2018 годы снизились почти втрое – с $10,5 млрд до $3,69 млрд.

По информации Гольченко, заняв монопольное положение, в 2018–2019 годах российские производители и их украинские трейдеры начали повышать цены для аграриев. В 2019 году украинское правительство ввело эмбарго на поставки минеральных удобрений из России.

"На этом фоне украинская химия воспряла и продемонстрировала рекордные темпы роста. При этом никакого роста цен на удобрения на нашем рынке, которым пугали лоббисты российских производителей удобрений, не произошло", – говорит Игорь Гольченко.

Он считает, что отмена эмбарго на ввоз российских удобрений с учетом 20-кратной разницы в цене на газ для российских и украинских производителей неизбежно приведет к остановке производства в Украине. А это означает ликвидацию оставшихся 100 тысяч рабочих мест в отрасли.

"Сама постановка вопроса о возможности снятия запрета на ввоз в Украину российских удобрений заставляет задаться вопросом: почему тогда табуированным остается вопрос о закупке газа в России? Ведь куда логичнее покупать у агрессора сырье, нежели готовую продукцию. Ведь во втором случае украинские потребители оплачивают еще и созданную в России добавленную стоимость, помогая росту ее экономики и наполнению бюджета. Или Россия в целях покупки удобрений агрессором не является?", – заявил вице-президент Союза химиков.