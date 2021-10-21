России предоставят доступ к задержанному наемнику РФ Косяку, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предоставит российским дипломатам доступ к задержанному на Донбассе наемнику РФ Андрею Косяку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"В соответствии с международным правом, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет. Такой доступ будет предоставлен", - сказал Кулеба.
Министр также отметил, что заявления российского МИД по Косяку являются очередными доказательствами того, что РФ является единственной стороной конфликта.
"Безусловно, это является признанием того, что Россия в различных формах, в этом случае в виде гражданина РФ, участвует и является единственной стороной международного вооруженного конфликта", - добавил Кулеба.
Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.
Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.
ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.
На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".
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Бо ихтамнет!
За повідомленням турецьких ЗМІ, громадянин України спільно з п'ятьма іноземцями шпигував за чеченської опозицією. МЗС прокоментувало ситуацію.
сайт БУКВИ
А що хіба цього не може бути, коли в ОПУ агенти рашистів?
Только из за отсутствия цензуры за журношлюхами можно пожалеть о СССР.
Там на заре Советской власти кухарок привлекали. Здесь каждый блохер себя журналистом мнит.
Шпиона́ж или шпио́нство - противозаконная разведывательная деятельность органов иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации спецслужбами других государств. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6 Википедия
Эти паспорта Украина не признаёт. Он не подавал на отказ от украинского гражданства.
По понятиям он гражданин Украины. Зачем признавать его россиянином? На крайний случай пусть бы Россия доказывала его гражданство. А документы "он мог уничтожить при задержании". Тогда вообще вооруженного БОМЖа взяли.
Я бы на месте Зели поучился бы. Вместо того, чтобы говорить "Просто надо перестать стрелять".