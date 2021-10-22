Украина будет в следующей волне расширения ЕС, - Кулеба

Украина, как и другие страны Ассоциированного Трио, будет в следующей волне расширения Европейского союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

Главы МИД договорились синхронизировать действия в контексте подготовки к саммиту Восточного партнерства в декабре и воплощения амбициозного плана Ассоциированного Трио по приобретению членства в ЕС.

"Убежден, что страны Ассоциированного Трио будут в следующей волне расширения Европейского Союза", - подчеркнул Кулеба.

Страны также договорились проработать вопрос осуществления взаимных поездок граждан Украины с использованием внутренних биометрических ID-карт.

Министры договорились провести консультации между профильными ведомствами для изучения опыта украинских цифровых технологий, в частности приложения "ДІя".

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