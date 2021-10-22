Евросоюз оставил Украину в списке безопасных стран, - журналист Йозвяк
Европейский союз на этой неделе не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина остается в "зеленом" списке.
Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"В конце концов, на этой неделе не будет никаких изменений в рекомендованном ЕС безопасном списке путешествий третьих стран. Это означает, что Украина пока остается. На следующей неделе список будет пересмотрен снова", - написал Йозвяк.
Последний раз ЕС просматривал свой "зеленый список" 8 октября, и Украина осталась в нем - несмотря на то, что по формальным критериям уже не соответствовала нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.
Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, 16 стран, в том числе Украины.
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Дальнобой это вообще жопа. По два человека посменно работает. По автобану едешь, польские номера и украинский флажок в кабине.
Про мигрантов тоже миф. Работают, но их на хорошие фирмы берут неохотно, вот и сидят на пособии. Лучше своих аборигенов взять. Вкаждой стране такое отношение к мигрантам.
https://www.youtube.com/watch?v=1vNSe8BQ7NU https://www.youtube.com/watch?v=1vNSe8BQ7NU