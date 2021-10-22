Новим главою Верховного Суду обрано секретаря Великої палати Князєва

Пленум Верховного Суду в п'ятницю таємним голосуванням обрав нового главу Верховного Суду - секретаря Великої палати Верховного Суду суддю Всеволода Князєва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", він обійме цю посаду 1 грудня 2021 року, після завершення терміну повноважень нинішньої голови Суду Валентини Данішевської.

Кандидатуру Князєва підтримали 98 суддів Верховної Суду.

За суддю Касаційного Господарського суду в складі Верховного Суду Володимира Погребняка свої голоси віддали 49 суддів, за суддю Верховного Суду в складі Касаційного цивільного суду Олега Ткачука - 7 суддів.

Також читайте: Зараз розглядаємо справи лише в порядку письмового провадження, без участі сторін у засіданні, - Секретар Великої палати Верховного Суду Всеволод Князєв