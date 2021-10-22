Украина будет в следующей волне расширения ЕС, - Кулеба
Украина, как и другие страны Ассоциированного Трио, будет в следующей волне расширения Европейского союза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.
Главы МИД договорились синхронизировать действия в контексте подготовки к саммиту Восточного партнерства в декабре и воплощения амбициозного плана Ассоциированного Трио по приобретению членства в ЕС.
"Убежден, что страны Ассоциированного Трио будут в следующей волне расширения Европейского Союза", - подчеркнул Кулеба.
Страны также договорились проработать вопрос осуществления взаимных поездок граждан Украины с использованием внутренних биометрических ID-карт.
Министры договорились провести консультации между профильными ведомствами для изучения опыта украинских цифровых технологий, в частности приложения "ДІя".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ru/news/3291070/peregovory_o_vstuplenii_albanii_i_severnoyi_makedonii_v_es_nachnutsya_do_kontsa_goda_fon_der_lyayien