"Україна лише входить у період епідемічного підйому", - головний санлікар Кузін

Країни Європейського Союзу, які зіштовхнулися зі спалахом "дельта"-штаму, зіштовхнулися з доволі піковими навантаженнями на систему охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Україна лише входить у період епідемічного підйому, і ми бачимо, що 14-й тиждень поспіль поступово зростає цифра захворюваності", - зазначив Кузін.

За його словами, на початку цього тижня ми бачили невеликий спад захворюваності, але він був штучним - за рахунок того, що в період святкових днів люди менше звертаються за тестуванням і за госпіталізацією до основних закладів системи охорони здоров'я.

"Зараз, цього тижня, ми бачимо цифри пікового навантаження. У Європі відбувається майже те саме, тому що тільки одна країна демонструє спад захворюваності — це Італія. В усіх інших великих країнах Євросоюзу є перші ознаки спалаху. Наприклад, у Польщі, Великій Британії, Бельгії, а також Нідерландах. Вони зараз демонструють ознаки повторного спалаху, спричиненого штамом "дельта". Тому зараз ситуація прогресивно погіршується в Україні", - зазначив головний санлікар.

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