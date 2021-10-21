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Новости Агрессия России против Украины Война
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России предоставят доступ к задержанному наемнику РФ Косяку, - Кулеба

России предоставят доступ к задержанному наемнику РФ Косяку, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предоставит российским дипломатам доступ к задержанному на Донбассе наемнику РФ Андрею Косяку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"В соответствии с международным правом, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет. Такой доступ будет предоставлен", - сказал Кулеба.

Министр также отметил, что заявления российского МИД по Косяку являются очередными доказательствами того, что РФ является единственной стороной конфликта.

"Безусловно, это является признанием того, что Россия в различных формах, в этом случае в виде гражданина РФ, участвует и является единственной стороной международного вооруженного конфликта", - добавил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеемся, что жители ОРДЛО, которым РФ навязала свое гражданство, поймут, что они не интересуют Москву, - МИД

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

Читайте: РФ официально признала участие российских граждан в войне на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

Автор: 

россия (96038) Кулеба Дмитрий (2880) наемники рф (2090) Косяк Андрей (16)


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Топ комментарии
+22
Козломордые нашим пленным глаза ложкой вынимают и животы вспарывают а вы кацапам жопу вылизываете. Я таких уродов ненавижу больше кацапов.
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21.10.2021 13:43
+11
Вроде как недавно говорили что ету гниду нельзя обменивать потому что он украинец. А с какого х**** украинцу росийского посла приводите?
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21.10.2021 13:45
+10
Зе-шобла все равно его домой отправит. Еще и такси вызовет.
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21.10.2021 13:41
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Доступ то предоставят. Только парашинцы не наведаются до этого косяка.
Бо ихтамнет!
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21.10.2021 13:35 Ответить
вы там совсем поехали
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21.10.2021 13:35 Ответить
Недельную истерику с этим "косяком" пора заканчивать. За каждого бы из наших так гундели, как здесь выпрыгивают из трусов
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21.10.2021 13:37 Ответить
Ну они ж хотыт и так и этак отправить косячило на родину. шо путин скажет, то и делают, мерзавцы.
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21.10.2021 13:39 Ответить
смертник
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21.10.2021 13:39 Ответить
Це звичайнісінька підстава павуків в банці. Цей чувак із ЛНР (вотчина ФСБ) і їм було тишком-нишком наплювати на нього. Але конкуренти із ДНР (вотчина ГРУ) через свої канали надавили на МІД і ті здуру прокукарєкали про плєннага гражданіна расєі - наші дипломати їх відразу й "поімєлі". Тепер у відомстві сумної коняки когось поставлять раком і добряче вздрючать за цей "косяк". А що до самого косяка то він нафіг нікому і не здався
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21.10.2021 15:00 Ответить
Полюбому отравят.
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21.10.2021 13:40 Ответить
И Гитлера реабилитируйте, козлы
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21.10.2021 13:40 Ответить
Зе-шобла все равно его домой отправит. Еще и такси вызовет.
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21.10.2021 13:41 Ответить
Московия, давая свое гражданство жителям ОРДЛО, берет на себя явную ответственность за их действия. Гражданин московии воюющий против Украины это серьезно.
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21.10.2021 13:41 Ответить
В таком случае "ихтамнет" становится еще больше неубедительным.
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21.10.2021 13:44 Ответить
Доступ может быть только один - возложить венок!!!!!
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21.10.2021 13:42 Ответить
ещё пенсию украинскую ему дадите, уроды,твм...
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21.10.2021 13:42 Ответить
Козломордые нашим пленным глаза ложкой вынимают и животы вспарывают а вы кацапам жопу вылизываете. Я таких уродов ненавижу больше кацапов.
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21.10.2021 13:43 Ответить
Спокуха. "Єти уроды" просто работают на путина. И надо заметить - успешно.
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21.10.2021 13:45 Ответить
А в соответствии с международным правом россия имела право оккупировать чужие территории и убивать украинцев?
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21.10.2021 13:43 Ответить
россия не признает международное право... вернее когда касается ее интересов орет что потерпевшая, в других случаях - настманет
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21.10.2021 13:52 Ответить
Ну не признает право так пусть сидит безправная.Нечего реверансы делать перед свиньми.Тем более что этот наемник гражданин Украины.
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21.10.2021 13:56 Ответить
Косяк сам попросил передать ему ампулу "Новичка".
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21.10.2021 13:45 Ответить
Вроде как недавно говорили что ету гниду нельзя обменивать потому что он украинец. А с какого х**** украинцу росийского посла приводите?
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21.10.2021 13:45 Ответить
Чтобы кацапы признали его своим. Но они все таки не настолько тупые ,не признают.
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21.10.2021 18:34 Ответить
Здря. Потрібно відповідати лзеркально, як ******** казати *****.
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21.10.2021 13:46 Ответить
У Туреччині за підозрою у шпигунстві затримали українця: у МЗС України відреагували

За повідомленням турецьких ЗМІ, громадянин України спільно з п'ятьма іноземцями шпигував за чеченської опозицією. МЗС прокоментувало ситуацію.
сайт БУКВИ

А що хіба цього не може бути, коли в ОПУ агенти рашистів?
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21.10.2021 13:47 Ответить
Даже доказанное приобретение оружия и патронов иностранцем - это не шпионаж в прямом понимании этого слова.
Только из за отсутствия цензуры за журношлюхами можно пожалеть о СССР.
Там на заре Советской власти кухарок привлекали. Здесь каждый блохер себя журналистом мнит.
Шпиона́ж или шпио́нство - противозаконная разведывательная деятельность органов иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации спецслужбами других государств. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6 Википедия
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21.10.2021 13:56 Ответить
тобиш мы признаем его говнопаспорт ...идиоты он гражданин Украины причем тут рф
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21.10.2021 13:47 Ответить
Это "наш" житель Луганской области. Получивший гражданство РФ.
Эти паспорта Украина не признаёт. Он не подавал на отказ от украинского гражданства.
По понятиям он гражданин Украины. Зачем признавать его россиянином? На крайний случай пусть бы Россия доказывала его гражданство. А документы "он мог уничтожить при задержании". Тогда вообще вооруженного БОМЖа взяли.
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21.10.2021 13:50 Ответить
Ах ты ж падла рашистская, ответите по полной за подлую развязанную войну
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21.10.2021 18:33 Ответить
Очень важно ,чтобы кацапы его признали своим и прислали к нему консула.Это многоходовочка ... Но они не настолько тупые и своим его не признают.
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21.10.2021 18:41 Ответить
А до наших полонених раша теж надає доступ?
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21.10.2021 13:51 Ответить
Доступ к телу.
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21.10.2021 14:00 Ответить
В этой игре - мат! Если воспользуются доступом, тем подтверждают свое участие в войне, а если нет, то подтверждают свое брезгливое отношение к даунбассятам!
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21.10.2021 14:01 Ответить
А всех наших пленных в Московии посещали украинские дипломаты ? Родственники до сих пор не знают живы они или нет.
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21.10.2021 14:35 Ответить
Якщо тільки для впізнання... тіла.
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21.10.2021 14:53 Ответить
Тут дещо не зрозуміло, найманець є громадянин України, що отримав рос. паспорт у 2020 році. Україна не визнає всі документи, що були видані після окупації на окупованих територіях, то вже щось змінилося? Чи россія визнала офіційно свою участь у війні з Україною, визнала присутність своїх військових, що приймають безпосередню участь у бойових діях проти України?
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21.10.2021 15:08 Ответить
Мацковія цим офіційно визнає себе стороною конфлікту. визнає себе окупантом, вбивцею українців і агресором. як при такому роскладі не надати консулу право зустрітись зі своїм підданим?
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21.10.2021 15:57 Ответить
Раз сепару буде надано зустріч з русским консулом, слід очікувати його видачі з вибаченнями. Коли у влади нема твердого стержня, а є обісрані штани, то так воно і буде далі.
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21.10.2021 15:41 Ответить
Кацапия это не та страна где понимают жесты доброй воли, эти варвары холуи, понимают лишь когда им дают по зубам как США.
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21.10.2021 16:39 Ответить
лол, когда это США по зубам получили и все поняли ?
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21.10.2021 16:56 Ответить
Я бы вот хотел, чтобы украинское государство к задержанным в РФ украинцам проявляло такое же внимание, какое проявляют русские к Косяку. Конечно, на самом деле срать они на него хотели, но они сразу начали давить на все кнопки, кричать в ОБСЕ, жаловаться всем подряд, пытаться представителя РФ прислать и прочее.
Я бы на месте Зели поучился бы. Вместо того, чтобы говорить "Просто надо перестать стрелять".
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21.10.2021 19:20 Ответить
а я бы хотел, чтобы рашкованцы срали на своих сайтах.
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21.10.2021 19:23 Ответить
Так а что Вы там не сидите, а тут гадите?
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21.10.2021 19:27 Ответить
Зели ничему не надо учиться, кроме 3.14-ть бабки. а это он умеет.
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21.10.2021 22:56 Ответить
Якась проституція.
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21.10.2021 21:00 Ответить
А рашка уже предоставила к украинским заложникам доступ ?
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21.10.2021 22:55 Ответить
 
 