Лерос - Шустеру: Якщо ви запросите пропагандиста Банкової Лещенка, запрошуйте і мене

Нардеп Гео Лерос просить телеведучого Савіка Шустера запросити його на найближчий ефір програми "Свобода слова".

Про це Лерос пише у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Лещенкові Офіс президента дає можливість поливати брудом мене й інших опонентів Зеленського на олігархічних каналах, так що як громадянин України я маю юридично гарантоване право на відповідь", - стверджує Лерос.

Нардеп просить запросити його "для справедливої ​​дискусії".

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"Підкреслюю, що Сергій Лещенко не є ніяким журналістом, він є кишеньковим рупором Єрмака, "балакучою головою" брехливих темників Зеленського, тому його присутність у будь-якому токшоу раджу сприймати як квоту "95 кварталу", а отже, упереджену і заангажовану, абсолютно далеку від правди", - додав Лерос.