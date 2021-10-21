Лерос - Шустеру: Если вы пригласите пропагандиста Банковой Лещенко, приглашайте и меня

Нардеп Гео Лерос просит телеведущего Савика Шустера пригласить его на ближайший эфир программы "Свобода слова".

Об этом Лерос пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Лещенко Офис президента дает возможность поливать грязью меня и других оппонентов Зеленского на олигархических каналах, так что как гражданин Украины у меня есть юридически гарантированное право на ответ", - утверждает Лерос.

Нардеп просит пригласить его "для справедливой дискуссии".

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"Подчеркиваю, что Сергей Лещенко не является никаким журналистом, он является карманным рупором Ермака, "говорящей головой" лживых темников Зеленского, поэтому его присутствие в любом ток-шоу советую воспринимать как квоту "95 квартала", а следовательно, предвзятое и заангажированное, абсолютно далекое от правды", - добавил Лерос.