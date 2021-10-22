Новим главою Верховного Суду обрано секретаря Великої палати Князєва
Пленум Верховного Суду в п'ятницю таємним голосуванням обрав нового главу Верховного Суду - секретаря Великої палати Верховного Суду суддю Всеволода Князєва.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", він обійме цю посаду 1 грудня 2021 року, після завершення терміну повноважень нинішньої голови Суду Валентини Данішевської.
Кандидатуру Князєва підтримали 98 суддів Верховної Суду.
За суддю Касаційного Господарського суду в складі Верховного Суду Володимира Погребняка свої голоси віддали 49 суддів, за суддю Верховного Суду в складі Касаційного цивільного суду Олега Ткачука - 7 суддів.
Топ коментарі
+27 Игорь Монахов
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+8 Rostyslav Komarnytsky
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Маселко: Председателем Верховного Суда станет Погребняк Источник:
Не надо хаять усы)))
https://lurkmore.to/%D0%A3%D1%81%D1%8B https://lurkmore.to/Усы
Ну вот зачем ему эта конюшня для разведения блох?
Можно ли доверять такому осьминогу?
Но рыцари ТАК не жрали и не лоснились.
Почав працювати суддею у 2013 році, а у 2015 році став http://nikvesti.com/news/politics/68163 Головою Миколаївського окружного адміністративного суду.
В https://public.nazk.gov.ua/declaration/6a615ca5-cfbf-4ddb-838b-b4d290f95147 електронній декларації 2015 року суддя вказав, що є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Консалтингова група "Гектар-Миколаїв"".
Типа как у главы Нацбанка.
Таки да...
Ну, как и положено...