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Лерос - Шустеру: Если вы пригласите пропагандиста Банковой Лещенко, приглашайте и меня

Лерос - Шустеру: Если вы пригласите пропагандиста Банковой Лещенко, приглашайте и меня

Нардеп Гео Лерос просит телеведущего Савика Шустера пригласить его на ближайший эфир программы "Свобода слова".

Об этом Лерос пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Лещенко Офис президента дает возможность поливать грязью меня и других оппонентов Зеленского на олигархических каналах, так что как гражданин Украины у меня есть юридически гарантированное право на ответ", - утверждает Лерос.

Нардеп просит пригласить его "для справедливой дискуссии".

Читайте: Лещенко - Шустеру: Имею право на реплику, прошу пригласить меня в эфир

"Подчеркиваю, что Сергей Лещенко не является никаким журналистом, он является карманным рупором Ермака, "говорящей головой" лживых темников Зеленского, поэтому его присутствие в любом ток-шоу советую воспринимать как квоту "95 квартала", а следовательно, предвзятое и заангажированное, абсолютно далекое от правды", - добавил Лерос.

Автор: 

Лещенко Сергей (697) шоу Шустера (315) Шустер Савик (681) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+29
Гео для слуг-как ладан для чертей...
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21.10.2021 19:02
+19
хороший ход Лероса - проверить на вшивость и лещенко и Шустера
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21.10.2021 19:11
+10
Думаю, Лерос чудово знає, ху із ху. Якби він був під ахмєткою, то навряд чи шустера просив через фейсбук.
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21.10.2021 19:30
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Якщо подобається ,то я чим вам допоможу ? Чи ви тут шукаєте однодумців ,яким теж подобається ?
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21.10.2021 21:53 Ответить
А хіба ви не в цій державі живете ?
Відповідальність за неї лежить на кому ?
Я шукаю ВІДПОВІДАЛЬНИХ.
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21.10.2021 21:55 Ответить
Ви хіба відповідальні ? Це ж ви написали ,що вам подобається ,а не я .
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21.10.2021 21:58 Ответить
Так. Абсолютно. Я відкинула романтизм і увімкнула прагматизм.
Романтики нарвались на Зеленського та свору. Держава на межі прірви.
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21.10.2021 22:02 Ответить
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21.10.2021 22:16 Ответить
Не вірите ?
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21.10.2021 22:27 Ответить
Шустер затятий жидокацап, його шоу не дивлюсь, але таких 3,14дорів як Сыр'йожа в Україні треба пошукати.
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21.10.2021 20:41 Ответить
100%
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21.10.2021 20:59 Ответить
Для меня "Слуги Уродов" нынешние и бывшие - это одно большое квакающее болото очень далекое от Украины и украинского народа, от его нужд и надежд.
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21.10.2021 21:00 Ответить
Део Палій Лєрос)
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21.10.2021 21:07 Ответить
Кому интересен пустышка Део Ланос? Что нового он может сказать из того, что мы ещё не слышали? Узбагойся, Ланос. "Для баланса" там олигархических шавок и без тебя хватит. Даже с перевесом.
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21.10.2021 21:16 Ответить
Лерос не тієї національності щоб звертатися до Шустера - там "свій до свого по своє"...
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21.10.2021 22:01 Ответить
Пропагандист, это очень громко сказано.
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21.10.2021 22:30 Ответить
очень крутая будет передача если такая состоится, буду смотреть.
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22.10.2021 02:35 Ответить
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