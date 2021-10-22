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Новости Коронавирус и карантин
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Евросоюз оставил Украину в списке безопасных стран, - журналист Йозвяк

Евросоюз оставил Украину в списке безопасных стран, - журналист Йозвяк

Европейский союз на этой неделе не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина остается в "зеленом" списке.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"В конце концов, на этой неделе не будет никаких изменений в рекомендованном ЕС безопасном списке путешествий третьих стран. Это означает, что Украина пока остается. На следующей неделе список будет пересмотрен снова", - написал Йозвяк.

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Последний раз ЕС просматривал свой "зеленый список" 8 октября, и Украина осталась в нем - несмотря на то, что по формальным критериям уже не соответствовала нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, 16 стран, в том числе Украины.

Автор: 

карантин (16729) путешествие (98) туризм (1543) Евросоюз (17263) Йозвяк Рикард (135) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Нужна дешевая рабсила.
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22.10.2021 16:41
+2
Видимо без заробитчан в ЕС уже некому работать. На негров и арабов надежды нет. И это ещё раз доказывает, что проект "коронавирус" к здоровью не имеет отношения.
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22.10.2021 16:48
+1
Ну в Афганистане вакцинация стремится к нулю та опасная страна, хотя там короны и нет
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22.10.2021 16:48
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Нужна дешевая рабсила.
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22.10.2021 16:41 Ответить
Fuck you, russian asshole
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22.10.2021 16:45 Ответить
Мигранты работать не хотят, все на пособии сидят, а на сельхоз работах и стройках местные за еду не работают
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22.10.2021 16:50 Ответить
На стройках получают хорошо, но и работа не сахар. Лучше работать на заводе от звонка до звока. Всегда в тепле и почти никаких переработок. Пусть будет 150-200 евро меньше в месяц зато работа в разы легче. Это моё мнение.

Дальнобой это вообще жопа. По два человека посменно работает. По автобану едешь, польские номера и украинский флажок в кабине.

Про мигрантов тоже миф. Работают, но их на хорошие фирмы берут неохотно, вот и сидят на пособии. Лучше своих аборигенов взять. Вкаждой стране такое отношение к мигрантам.
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22.10.2021 18:31 Ответить
второе место в европе по смертям и новым случаям заражения, при этом с самым низким уровнем вакцинации...безопасная страна. Ну такое...
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22.10.2021 16:45 Ответить
Ну в Афганистане вакцинация стремится к нулю та опасная страна, хотя там короны и нет
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22.10.2021 16:48 Ответить
Видимо без заробитчан в ЕС уже некому работать. На негров и арабов надежды нет. И это ещё раз доказывает, что проект "коронавирус" к здоровью не имеет отношения.
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22.10.2021 16:48 Ответить
Проект коронавирус очень полезен, население планеты уже 7 миллиардов, жратвы и нефти на всех не хватит, да и воды уже не везде хватает, а рабов много не нужно можно и прорядить их ряды
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22.10.2021 16:53 Ответить
Тема не нова и давно в разработке
https://www.youtube.com/watch?v=1vNSe8BQ7NU https://www.youtube.com/watch?v=1vNSe8BQ7NU

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22.10.2021 17:47 Ответить
Тебя Лахта поставила по короне выступить? Так ты лучше не по методичке, ты чисто комменты ковидиотов почитай и тиражируй. Там все в цветах и красках. А то методичка твоя какая-то дохлая. Не заходит.
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22.10.2021 16:53 Ответить
Свои ковидиотские комменты тиражируй сам.
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22.10.2021 17:02 Ответить
 
 