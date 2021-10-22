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Украина будет в следующей волне расширения ЕС, - Кулеба

Украина будет в следующей волне расширения ЕС, - Кулеба

Украина, как и другие страны Ассоциированного Трио, будет в следующей волне расширения Европейского союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

Главы МИД договорились синхронизировать действия в контексте подготовки к саммиту Восточного партнерства в декабре и воплощения амбициозного плана Ассоциированного Трио по приобретению членства в ЕС.

"Убежден, что страны Ассоциированного Трио будут в следующей волне расширения Европейского Союза", - подчеркнул Кулеба.

Страны также договорились проработать вопрос осуществления взаимных поездок граждан Украины с использованием внутренних биометрических ID-карт. 

Министры договорились провести консультации между профильными ведомствами для изучения опыта украинских цифровых технологий, в частности приложения "ДІя".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет помогать Молдове на фоне газового давления РФ, - Кулеба

Автор: 

Евросоюз (17263) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+13
Остановите Волну поноса этого придурка!
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22.10.2021 16:09
+5
Сам дурак.
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22.10.2021 16:09
+4
Тоже будет волна? Дурдомы стали закрывать... Плохо... Клиентов пруд-пруди
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22.10.2021 16:11
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Остановите Волну поноса этого придурка!
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22.10.2021 16:09 Ответить
Сам дурак.
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22.10.2021 16:09 Ответить
Горит свеча печальным светом, урканы спят тревожным сном, майдан в ЕС несется полным ходом,стучит машина под полОм./ Коломойский: Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС 02.12.10
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22.10.2021 16:11 Ответить
Тоже будет волна? Дурдомы стали закрывать... Плохо... Клиентов пруд-пруди
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22.10.2021 16:11 Ответить
Фантазеры блин. Уже как ***** туфту для своего лохтората гонят.
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22.10.2021 16:12 Ответить
....если Пэдя гадить не будет!
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22.10.2021 16:13 Ответить
Хотя о чём я? Конечно будет!
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22.10.2021 16:14 Ответить
А тебе бы пенделя дали.. Он же гетьман.. Ему обидно... Где миллиарды брать теперь?
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22.10.2021 16:15 Ответить
вот я лично не понимаю,на кой хер нам нужен этот колхоз,нам что советского колхоза было мало?
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22.10.2021 16:14 Ответить
Можливо і буде, якщо до того часу кацапи та інші чурбани ту ЄСу не порвуть як Сірко ганчірку.
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22.10.2021 16:15 Ответить
це у него приход такой. опосля зели шмаль тока второсортная осталась, ас не фантазия не такая прет. як у пыаниста
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22.10.2021 16:16 Ответить
еще бы сказал если володьку селедку зелёную выберут на второй срок, то точно
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22.10.2021 16:27 Ответить
Свят-свят
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22.10.2021 16:30 Ответить
"Волна" когда будет?
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22.10.2021 16:27 Ответить
ЕС уже заявило, и много раз - кроме Балканских стран больше никого брать пока не будут. Много проблем с нищими.
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22.10.2021 16:31 Ответить
Волна Расширения. Надо где-то записать.
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22.10.2021 16:32 Ответить
Быдло Мавзолейное...а вы то тут причем? Глава Пентагона Ллойд Остин вчера на саммите в Бпюселле глав министров обороны стран НАТО вам сказал ясно и понятно...ВАЛИТЕ НАХ на РАБссию...там пенсии и зарлаты больше чем в США и Британии...вон НАХ...КРЫСЫ Путлерские... стадо Шариковых...
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22.10.2021 16:36 Ответить
3,14стун он...
https://censor.net/ru/news/3291070/peregovory_o_vstuplenii_albanii_i_severnoyi_makedonii_v_es_nachnutsya_do_kontsa_goda_fon_der_lyayien
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22.10.2021 16:40 Ответить
Интересно, кто из них врет: Кулеба или фон дер Ляйен
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22.10.2021 16:44 Ответить
Интересно, а как впишется в европейскую систему ценностей весь наш гармидер? Выпилять Карпаты, засеять усё рапсом и завезти стотыщ "беженцев" - так на это у нас собственной дури хватит, без всякого членства. Что в сухом остатке? Трудовая миграция и замещение украинцев инородцами? Зашибись.
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22.10.2021 16:43 Ответить
Следующую волну расширения ес, зеЛох и его офшорный цирк встретят в украинской тюрьме
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22.10.2021 16:47 Ответить
ЗЕ может и в американской прописку получить. Как-никак соучасник федерального преступника Коломойского.
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22.10.2021 18:14 Ответить
Повірю, коли почую від уповноваженого представника ЄС, а не від пліснявого лакузи.
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22.10.2021 16:48 Ответить
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22.10.2021 17:18 Ответить
 
 