Новым главой Верховного Суда избран секретарь Большой палаты Князев

Пленум Верховного Суда в пятницу тайным голосованием избрал нового главу Верховного Суда - секретаря Большой палаты Верховного Суда судью Всеволода Князева.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", он займет эту должность 1 декабря 2021 года, после завершения срока полномочий нынешней главы Суда Валентины Данишевской.

Кандидатуру Князева поддержали 98 судей Верховной Суда.

За судью Кассационного Хозяйственного суда в составе Верховного Суда Владимира Погребняка свои голоса отдали 49 судей, за судью Верховного Суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука - 7 судей.

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