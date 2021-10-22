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Аваков ушел на самоизоляцию, заболев коронавирусом

Аваков ушел на самоизоляцию, заболев коронавирусом

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам его пресс-секретаря Ярослава Тракало, после получения положительного результата теста на коронавирусной инфекцией Аваков находится на самоизоляции.

По его словам, экс-глава МВД "чувствует себя нормально".

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Аваков Арсен (3444) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Два вопроса:
1. Накуя мне эта информация?
2. У простого гражданина Авакова есть личный пресс-секретарь?
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22.10.2021 16:19
+6
Надеюсь, сдохнет.. А на том свете его Сашко дожене і ще раз приговорить
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22.10.2021 16:21
+6
Как так 2 дозы вакцины и заболел
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22.10.2021 16:35
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надеюсь сдохнет.
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22.10.2021 16:15 Ответить
не сдохнет, их падалей лечат, хоть одно с власти сдохло? а народу сколько умерло
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22.10.2021 16:25 Ответить
кернес
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22.10.2021 18:51 Ответить
так кернес выжил там и прожил 5 лет ,где простой смертный умер
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22.10.2021 18:53 Ответить
Только после вас.
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22.10.2021 16:40 Ответить
Два вопроса:
1. Накуя мне эта информация?
2. У простого гражданина Авакова есть личный пресс-секретарь?
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22.10.2021 16:19 Ответить
Видимо, он не очень простой гражданин.
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22.10.2021 16:20 Ответить
На первый вопрос отвечаю
Что б все знали, что и богатые плачут
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22.10.2021 16:22 Ответить
Ну что вы, для простого гражданина Авакова унизительно низко баллотироваться на пост мэра Харькова. Для него надо отдельную должность придумать, типа не снимаемого вице-премьера по всем силовым органам государства и личную прислугу в виде десятков секретарей, помов-замов-постельничих, не то что у нас, нищих плебеев и простолюдинов
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22.10.2021 16:24 Ответить
Надеюсь, сдохнет.. А на том свете его Сашко дожене і ще раз приговорить
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22.10.2021 16:21 Ответить
забыл вакцинироваться?
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22.10.2021 16:25 Ответить
А Тоня клялся что не заразный.
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22.10.2021 16:26 Ответить
"Перехворів і пішов на самоізоляцію"...Попробуйте замислитись і подумати над цими словами...Я ось теж думав - а чого це чи не найбільш впливова людина в країні,маючи підтримку і вулиці,і керуючи силовиками,маючи різкий,схильний до кардинальних рішень характер - і раптом політично самоізолювався...А він виявляється "перехворів"...
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22.10.2021 16:28 Ответить
Ну где вы идиоты зеленые увидели "перехворів"? тебя читать учили?
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22.10.2021 18:34 Ответить
Простите, незелёный. Но если прочитать иные источники информации, то выяснится, что Аваков с тяжёлой формой заболевания ушёл на самоизоляцию(правда здорово с тяжёлой формой на самоизоляцию) , даже после двух доз вакцины. А другие пишут, что он завтра выздоровеет. Читайте разные СМИ, кроме Бутусова, будет веселее, интереснее и шире кругозор.
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22.10.2021 19:38 Ответить
Читаю не только по росиянски но и на других языках. Где в тексте вы увидели "Перехворів і пішов на самоізоляцію"... ?
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23.10.2021 23:47 Ответить
Как так 2 дозы вакцины и заболел
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22.10.2021 16:35 Ответить
Видно, купив підробного сертифіката.
У-у-у... Антіваксєр проклятий. )))
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22.10.2021 16:36 Ответить
Аваков - антіваксер? Оце вам ціна довіри до ковід-вакцинації.
Якще вже навіть "елітка" ігнорує вакцинацію, то що вже казати за звичайних людей.
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22.10.2021 16:35 Ответить
Когда граждане такого калибра начинают короновирусничать-надо внимательно посматривать новости. Хомчак вон тоже так в своё время, дня наверное даже три.
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22.10.2021 16:35 Ответить
Собирался ужинать, но теперь буду плакать, ага.
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22.10.2021 16:38 Ответить
надо траур или голодовку объявить! хотя бы на минуту!
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22.10.2021 18:53 Ответить
Я не кровожер, але, маю надію, що за межами України і назавжди.
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22.10.2021 16:45 Ответить
А жаль.
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22.10.2021 16:47 Ответить
Какая важная информация (нет) 🤷
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22.10.2021 16:52 Ответить
тю, надо ж было вакцинироваться, а ты не захотел
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22.10.2021 16:54 Ответить
хоть бы плюнул в ермака для приличия перед изоляцией...
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22.10.2021 16:55 Ответить
І шо тепер буде? Як жити далі?
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22.10.2021 16:56 Ответить
 
 