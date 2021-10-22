РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10558 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 966 18

"Украина только входит в период эпидемического подъема", - главный санврач Кузин

Страны Европейского Союза, которые столкнулись со вспышкой "дельта"-штамма, столкнулись с довольно пиковыми нагрузками на систему здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Украина только входит в период эпидемического подъема, и мы видим, что 14-ю неделю подряд постепенно растет цифра заболеваемости", - отметил Кузин.

По его словам, в начале этой недели мы видели небольшой спад заболеваемости, но он был искусственный - за счет того, что в период праздничных дней люди меньше обращаются за тестированием и за госпитализацией в основные учреждения системы здравоохранения.

"Сейчас, на этой неделе, мы видим цифры пиковой нагрузки. В Европе происходит практически,то же самое, потому что только одна страна демонстрирует спад заболеваемости - это Италия. Во всех остальных больших странах Евросоюза есть первые признаки вспышки. Например, в Польше, Великобритании, Бельгии, а также Нидерландах. Они сейчас демонстрируют признаки повторной вспышки, вызванной штаммом "дельта". Поэтому сейчас ситуация прогрессивно ухудшается в Украине", - отметил главный санврач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует в следующем году провести ревакцинацию от COVID-19 двумя дозами, – Кузин

Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Странно как-то, чем больше вакцинированных тем "ярче" вспышки...
показать весь комментарий
22.10.2021 15:25
+5
Съезд вирусологов объявляю открытым - начинайте
показать весь комментарий
22.10.2021 15:20
+4
чим більше тролів, тим більше антиваксерного лайна в коментах
показать весь комментарий
22.10.2021 15:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Съезд вирусологов объявляю открытым - начинайте
показать весь комментарий
22.10.2021 15:20 Ответить
Вот он Зе подъем
только очень печальный
показать весь комментарий
22.10.2021 15:21 Ответить
Вакцинироваться людям Зе мешал ?
показать весь комментарий
22.10.2021 15:35 Ответить
Не мешал, а ковидные деньги потратил не на медицину
а на дороги по которым ездить будет некому
показать весь комментарий
22.10.2021 15:42 Ответить
Спасибо Кэп....без тебя бы мы об этом не узнали...
показать весь комментарий
22.10.2021 15:21 Ответить
Странно как-то, чем больше вакцинированных тем "ярче" вспышки...
показать весь комментарий
22.10.2021 15:25 Ответить
чим більше тролів, тим більше антиваксерного лайна в коментах
показать весь комментарий
22.10.2021 15:28 Ответить
До того ж не виключено, що вони самі давно вже вакциновані.
показать весь комментарий
22.10.2021 15:32 Ответить
Они такие же как мы, только притворяются ,хм где-то я уже такое слышал
показать весь комментарий
22.10.2021 15:54 Ответить
Спутніком. Ага. Нормальні вакцини їм недосяжні. Отож ЗАВІДУЮТЬ, а молча не виходить. Тому й сам не гам - й другому не дам. Переконують не вакцінуватись всіх в кого клепки бракує.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:35 Ответить
Ещё страньще когда Ляшко говорит о 94,7% невакцинных в больницах и горздрав выдает ту же цифру ,на следующий день Ляшко говорит 96% и тут же как по волшебству в больнице то же 96% становиться цікаво так наблюдать в действительности - статистика продажная девка капитала
показать весь комментарий
22.10.2021 15:36 Ответить
и во всех других странах такую же точно статистику тоже подтасовывает Ляшко
А Парашенка подтасовал Пандора Пейперс. Заговор раскрыт!
показать весь комментарий
22.10.2021 19:11 Ответить
оптиміст завжди вірить, що ще є куди
показать весь комментарий
22.10.2021 15:27 Ответить
Йдемо на золоту медаль в ковідному чемпіонаті.
показать весь комментарий
22.10.2021 15:31 Ответить
Ковида мало, нужно отопление и газ отключать.
показать весь комментарий
22.10.2021 15:35 Ответить
Можно цену в полтора-два раза поднять - тоже хорошо!
показать весь комментарий
22.10.2021 15:41 Ответить
Зато КАК входит. Красиво. Сразу по 24 тысячи человек в день заболевает.

И это только начало. Фарш в голове многих до сих пор признаков жизни не подает на предме тогот, что делать.
показать весь комментарий
22.10.2021 18:19 Ответить
 
 