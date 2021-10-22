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Новини Коронавірус і карантин
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"Україна лише входить у період епідемічного підйому", - головний санлікар Кузін

Країни Європейського Союзу, які зіштовхнулися зі спалахом "дельта"-штаму, зіштовхнулися з доволі піковими навантаженнями на систему охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Україна лише входить у період епідемічного підйому, і ми бачимо, що 14-й тиждень поспіль поступово зростає цифра захворюваності", - зазначив Кузін.

За його словами, на початку цього тижня ми бачили невеликий спад захворюваності, але він був штучним - за рахунок того, що в період святкових днів люди менше звертаються за тестуванням і за госпіталізацією до основних закладів системи охорони здоров'я.

"Зараз, цього тижня, ми бачимо цифри пікового навантаження. У Європі відбувається майже те саме, тому що тільки одна країна демонструє спад захворюваності — це Італія. В усіх інших великих країнах Євросоюзу є перші ознаки спалаху. Наприклад, у Польщі, Великій Британії, Бельгії, а також Нідерландах. Вони зараз демонструють ознаки повторного спалаху, спричиненого штамом "дельта". Тому зараз ситуація прогресивно погіршується в Україні", - зазначив головний санлікар.

Також читайте: Якщо ми вакцинуємо понад 70% населення, то можемо піти шляхом Великої Британії і скандинавських країн, які вже сьогодні скасовують карантинні обмеження, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Странно как-то, чем больше вакцинированных тем "ярче" вспышки...
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22.10.2021 15:25
+5
Съезд вирусологов объявляю открытым - начинайте
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22.10.2021 15:20
+4
чим більше тролів, тим більше антиваксерного лайна в коментах
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22.10.2021 15:28
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Съезд вирусологов объявляю открытым - начинайте
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22.10.2021 15:20 Відповісти
Вот он Зе подъем
только очень печальный
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22.10.2021 15:21 Відповісти
Вакцинироваться людям Зе мешал ?
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22.10.2021 15:35 Відповісти
Не мешал, а ковидные деньги потратил не на медицину
а на дороги по которым ездить будет некому
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22.10.2021 15:42 Відповісти
Спасибо Кэп....без тебя бы мы об этом не узнали...
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22.10.2021 15:21 Відповісти
Странно как-то, чем больше вакцинированных тем "ярче" вспышки...
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22.10.2021 15:25 Відповісти
чим більше тролів, тим більше антиваксерного лайна в коментах
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22.10.2021 15:28 Відповісти
До того ж не виключено, що вони самі давно вже вакциновані.
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22.10.2021 15:32 Відповісти
Они такие же как мы, только притворяются ,хм где-то я уже такое слышал
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22.10.2021 15:54 Відповісти
Спутніком. Ага. Нормальні вакцини їм недосяжні. Отож ЗАВІДУЮТЬ, а молча не виходить. Тому й сам не гам - й другому не дам. Переконують не вакцінуватись всіх в кого клепки бракує.
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22.10.2021 17:35 Відповісти
Ещё страньще когда Ляшко говорит о 94,7% невакцинных в больницах и горздрав выдает ту же цифру ,на следующий день Ляшко говорит 96% и тут же как по волшебству в больнице то же 96% становиться цікаво так наблюдать в действительности - статистика продажная девка капитала
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22.10.2021 15:36 Відповісти
и во всех других странах такую же точно статистику тоже подтасовывает Ляшко
А Парашенка подтасовал Пандора Пейперс. Заговор раскрыт!
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22.10.2021 19:11 Відповісти
оптиміст завжди вірить, що ще є куди
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22.10.2021 15:27 Відповісти
Йдемо на золоту медаль в ковідному чемпіонаті.
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22.10.2021 15:31 Відповісти
Ковида мало, нужно отопление и газ отключать.
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22.10.2021 15:35 Відповісти
Можно цену в полтора-два раза поднять - тоже хорошо!
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22.10.2021 15:41 Відповісти
Зато КАК входит. Красиво. Сразу по 24 тысячи человек в день заболевает.

И это только начало. Фарш в голове многих до сих пор признаков жизни не подает на предме тогот, что делать.
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22.10.2021 18:19 Відповісти
 
 