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Россия использует газ как оружие, - глава крупнейшей группы Европарламента Вебер

Россия использует газ как оружие, - глава крупнейшей группы Европарламента Вебер

Глава крупнейшей депутатской группы в Европейском парламенте Манфред Вебер призывает к жесткой линии в отношении России из-за ситуации с газопроводом "Северный поток - 2".

Об этом глава фракции Европейской народной партии сказал в интервью изданию Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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"Очевидно, что Путин использует поставки газа в ЕС в качестве политического оружия", - сказал Вебер, который является представителем Германии.

"Операционная лицензия (для начала работы" Северного потока-2 "- Ред.) вряд ли возможна, если российское руководство не готово к сотрудничеству и увеличение объемов поставок", - сказал Вебер, который представляет баварскую партию ХСС.

Его позиция перекликается с позицией солидера "Зеленых" Анналены Бербок, которая высказывалась против введения в эксплуатацию трубопровода, пока его оператор и поставщик газа остается идентичным.

Бербок ранее обвинила Россию в шантаже в связи с высокими ценами на энергоносители по всей Европе, заявив, что Москва пытается использовать Германию для запуска газопровода "Северный поток-2".

Европарламент (1808) Северный поток (1458) Вебер Манфред (11)


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Топ комментарии
+14
Прозрел чувак?? Этого что раньше не было видно??
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22.10.2021 18:26
+7
"ДІЙШЛО"!!! На другому десятку років!
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22.10.2021 18:33
+6
видать еще за сентябрь не проплатили
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22.10.2021 18:27
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Прозрел чувак?? Этого что раньше не было видно??
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22.10.2021 18:26 Ответить
видать еще за сентябрь не проплатили
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22.10.2021 18:27 Ответить
Цей дядько - чи не єдиний германський політик, що https://polskatimes.pl/manfred-weber-jesli-zostane-szefem-komisji-europejskiej-zablokuje-nord-stream-2/ar/c1-14071925 закликав взагалі заблокувати потік.
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22.10.2021 20:16 Ответить
Когда нам в Балтии во 2000-ые Кремль поднял цену на газ потому что мы заставляем детей русскоговорящих совков поднаехавшим ещё в 1970-80-ые, учится в школах оплаченных государством на государственном языке и мы в Западной Европе и приехавшим контролёрам рассказывали, что такое Россия и что Кремль использует гангстерские методы против "непослушных" стран, про нас смеялись и не верили. Теперь, когда получили то же на своей шкуре, сразу озаботились Долго до них шло.
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22.10.2021 21:50 Ответить
А раньше все видели, видели также как некто тимошенко не дала отдать ГСМ в аренду европейцам, кричала это "народное достояние!" А теперь это просто груда железа, Юлька свое задание пуйлу выполнила на отлично = Герой роисии
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22.10.2021 21:55 Ответить
Жесткая линия? Звучит неплохо, но способны ли вы на неё?
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22.10.2021 18:28 Ответить
Їм простіше. Вони фантіків можуть скіки завгодно надрукувати. Все одно кацапи їз назад повернуть на курортах, за мерседеси і т.п
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22.10.2021 18:59 Ответить
Здравствуй жопа, Новый Год!
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22.10.2021 18:32 Ответить
"ДІЙШЛО"!!! На другому десятку років!
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22.10.2021 18:33 Ответить
Это практически шантаж и вымагательство…
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22.10.2021 19:21 Ответить
самый наблюдательный европеец
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22.10.2021 18:34 Ответить
Здрастє , тільки зараз свої баньки розплющили?! А з 2006го , після Алчевська , всього-навсього 15 років пройшло , як до них нарешті доперло.
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22.10.2021 18:35 Ответить
Так вроде Россия пошла на встречу ЕС и уже заполнила первую ветку СП 2 газов и хоть сегодня могут начать качать и снять энергетический голод. Он не знает? О чём он говорит? Они сами не хотят получать больше газа, т к. это противоречит доктрине на Зелёную энергетику. Похожи на кота, наступившего на свои яйца и воющего от боли но не убирающего лапу. И где газ из США и Катара?
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22.10.2021 18:36 Ответить
как там Хранцузы говорят...

если вас насилуют и помощи ждать не откуда,то расслабьте булки и получайте удовольствие!))))))))
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22.10.2021 18:44 Ответить
В дупу этих популистов, а Бербок ещё дальше. Ссуки получают по десять штук, а на народ похер.
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22.10.2021 18:45 Ответить
Да ты гений чувак!
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22.10.2021 18:51 Ответить
та ти шо...
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22.10.2021 18:54 Ответить
В России под Рязанью взорвался стратегический оборонный завод РФ!
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22.10.2021 19:02 Ответить
ху*ло посерел, впал в прострацию и пыжится из последних сил - Европейский парламент присудил премию Сахарова Алексею Навальному, признав его усилия в борьбе с коррупцией
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22.10.2021 19:09 Ответить
это ты впал в прострацию от своих фантазий. А ему тупо насрать кто там что получил на зоне, может даже посмертно наградить по приколу.
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22.10.2021 19:23 Ответить
Прикольно будем посмотреть на кремлядь, когда муйлуша(скоро) склеит ласты. Кремлять начнет бичевать карлиту , а возгордившись с этого заявит, молЬ, хоть и были искривления во внешней политике, но у нас хватило мужество все исправить - вывод кацапо-войск из Крыма-Донбасса, выплата контрибуции Украине за нанесенный ущерб.
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22.10.2021 19:30 Ответить
Для получения контрибуций надо ПОБЕДИТЬ. А вы не хотите побеждать, вы просто ждёте когда само всё рассосётся. За такое контрибуции не выплачивают. Хочешь контрибуции? Бери оружие и иди отбирай своё назад, а не сиди как потерпевший в ожидании чуда. Тебя чмо 8 год в пердак имеет, а ты как потерпевший в ожидании сидишь.
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22.10.2021 19:33 Ответить
Цыплят по осени считают. А лаптеунтии - кирдык.
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22.10.2021 19:51 Ответить
По какой осени то? По первой, второй, восьмой, сотой или тысячной? В пооговорку то ты уже не уложился.Обещанного ждут куда меньше чем ты осени, пустослов.
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22.10.2021 20:04 Ответить
-ТАк-так-так, - клекотав кулемет. Хороший почин начинается, но не нужно останавливаться на сказанном, завалить Европу дешевым сжиженным газом(на зло врагу, шобы цена нашла правильное русло),
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22.10.2021 19:25 Ответить
Россия использует газ как оружие, - глава крупнейшей группы Европарламента Вебер
==========
Украина озабочена
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22.10.2021 19:39 Ответить
а меркель все пофиг - её друг володья её не обидит
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22.10.2021 21:50 Ответить
И что? Да, используют. Да, как оружие. И что дальше? Без газа холодно. Вся ЕС сложит лапки и, как бобики (или, как венгерские ******), на поклон к паРаше отправится. В первый раз, что ли?
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23.10.2021 04:43 Ответить
 
 