"Україна лише входить у період епідемічного підйому", - головний санлікар Кузін
Країни Європейського Союзу, які зіштовхнулися зі спалахом "дельта"-штаму, зіштовхнулися з доволі піковими навантаженнями на систему охорони здоров'я.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Україна лише входить у період епідемічного підйому, і ми бачимо, що 14-й тиждень поспіль поступово зростає цифра захворюваності", - зазначив Кузін.
За його словами, на початку цього тижня ми бачили невеликий спад захворюваності, але він був штучним - за рахунок того, що в період святкових днів люди менше звертаються за тестуванням і за госпіталізацією до основних закладів системи охорони здоров'я.
"Зараз, цього тижня, ми бачимо цифри пікового навантаження. У Європі відбувається майже те саме, тому що тільки одна країна демонструє спад захворюваності — це Італія. В усіх інших великих країнах Євросоюзу є перші ознаки спалаху. Наприклад, у Польщі, Великій Британії, Бельгії, а також Нідерландах. Вони зараз демонструють ознаки повторного спалаху, спричиненого штамом "дельта". Тому зараз ситуація прогресивно погіршується в Україні", - зазначив головний санлікар.
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только очень печальный
а на дороги по которым ездить будет некому
А Парашенка подтасовал Пандора Пейперс. Заговор раскрыт!
И это только начало. Фарш в голове многих до сих пор признаков жизни не подает на предме тогот, что делать.