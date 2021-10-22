Аваков ушел на самоизоляцию, заболев коронавирусом

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам его пресс-секретаря Ярослава Тракало, после получения положительного результата теста на коронавирусной инфекцией Аваков находится на самоизоляции.

По его словам, экс-глава МВД "чувствует себя нормально".

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