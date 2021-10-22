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Украина будет помогать Молдове на фоне газового давления РФ, - Кулеба

Украина будет помогать Молдове на фоне газового давления РФ, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина будет помогать Молдове на фоне газового давления Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции в режиме онлайн с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску.

"Сегодня важной темой наших переговоров была энергетическая безопасность Молдовы и Украины. Мы уже оказали Молдове определенное содействие и будем и в дальнейшем сотрудничать в вопросах газоснабжения. Солидарность Украины с Молдовой в трудные для нее времена не подвергается сомнению. Сообща мы можем преодолеть любое давление Российской Федерации", - заявил Кулеба.

Также глава МИД отметил, что Украина хочет развития торговых отношений с Молдовой.

Отдельно министр сообщил, что с целью устранения проблем и открытия новых возможностей в торговых отношениях в ноябре в Кишиневе будет проведено заседание совместной межправительственной торгово-экономической комиссии.

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Автор: 

Газ (10236) Молдова (1884) россия (96057) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Помогите Молдове полной блокадой ПМРы. А газ они и из Румынии получат.
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22.10.2021 13:43
+8
Собі допоможіть, дибілєти крадійкуваті!
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22.10.2021 13:53
+5
Ви вже блін з Чаусом "помогли"...
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22.10.2021 13:44
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Помогите Молдове полной блокадой ПМРы. А газ они и из Румынии получат.
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22.10.2021 13:43 Ответить
Ни Молдова ни украинская власть не заинтересованы чтобы выдавить росийский чирей из приднестровья. Кремль видно хорошо башляет за ето высоким чинам бабки. Иначе давно бы та опухоль рассосалась.
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22.10.2021 13:49 Ответить
Ви вже блін з Чаусом "помогли"...
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22.10.2021 13:44 Ответить
А от пишуть у Чауса різко погіршилось здоров"я? "СОВПАДЕНІЄ"?....
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22.10.2021 14:02 Ответить
Ой не могу, помощнички выискались
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22.10.2021 13:46 Ответить
Ага. Нам будет ПРЫКРУТЫ а молдованам которые содержат росийскую военную базу в приднестровье будем помогать.
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22.10.2021 13:47 Ответить
Что у них в балде? Сами не знаем как перезимвать и чтоб предприятия не остановились из за их цен на газ?!
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22.10.2021 13:51 Ответить
Собі допоможіть, дибілєти крадійкуваті!
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22.10.2021 13:53 Ответить
Себе они третий год помогают уже. Даже у домашних животных депозиты появились уже.
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22.10.2021 14:02 Ответить
Але ж офшорів ще немає! То цим "узеленським" ще є до чого рости!
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22.10.2021 14:06 Ответить
Как знать, как знать... Каков зепоп, таков и зеприход...
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22.10.2021 14:08 Ответить
отношения с Молдовой -Чаусом вымазаны, как грязью, а с Грузией-Саакашвили Помощники блнх
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22.10.2021 13:56 Ответить
Ах... ренеть! А кто нам поможет? Или у нас все так хорошо, что сами управимся и зеленым газом все подземные хранилища битком забиты, шо аж лопаются?
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22.10.2021 14:04 Ответить
Вы своему населению уже помогли? Если слепой ведет слепого оба окажутся в яме.
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22.10.2021 14:05 Ответить
Собі спочатку допоможіть.
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22.10.2021 14:06 Ответить
Какая Украина молодец - всем помогает: Молдове с газом, Литве - с колючей проволокой на границе с Белоруссией. И только на Украину все забили в плане помощи...
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22.10.2021 14:14 Ответить
Смотрите как бы Молдова не стала получать газ из Румынии в обход Украины.
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22.10.2021 14:19 Ответить
Орда использует цену на газ как политическое оружие.
Лукашенку, прыщу родственному по замашкам и мыслям кремлевскому фюреру, продают по 127 $ за 1000 кубов газа, и то он косит под припадочного и требует себе внутриордынской цены.
Сербия, которая признала, что Крым это Орда, надеется выторговать себе от нее газ по 200 $.
От Молдовы Орда потребовала наверное каких-то политических уступок или предложила неподъемную кабальную цену за отказ выполнять эти требования.
Непонятно только, каким боком Украина, которая самая является нетто-импортером газа, сможет обеспечить газом Молдову.
Зебилы наверное знают рецепт. Молдове - будут продавать газ по 200, а для Украины будут покупать ордынский газ из "Северных потоков" у посредничающих германских компаний по 1200.
Понятно теперь почему у украинцев самые низкие доходы в Европе, мы очень богатая страна.
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22.10.2021 14:55 Ответить
Помогать морально или газом?
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22.10.2021 17:55 Ответить
ПоророхоБоты никогда к власти не придут и ето радует Слава Украини Слава Зеленському!!!
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24.10.2021 11:52 Ответить
 
 