Аваков ушел на самоизоляцию, заболев коронавирусом
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам его пресс-секретаря Ярослава Тракало, после получения положительного результата теста на коронавирусной инфекцией Аваков находится на самоизоляции.
По его словам, экс-глава МВД "чувствует себя нормально".
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+11 Vladimir T #345501
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+6 Алоизий Могарыч #494398
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+6 Сергей Яковлев #435776
показать весь комментарий22.10.2021 16:35 Ссылка
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1. Накуя мне эта информация?
2. У простого гражданина Авакова есть личный пресс-секретарь?
Что б все знали, что и богатые плачут
У-у-у... Антіваксєр проклятий. )))
Якще вже навіть "елітка" ігнорує вакцинацію, то що вже казати за звичайних людей.