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Росії нададуть доступ до затриманого найманця РФ Косяка, - Кулеба

Росії нададуть доступ до затриманого найманця РФ Косяка, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна надасть російським дипломатам доступ до затриманого на Донбасі найманця РФ Андрія Косяка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Відповідно до міжнародного права, консул має право доступу до громадянина держави, яку він представляє. Такий доступ буде наданий", - сказав Кулеба.

Міністр також зазначив, що заяви російського МЗС щодо Косяка є черговими доказами того, що РФ є єдиною стороною конфлікту.

"Безумовно, це є визнанням того, що Росія у різних формах, у цьому випадку у вигляді громадянина РФ, бере участь і є єдиною стороною міжнародного збройного конфлікту", - додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося, що жителі ОРДЛО, яким РФ нав'язала своє громадянство, зрозуміють, що вони не цікавлять Москву, - МЗС

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

Автор: 

росія (65800) Кулеба Дмитро (3604) найманці рф (2063) Косяк Андрій (15)


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Топ коментарі
+22
Козломордые нашим пленным глаза ложкой вынимают и животы вспарывают а вы кацапам жопу вылизываете. Я таких уродов ненавижу больше кацапов.
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21.10.2021 13:43
+11
Вроде как недавно говорили что ету гниду нельзя обменивать потому что он украинец. А с какого х**** украинцу росийского посла приводите?
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21.10.2021 13:45
+10
Зе-шобла все равно его домой отправит. Еще и такси вызовет.
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21.10.2021 13:41
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Доступ то предоставят. Только парашинцы не наведаются до этого косяка.
Бо ихтамнет!
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21.10.2021 13:35 Відповісти
вы там совсем поехали
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21.10.2021 13:35 Відповісти
Недельную истерику с этим "косяком" пора заканчивать. За каждого бы из наших так гундели, как здесь выпрыгивают из трусов
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21.10.2021 13:37 Відповісти
Ну они ж хотыт и так и этак отправить косячило на родину. шо путин скажет, то и делают, мерзавцы.
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21.10.2021 13:39 Відповісти
смертник
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21.10.2021 13:39 Відповісти
Це звичайнісінька підстава павуків в банці. Цей чувак із ЛНР (вотчина ФСБ) і їм було тишком-нишком наплювати на нього. Але конкуренти із ДНР (вотчина ГРУ) через свої канали надавили на МІД і ті здуру прокукарєкали про плєннага гражданіна расєі - наші дипломати їх відразу й "поімєлі". Тепер у відомстві сумної коняки когось поставлять раком і добряче вздрючать за цей "косяк". А що до самого косяка то він нафіг нікому і не здався
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21.10.2021 15:00 Відповісти
Полюбому отравят.
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21.10.2021 13:40 Відповісти
И Гитлера реабилитируйте, козлы
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21.10.2021 13:40 Відповісти
Зе-шобла все равно его домой отправит. Еще и такси вызовет.
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21.10.2021 13:41 Відповісти
Московия, давая свое гражданство жителям ОРДЛО, берет на себя явную ответственность за их действия. Гражданин московии воюющий против Украины это серьезно.
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21.10.2021 13:41 Відповісти
В таком случае "ихтамнет" становится еще больше неубедительным.
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21.10.2021 13:44 Відповісти
Доступ может быть только один - возложить венок!!!!!
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21.10.2021 13:42 Відповісти
ещё пенсию украинскую ему дадите, уроды,твм...
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21.10.2021 13:42 Відповісти
Козломордые нашим пленным глаза ложкой вынимают и животы вспарывают а вы кацапам жопу вылизываете. Я таких уродов ненавижу больше кацапов.
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21.10.2021 13:43 Відповісти
Спокуха. "Єти уроды" просто работают на путина. И надо заметить - успешно.
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21.10.2021 13:45 Відповісти
А в соответствии с международным правом россия имела право оккупировать чужие территории и убивать украинцев?
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21.10.2021 13:43 Відповісти
россия не признает международное право... вернее когда касается ее интересов орет что потерпевшая, в других случаях - настманет
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21.10.2021 13:52 Відповісти
Ну не признает право так пусть сидит безправная.Нечего реверансы делать перед свиньми.Тем более что этот наемник гражданин Украины.
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21.10.2021 13:56 Відповісти
Косяк сам попросил передать ему ампулу "Новичка".
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21.10.2021 13:45 Відповісти
Вроде как недавно говорили что ету гниду нельзя обменивать потому что он украинец. А с какого х**** украинцу росийского посла приводите?
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21.10.2021 13:45 Відповісти
Чтобы кацапы признали его своим. Но они все таки не настолько тупые ,не признают.
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21.10.2021 18:34 Відповісти
Здря. Потрібно відповідати лзеркально, як ******** казати *****.
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21.10.2021 13:46 Відповісти
У Туреччині за підозрою у шпигунстві затримали українця: у МЗС України відреагували

За повідомленням турецьких ЗМІ, громадянин України спільно з п'ятьма іноземцями шпигував за чеченської опозицією. МЗС прокоментувало ситуацію.
сайт БУКВИ

А що хіба цього не може бути, коли в ОПУ агенти рашистів?
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21.10.2021 13:47 Відповісти
Даже доказанное приобретение оружия и патронов иностранцем - это не шпионаж в прямом понимании этого слова.
Только из за отсутствия цензуры за журношлюхами можно пожалеть о СССР.
Там на заре Советской власти кухарок привлекали. Здесь каждый блохер себя журналистом мнит.
Шпиона́ж или шпио́нство - противозаконная разведывательная деятельность органов иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации спецслужбами других государств. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6 Википедия
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21.10.2021 13:56 Відповісти
тобиш мы признаем его говнопаспорт ...идиоты он гражданин Украины причем тут рф
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21.10.2021 13:47 Відповісти
Это "наш" житель Луганской области. Получивший гражданство РФ.
Эти паспорта Украина не признаёт. Он не подавал на отказ от украинского гражданства.
По понятиям он гражданин Украины. Зачем признавать его россиянином? На крайний случай пусть бы Россия доказывала его гражданство. А документы "он мог уничтожить при задержании". Тогда вообще вооруженного БОМЖа взяли.
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21.10.2021 13:50 Відповісти
Ах ты ж падла рашистская, ответите по полной за подлую развязанную войну
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21.10.2021 18:33 Відповісти
Очень важно ,чтобы кацапы его признали своим и прислали к нему консула.Это многоходовочка ... Но они не настолько тупые и своим его не признают.
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21.10.2021 18:41 Відповісти
А до наших полонених раша теж надає доступ?
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21.10.2021 13:51 Відповісти
Доступ к телу.
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21.10.2021 14:00 Відповісти
В этой игре - мат! Если воспользуются доступом, тем подтверждают свое участие в войне, а если нет, то подтверждают свое брезгливое отношение к даунбассятам!
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21.10.2021 14:01 Відповісти
А всех наших пленных в Московии посещали украинские дипломаты ? Родственники до сих пор не знают живы они или нет.
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21.10.2021 14:35 Відповісти
Якщо тільки для впізнання... тіла.
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21.10.2021 14:53 Відповісти
Тут дещо не зрозуміло, найманець є громадянин України, що отримав рос. паспорт у 2020 році. Україна не визнає всі документи, що були видані після окупації на окупованих територіях, то вже щось змінилося? Чи россія визнала офіційно свою участь у війні з Україною, визнала присутність своїх військових, що приймають безпосередню участь у бойових діях проти України?
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21.10.2021 15:08 Відповісти
Мацковія цим офіційно визнає себе стороною конфлікту. визнає себе окупантом, вбивцею українців і агресором. як при такому роскладі не надати консулу право зустрітись зі своїм підданим?
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21.10.2021 15:57 Відповісти
Раз сепару буде надано зустріч з русским консулом, слід очікувати його видачі з вибаченнями. Коли у влади нема твердого стержня, а є обісрані штани, то так воно і буде далі.
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21.10.2021 15:41 Відповісти
Кацапия это не та страна где понимают жесты доброй воли, эти варвары холуи, понимают лишь когда им дают по зубам как США.
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21.10.2021 16:39 Відповісти
лол, когда это США по зубам получили и все поняли ?
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21.10.2021 16:56 Відповісти
Я бы вот хотел, чтобы украинское государство к задержанным в РФ украинцам проявляло такое же внимание, какое проявляют русские к Косяку. Конечно, на самом деле срать они на него хотели, но они сразу начали давить на все кнопки, кричать в ОБСЕ, жаловаться всем подряд, пытаться представителя РФ прислать и прочее.
Я бы на месте Зели поучился бы. Вместо того, чтобы говорить "Просто надо перестать стрелять".
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21.10.2021 19:20 Відповісти
а я бы хотел, чтобы рашкованцы срали на своих сайтах.
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21.10.2021 19:23 Відповісти
Так а что Вы там не сидите, а тут гадите?
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21.10.2021 19:27 Відповісти
Зели ничему не надо учиться, кроме 3.14-ть бабки. а это он умеет.
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21.10.2021 22:56 Відповісти
Якась проституція.
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21.10.2021 21:00 Відповісти
А рашка уже предоставила к украинским заложникам доступ ?
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21.10.2021 22:55 Відповісти
 
 