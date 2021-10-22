УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10817 відвідувачів онлайн
Новини
14 418 36

Новим главою Верховного Суду обрано секретаря Великої палати Князєва

Новим главою Верховного Суду обрано секретаря Великої палати Князєва

Пленум Верховного Суду в п'ятницю таємним голосуванням обрав нового главу Верховного Суду - секретаря Великої палати Верховного Суду суддю Всеволода Князєва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", він обійме цю посаду 1 грудня 2021 року, після завершення терміну повноважень нинішньої голови Суду Валентини Данішевської.

Кандидатуру Князєва підтримали 98 суддів Верховної Суду.

За суддю Касаційного Господарського суду в складі Верховного Суду Володимира Погребняка свої голоси віддали 49 суддів, за суддю Верховного Суду в складі Касаційного цивільного суду Олега Ткачука - 7 суддів.

Також читайте: Зараз розглядаємо справи лише в порядку письмового провадження, без участі сторін у засіданні, - Секретар Великої палати Верховного Суду Всеволод Князєв

Автор: 

Верховний Суд (1192) Князєв Всеволод (121)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Шо-то у этого Кнезева рожа не внушает доверия...могу ошибаться но рыло-контроль меня еще никогда не обманывал...
показати весь коментар
22.10.2021 14:00
+8
При зелені апріорі не можуть обрати нормального суддю. Все схвачено, за все заплачено.
показати весь коментар
22.10.2021 14:05
+8
Зелень теж так думала. 😊А воно - он як. Послали ОПу в жопу. Скоро зелених посилати будуть всі і всюди. Після нових рейтингів.
показати весь коментар
22.10.2021 14:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
как же так, на "цензоре" объявили другую фамилию??!!
Маселко: Председателем Верховного Суда станет Погребняк Источник:
показати весь коментар
22.10.2021 13:59 Відповісти
Зелень теж так думала. 😊А воно - он як. Послали ОПу в жопу. Скоро зелених посилати будуть всі і всюди. Після нових рейтингів.
показати весь коментар
22.10.2021 14:15 Відповісти
Огенды крымля. И те, и другие, и вообще все.
показати весь коментар
22.10.2021 14:23 Відповісти
ну что вы истинный говорю я вам КНЯЗЕК то по пятницам халлу выпекает по субботам в финтес клуб бегает название то ли Свиняча нога то ли Синя гога.. не помню..
показати весь коментар
22.10.2021 15:17 Відповісти
Шо-то у этого Кнезева рожа не внушает доверия...могу ошибаться но рыло-контроль меня еще никогда не обманывал...
показати весь коментар
22.10.2021 14:00 Відповісти
Как можно в 21 веке доверять человеку с усами
показати весь коментар
22.10.2021 14:12 Відповісти
https://youtu.be/5XIuH2GpMjs
Не надо хаять усы)))
показати весь коментар
22.10.2021 14:26 Відповісти
А почему бы и не похаять?
https://lurkmore.to/%D0%A3%D1%81%D1%8B https://lurkmore.to/Усы

показати весь коментар
22.10.2021 14:45 Відповісти
Давно уж я лурку не читал..
показати весь коментар
22.10.2021 14:56 Відповісти
Подздохла вместе с удаффом - антиукраинский контент - не последняя причина, но малыми дозами морально устойчивым можно почетать иногда...
показати весь коментар
22.10.2021 15:30 Відповісти
Мне почему-то кажется, что скорее перестала пользоваться популярностью.
показати весь коментар
22.10.2021 16:23 Відповісти
На мушкетёра похож.)
показати весь коментар
22.10.2021 14:17 Відповісти
скорее Решелье

показати весь коментар
22.10.2021 14:24 Відповісти
НА человека, который очень далек от жизни и нужд простого народа! Да и фамилия искони русская, похожа на представителя богомизбранного народа!
показати весь коментар
23.10.2021 05:20 Відповісти
та да рожа трохи зебільна!
показати весь коментар
22.10.2021 15:21 Відповісти
Ага, москалем смердить.
показати весь коментар
22.10.2021 15:47 Відповісти
Однозначно. Она (рожа) - явно "в пуху". Во всех смыслах. Тем более, с учетом 98 - "за".
показати весь коментар
22.10.2021 20:31 Відповісти
Виявилося, що почуття Вас не обманювало. (
показати весь коментар
19.05.2023 13:05 Відповісти
Биографию и декларацию бы не помешало узнать вновь назначенного и привет вчерашнему зрадофилу, который указывал на якобы утверждённое назначение Погребняка, мутного персонажа кстати
показати весь коментар
22.10.2021 14:00 Відповісти
Думаю там с тещами и прабабушками все ОК! Нипасильними трудами скопили родненькому на несколько квартирок в престижных ЖК и маеточки в Конче... 100 пудов!
показати весь коментар
22.10.2021 17:28 Відповісти
При зелені апріорі не можуть обрати нормального суддю. Все схвачено, за все заплачено.
показати весь коментар
22.10.2021 14:05 Відповісти
Ну то всяк лучше (не уверен) назначенного порошенком любителя сталина.
показати весь коментар
22.10.2021 14:19 Відповісти
№50
показати весь коментар
22.10.2021 14:25 Відповісти
навіщо тоді цензору було потрібно розносити брехню і публікувати "домисли" адвоката маселко про погребняка
показати весь коментар
22.10.2021 14:14 Відповісти
Нуууууу, мэн с такой бородой будет заниматься делом.....в дорогих барбершопах.
Ну вот зачем ему эта конюшня для разведения блох?
Можно ли доверять такому осьминогу?
показати весь коментар
22.10.2021 14:15 Відповісти
Ляя, этот дядько думает, что он похож на рыцаря-тамплиера.
Но рыцари ТАК не жрали и не лоснились.
показати весь коментар
22.10.2021 14:16 Відповісти
Точно ? Ви їх особисто бачили ??
показати весь коментар
22.10.2021 17:47 Відповісти
Лицарі тамплієри усі були монахами і так відповідно себе і вели.
показати весь коментар
22.10.2021 21:06 Відповісти
У http://erau.unba.org.ua/erau/profile/9793 2001 році отримав право на зайняття адвокатською діяльністю, дія якого була зупинена у 2013 році.

Почав працювати суддею у 2013 році, а у 2015 році став http://nikvesti.com/news/politics/68163 Головою Миколаївського окружного адміністративного суду.
В https://public.nazk.gov.ua/declaration/6a615ca5-cfbf-4ddb-838b-b4d290f95147 електронній декларації 2015 року суддя вказав, що є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Консалтингова група "Гектар-Миколаїв"".
показати весь коментар
22.10.2021 14:17 Відповісти
Он был у меня адвокатом в деле защиты интересов малолетнего ребенка и все просрал... Это звиздец(
показати весь коментар
22.10.2021 14:55 Відповісти
Личико какое-то таки да "украинское".
Типа как у главы Нацбанка.
Таки да...
Ну, как и положено...
показати весь коментар
22.10.2021 15:26 Відповісти
Чувак учился в морском универе,но чувствует в себе магистра права
показати весь коментар
22.10.2021 16:38 Відповісти
из грязи в князи...
показати весь коментар
22.10.2021 16:41 Відповісти
чей он будет ....
показати весь коментар
22.10.2021 18:14 Відповісти
Бортанули двух украинцев - и назначили жыдо-кацапа?
показати весь коментар
22.10.2021 20:47 Відповісти
 
 