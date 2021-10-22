"Украина только входит в период эпидемического подъема", - главный санврач Кузин
Страны Европейского Союза, которые столкнулись со вспышкой "дельта"-штамма, столкнулись с довольно пиковыми нагрузками на систему здравоохранения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
"Украина только входит в период эпидемического подъема, и мы видим, что 14-ю неделю подряд постепенно растет цифра заболеваемости", - отметил Кузин.
По его словам, в начале этой недели мы видели небольшой спад заболеваемости, но он был искусственный - за счет того, что в период праздничных дней люди меньше обращаются за тестированием и за госпитализацией в основные учреждения системы здравоохранения.
"Сейчас, на этой неделе, мы видим цифры пиковой нагрузки. В Европе происходит практически,то же самое, потому что только одна страна демонстрирует спад заболеваемости - это Италия. Во всех остальных больших странах Евросоюза есть первые признаки вспышки. Например, в Польше, Великобритании, Бельгии, а также Нидерландах. Они сейчас демонстрируют признаки повторной вспышки, вызванной штаммом "дельта". Поэтому сейчас ситуация прогрессивно ухудшается в Украине", - отметил главный санврач.
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