Росії нададуть доступ до затриманого найманця РФ Косяка, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна надасть російським дипломатам доступ до затриманого на Донбасі найманця РФ Андрія Косяка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Відповідно до міжнародного права, консул має право доступу до громадянина держави, яку він представляє. Такий доступ буде наданий", - сказав Кулеба.
Міністр також зазначив, що заяви російського МЗС щодо Косяка є черговими доказами того, що РФ є єдиною стороною конфлікту.
"Безумовно, це є визнанням того, що Росія у різних формах, у цьому випадку у вигляді громадянина РФ, бере участь і є єдиною стороною міжнародного збройного конфлікту", - додав Кулеба.
Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.
Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.
ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.
На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".
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Бо ихтамнет!
За повідомленням турецьких ЗМІ, громадянин України спільно з п'ятьма іноземцями шпигував за чеченської опозицією. МЗС прокоментувало ситуацію.
сайт БУКВИ
А що хіба цього не може бути, коли в ОПУ агенти рашистів?
Только из за отсутствия цензуры за журношлюхами можно пожалеть о СССР.
Там на заре Советской власти кухарок привлекали. Здесь каждый блохер себя журналистом мнит.
Шпиона́ж или шпио́нство - противозаконная разведывательная деятельность органов иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации спецслужбами других государств. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6 Википедия
Эти паспорта Украина не признаёт. Он не подавал на отказ от украинского гражданства.
По понятиям он гражданин Украины. Зачем признавать его россиянином? На крайний случай пусть бы Россия доказывала его гражданство. А документы "он мог уничтожить при задержании". Тогда вообще вооруженного БОМЖа взяли.
Я бы на месте Зели поучился бы. Вместо того, чтобы говорить "Просто надо перестать стрелять".