Новым главой Верховного Суда избран секретарь Большой палаты Князев
Пленум Верховного Суда в пятницу тайным голосованием избрал нового главу Верховного Суда - секретаря Большой палаты Верховного Суда судью Всеволода Князева.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", он займет эту должность 1 декабря 2021 года, после завершения срока полномочий нынешней главы Суда Валентины Данишевской.
Кандидатуру Князева поддержали 98 судей Верховной Суда.
За судью Кассационного Хозяйственного суда в составе Верховного Суда Владимира Погребняка свои голоса отдали 49 судей, за судью Верховного Суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука - 7 судей.
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Маселко: Председателем Верховного Суда станет Погребняк Источник:
Не надо хаять усы)))
https://lurkmore.to/%D0%A3%D1%81%D1%8B https://lurkmore.to/Усы
Ну вот зачем ему эта конюшня для разведения блох?
Можно ли доверять такому осьминогу?
Но рыцари ТАК не жрали и не лоснились.
Почав працювати суддею у 2013 році, а у 2015 році став http://nikvesti.com/news/politics/68163 Головою Миколаївського окружного адміністративного суду.
В https://public.nazk.gov.ua/declaration/6a615ca5-cfbf-4ddb-838b-b4d290f95147 електронній декларації 2015 року суддя вказав, що є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Консалтингова група "Гектар-Миколаїв"".
Типа как у главы Нацбанка.
Таки да...
Ну, как и положено...