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Новым главой Верховного Суда избран секретарь Большой палаты Князев

Новым главой Верховного Суда избран секретарь Большой палаты Князев

Пленум Верховного Суда в пятницу тайным голосованием избрал нового главу Верховного Суда - секретаря Большой палаты Верховного Суда судью Всеволода Князева.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", он займет эту должность 1 декабря 2021 года, после завершения срока полномочий нынешней главы Суда Валентины Данишевской.

Кандидатуру Князева поддержали 98 судей Верховной Суда.

За судью Кассационного Хозяйственного суда в составе Верховного Суда Владимира Погребняка свои голоса отдали 49 судей, за судью Верховного Суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука - 7 судей.

Читайте: Сейчас рассматриваем дела только в порядке письменного производства, без участия сторон в заседании, - Секретарь Большой Палаты Верховного Суда Всеволод Князев

Автор: 

Верховный Суд (1099) Князев Всеволод (70)


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Топ комментарии
+27
Шо-то у этого Кнезева рожа не внушает доверия...могу ошибаться но рыло-контроль меня еще никогда не обманывал...
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22.10.2021 14:00
+8
При зелені апріорі не можуть обрати нормального суддю. Все схвачено, за все заплачено.
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22.10.2021 14:05
+8
Зелень теж так думала. 😊А воно - он як. Послали ОПу в жопу. Скоро зелених посилати будуть всі і всюди. Після нових рейтингів.
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22.10.2021 14:15
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как же так, на "цензоре" объявили другую фамилию??!!
Маселко: Председателем Верховного Суда станет Погребняк Источник:
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22.10.2021 13:59 Ответить
Зелень теж так думала. 😊А воно - он як. Послали ОПу в жопу. Скоро зелених посилати будуть всі і всюди. Після нових рейтингів.
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22.10.2021 14:15 Ответить
Огенды крымля. И те, и другие, и вообще все.
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22.10.2021 14:23 Ответить
ну что вы истинный говорю я вам КНЯЗЕК то по пятницам халлу выпекает по субботам в финтес клуб бегает название то ли Свиняча нога то ли Синя гога.. не помню..
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22.10.2021 15:17 Ответить
Шо-то у этого Кнезева рожа не внушает доверия...могу ошибаться но рыло-контроль меня еще никогда не обманывал...
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22.10.2021 14:00 Ответить
Как можно в 21 веке доверять человеку с усами
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22.10.2021 14:12 Ответить
https://youtu.be/5XIuH2GpMjs
Не надо хаять усы)))
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22.10.2021 14:26 Ответить
А почему бы и не похаять?
https://lurkmore.to/%D0%A3%D1%81%D1%8B https://lurkmore.to/Усы

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22.10.2021 14:45 Ответить
Давно уж я лурку не читал..
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22.10.2021 14:56 Ответить
Подздохла вместе с удаффом - антиукраинский контент - не последняя причина, но малыми дозами морально устойчивым можно почетать иногда...
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22.10.2021 15:30 Ответить
Мне почему-то кажется, что скорее перестала пользоваться популярностью.
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22.10.2021 16:23 Ответить
На мушкетёра похож.)
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22.10.2021 14:17 Ответить
скорее Решелье

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22.10.2021 14:24 Ответить
НА человека, который очень далек от жизни и нужд простого народа! Да и фамилия искони русская, похожа на представителя богомизбранного народа!
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23.10.2021 05:20 Ответить
та да рожа трохи зебільна!
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22.10.2021 15:21 Ответить
Ага, москалем смердить.
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22.10.2021 15:47 Ответить
Однозначно. Она (рожа) - явно "в пуху". Во всех смыслах. Тем более, с учетом 98 - "за".
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22.10.2021 20:31 Ответить
Виявилося, що почуття Вас не обманювало. (
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19.05.2023 13:05 Ответить
Биографию и декларацию бы не помешало узнать вновь назначенного и привет вчерашнему зрадофилу, который указывал на якобы утверждённое назначение Погребняка, мутного персонажа кстати
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22.10.2021 14:00 Ответить
Думаю там с тещами и прабабушками все ОК! Нипасильними трудами скопили родненькому на несколько квартирок в престижных ЖК и маеточки в Конче... 100 пудов!
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22.10.2021 17:28 Ответить
При зелені апріорі не можуть обрати нормального суддю. Все схвачено, за все заплачено.
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22.10.2021 14:05 Ответить
Ну то всяк лучше (не уверен) назначенного порошенком любителя сталина.
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22.10.2021 14:19 Ответить
№50
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22.10.2021 14:25 Ответить
навіщо тоді цензору було потрібно розносити брехню і публікувати "домисли" адвоката маселко про погребняка
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22.10.2021 14:14 Ответить
Нуууууу, мэн с такой бородой будет заниматься делом.....в дорогих барбершопах.
Ну вот зачем ему эта конюшня для разведения блох?
Можно ли доверять такому осьминогу?
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22.10.2021 14:15 Ответить
Ляя, этот дядько думает, что он похож на рыцаря-тамплиера.
Но рыцари ТАК не жрали и не лоснились.
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22.10.2021 14:16 Ответить
Точно ? Ви їх особисто бачили ??
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22.10.2021 17:47 Ответить
Лицарі тамплієри усі були монахами і так відповідно себе і вели.
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22.10.2021 21:06 Ответить
У http://erau.unba.org.ua/erau/profile/9793 2001 році отримав право на зайняття адвокатською діяльністю, дія якого була зупинена у 2013 році.

Почав працювати суддею у 2013 році, а у 2015 році став http://nikvesti.com/news/politics/68163 Головою Миколаївського окружного адміністративного суду.
В https://public.nazk.gov.ua/declaration/6a615ca5-cfbf-4ddb-838b-b4d290f95147 електронній декларації 2015 року суддя вказав, що є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Консалтингова група "Гектар-Миколаїв"".
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22.10.2021 14:17 Ответить
Он был у меня адвокатом в деле защиты интересов малолетнего ребенка и все просрал... Это звиздец(
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22.10.2021 14:55 Ответить
Личико какое-то таки да "украинское".
Типа как у главы Нацбанка.
Таки да...
Ну, как и положено...
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22.10.2021 15:26 Ответить
Чувак учился в морском универе,но чувствует в себе магистра права
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22.10.2021 16:38 Ответить
из грязи в князи...
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22.10.2021 16:41 Ответить
чей он будет ....
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22.10.2021 18:14 Ответить
Бортанули двух украинцев - и назначили жыдо-кацапа?
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22.10.2021 20:47 Ответить
 
 