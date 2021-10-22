Украина будет помогать Молдове на фоне газового давления РФ, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина будет помогать Молдове на фоне газового давления Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции в режиме онлайн с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску.
"Сегодня важной темой наших переговоров была энергетическая безопасность Молдовы и Украины. Мы уже оказали Молдове определенное содействие и будем и в дальнейшем сотрудничать в вопросах газоснабжения. Солидарность Украины с Молдовой в трудные для нее времена не подвергается сомнению. Сообща мы можем преодолеть любое давление Российской Федерации", - заявил Кулеба.
Также глава МИД отметил, что Украина хочет развития торговых отношений с Молдовой.
Отдельно министр сообщил, что с целью устранения проблем и открытия новых возможностей в торговых отношениях в ноябре в Кишиневе будет проведено заседание совместной межправительственной торгово-экономической комиссии.
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Лукашенку, прыщу родственному по замашкам и мыслям кремлевскому фюреру, продают по 127 $ за 1000 кубов газа, и то он косит под припадочного и требует себе внутриордынской цены.
Сербия, которая признала, что Крым это Орда, надеется выторговать себе от нее газ по 200 $.
От Молдовы Орда потребовала наверное каких-то политических уступок или предложила неподъемную кабальную цену за отказ выполнять эти требования.
Непонятно только, каким боком Украина, которая самая является нетто-импортером газа, сможет обеспечить газом Молдову.
Зебилы наверное знают рецепт. Молдове - будут продавать газ по 200, а для Украины будут покупать ордынский газ из "Северных потоков" у посредничающих германских компаний по 1200.
Понятно теперь почему у украинцев самые низкие доходы в Европе, мы очень богатая страна.