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Лерос - Шустеру: Якщо ви запросите пропагандиста Банкової Лещенка, запрошуйте і мене

Лерос - Шустеру: Якщо ви запросите пропагандиста Банкової Лещенка, запрошуйте і мене

Нардеп Гео Лерос просить телеведучого Савіка Шустера запросити його на найближчий ефір програми "Свобода слова".

Про це Лерос пише у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Лещенкові Офіс президента дає можливість поливати брудом мене й інших опонентів Зеленського на олігархічних каналах, так що як громадянин України я маю юридично гарантоване право на відповідь", - стверджує Лерос.

Нардеп просить запросити його "для справедливої ​​дискусії".

Читайте також: Лещенко - Шустеру: Маю право на репліку, прошу запросити мене в ефір

"Підкреслюю, що Сергій Лещенко не є ніяким журналістом, він є кишеньковим рупором Єрмака, "балакучою головою" брехливих темників Зеленського, тому його присутність у будь-якому токшоу раджу сприймати як квоту "95 кварталу", а отже, упереджену і заангажовану, абсолютно далеку від правди", - додав Лерос.

Автор: 

Лещенко Сергій (505) шоу Шустера (309) Шустер Савік (362) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+29
Гео для слуг-как ладан для чертей...
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21.10.2021 19:02
+19
хороший ход Лероса - проверить на вшивость и лещенко и Шустера
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21.10.2021 19:11
+10
Думаю, Лерос чудово знає, ху із ху. Якби він був під ахмєткою, то навряд чи шустера просив через фейсбук.
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21.10.2021 19:30
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Якщо подобається ,то я чим вам допоможу ? Чи ви тут шукаєте однодумців ,яким теж подобається ?
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21.10.2021 21:53 Відповісти
А хіба ви не в цій державі живете ?
Відповідальність за неї лежить на кому ?
Я шукаю ВІДПОВІДАЛЬНИХ.
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21.10.2021 21:55 Відповісти
Ви хіба відповідальні ? Це ж ви написали ,що вам подобається ,а не я .
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21.10.2021 21:58 Відповісти
Так. Абсолютно. Я відкинула романтизм і увімкнула прагматизм.
Романтики нарвались на Зеленського та свору. Держава на межі прірви.
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21.10.2021 22:02 Відповісти
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21.10.2021 22:16 Відповісти
Не вірите ?
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21.10.2021 22:27 Відповісти
Шустер затятий жидокацап, його шоу не дивлюсь, але таких 3,14дорів як Сыр'йожа в Україні треба пошукати.
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21.10.2021 20:41 Відповісти
100%
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21.10.2021 20:59 Відповісти
Для меня "Слуги Уродов" нынешние и бывшие - это одно большое квакающее болото очень далекое от Украины и украинского народа, от его нужд и надежд.
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21.10.2021 21:00 Відповісти
Део Палій Лєрос)
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21.10.2021 21:07 Відповісти
Кому интересен пустышка Део Ланос? Что нового он может сказать из того, что мы ещё не слышали? Узбагойся, Ланос. "Для баланса" там олигархических шавок и без тебя хватит. Даже с перевесом.
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21.10.2021 21:16 Відповісти
Лерос не тієї національності щоб звертатися до Шустера - там "свій до свого по своє"...
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21.10.2021 22:01 Відповісти
Пропагандист, это очень громко сказано.
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21.10.2021 22:30 Відповісти
очень крутая будет передача если такая состоится, буду смотреть.
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22.10.2021 02:35 Відповісти
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