России предоставят доступ к задержанному наемнику РФ Косяку, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предоставит российским дипломатам доступ к задержанному на Донбассе наемнику РФ Андрею Косяку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"В соответствии с международным правом, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет. Такой доступ будет предоставлен", - сказал Кулеба.

Министр также отметил, что заявления российского МИД по Косяку являются очередными доказательствами того, что РФ является единственной стороной конфликта.

"Безусловно, это является признанием того, что Россия в различных формах, в этом случае в виде гражданина РФ, участвует и является единственной стороной международного вооруженного конфликта", - добавил Кулеба.

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Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

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