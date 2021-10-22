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Олигархи могут быть причастны к саботажу электробаланса Украины, - Данилов

Олигархи могут быть причастны к саботажу электробаланса Украины, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины считает, что олигархические круги могут быть причастны к саботажу создания полного энергетического баланса Украины.

Об этом заявил на брифинге по итогам заседания СНБР секретарь Совета Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж исполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой отрасли – мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране", - сказал Данилов.

Читайте: Зеленский вместо борьбы с коррупцией ведет кампанию против олигархов, следуя примеру Путина, - Аслунд

Автор: 

Данилов Алексей (1066) олигарх (1026) саботаж (44) СНБО (4440) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+21
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22.10.2021 19:38
+15
так разве єто секрет?
олигархи зеленский и коломойский занимаются развалом энергосистемы Украины и поставкой э/э и угля из рашки
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22.10.2021 19:38
+15
Тавышо?

А ЗЕ чья марионетка?
Коломойскому Центрэнерго, кто отдал?
Кто 2,5 года убивал энергоатом и предлагал там биткоины майнить?
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22.10.2021 19:43
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22.10.2021 19:38 Ответить
Одна звіздєжь, а де конкретні справи, бажано кримінальні. ?Невже радники Зє не розуміють, що ще півроку балаканини про все і ні про що, і результат на виборах буде як у Ющенка в 2010 році.
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22.10.2021 19:55 Ответить
все они понимают
но одних не могут прижать потому как кормятся с них, а на других у них ничего нет
вот и нет дел в судах. вот и работает незаконно рнбо наматывая себе статьи в будущем
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22.10.2021 20:13 Ответить
Це хибна дихотомія, жирний тролячий вкид та намагання дестабілізувати країну.

Про москальщину таке малюйте,
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22.10.2021 22:43 Ответить
а сейчас страна охренеть какая стабильная?
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22.10.2021 22:45 Ответить
Стрєлков, перелогінтеся!

Дестабілізувати ще більше, до розпаду.

Сепарський (де-)-мотиватор .
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22.10.2021 23:41 Ответить
куда мне перелогинится? у меня один ник
иди гадить к триэну в тему. там таких белопольтовых презервативов любят. "не качайте лодку - крысу тошнит"? нахер. вместе с крысой
нравится лизать зеленую жопу - твое право. а мое право если мне не нравится власть просто и свободно об этом говорить. а если до власти не доходит, то и делать. андестенд?
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22.10.2021 23:46 Ответить
Ти просто кажеш - революція. А що змінювати?

Людей - це НЕ революція.

Землю вже продають.

Залишились дуже важкі теми війни та судівської системи. Але там революція не допоможе.

Висновок - ти троль із ватним ніком.
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23.10.2021 11:00 Ответить
касиоп иди в хер
доходчиво?
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23.10.2021 11:04 Ответить
Немаэ слів, одні емоції.
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23.10.2021 16:43 Ответить
так разве єто секрет?
олигархи зеленский и коломойский занимаются развалом энергосистемы Украины и поставкой э/э и угля из рашки
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22.10.2021 19:38 Ответить
Четыре планируемые отставки в Кабинете министров были отложены из-за отсутствия реальных кандидатур на соответствующие должности.

вспомнилась фраза "у зеленского" о:
"у нас огромный кадровый дефицит! Никто из НОРМАЛЬНЫХ людей не хочет с нами сотрудничать (сказано с обидой в голосе)"(с))
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22.10.2021 19:44 Ответить
Рошен всю електрику з'їв
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22.10.2021 19:38 Ответить
Спочатку зупинив більшість енергоблоків АЕС, потім імпортував струм з кацапії, а потім з'їв.
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22.10.2021 19:41 Ответить
А ще удорожив газ , залишив ТЕЦи без вугілля і заставив Вову з Бєньой красти бабло.
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22.10.2021 19:42 Ответить
Ну може і не з'їв, але понадкусював.
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22.10.2021 19:47 Ответить
почти. просто мыролюбная схема у петюньки - тютюньки была другой.
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22.10.2021 20:09 Ответить
як завжди убоге "порохбарига"
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22.10.2021 22:06 Ответить
Ідіоти у руля країни теж можуть бути причиною.
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22.10.2021 19:39 Ответить
особенно когда ими руководят все те же олигархи )))
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22.10.2021 19:52 Ответить
"До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж исполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой отрасли - мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране"

баланс это документ? я думал баланс это когда равновесие. а оказывается это бумага. вот оно чо
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22.10.2021 19:39 Ответить
Ветеринару дали команду ФАС! БО Ахмєтов та в жей й канал Пінчука (навіть те одне інтерв"ю Карп"яка) щемлять вову
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22.10.2021 19:39 Ответить
Закон олігархічний зависає, а Данілов, лічний ветереринар вови, вже почав діяти проти олігархів через підтримку журналістів суспільного , та й взагалі через зняття табу на каналах з тем офшорів та інших зашкварів...
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22.10.2021 19:42 Ответить
Точно за идиотов всех держат. Сами им служат как цепные псы, а народу туфту впихивают.
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22.10.2021 19:42 Ответить
Слуги обвиняют народ а народ это олигархи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в махинациях..интересно а Бубочкау нас кто жертва абборта как бы не при делах он не большой друхт Геруса и не он торгует светом с России и Лукашенко и не он колбасит всю энерегетику подписывая дебильные законы и отдав все рычаги в том числе установление тарифа на свет для населения в руки КМУ-- хотя таких полномочий у КМУ- НЕТ.... ни по Конституции ни по закону о КМУ..... а КМУ САМО СЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! возложило-- такое право.... маладца!!!! .все время ссученная власть изобретает еврейкое ....имно гешефт лавэ и халяву и каждый раз эти ублюдки во власти делают круглые глаза как у китаезев типа а шо такого.. мы то тут при каких делах..твари-- вешать -надо или ставить к стенке....
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22.10.2021 19:42 Ответить
- все вы презЕденты ... ээээ... олигархи! И на вас нужно наложить санкции!(с) заявил зеленский
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22.10.2021 19:45 Ответить
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22.10.2021 19:42 Ответить
я бы сказал, не МОГУТ, а прямо причастны, и причем давно. против контрабандистов санкции работают огогогооооо, теперь будет также против олигархов) не смешно конечно, печально.
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22.10.2021 19:42 Ответить
Тавышо?

А ЗЕ чья марионетка?
Коломойскому Центрэнерго, кто отдал?
Кто 2,5 года убивал энергоатом и предлагал там биткоины майнить?
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22.10.2021 19:43 Ответить
Для зебилов это высшая математика. А их даже в Трускавце не учили
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22.10.2021 19:45 Ответить
Ну вот почему до 2019 года энергетика Украины была прибыльной, а сейчас в минусах Почему имея 4 АЭС Украина импортирует электроэнергию из Беларуси у которой только одна ? Почему за косяки Зеленского и его команды воров и лузеров должны отвечать простые украинцы ?
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22.10.2021 19:44 Ответить
Бачили що купували (голосували в 2019) тепер їжте хоч повилазьте.
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22.10.2021 19:50 Ответить
просто провоцируют...потом жыдоугрофиннобуряты будут выть хором со всех каналов о врождённом антисемитизме укропофф.
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22.10.2021 19:50 Ответить
На государственных ТЭС нет угля а виноваты олигархи.))
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22.10.2021 19:45 Ответить
В Украине осталось всего И только ТРИ ТЭС принадлежащих государству
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22.10.2021 19:56 Ответить
А помните, как в 2019-м ЗЕ и Слуги Наркомана на рояле клялись, что в РФ и Беларуси электроэнергию и уголь покупать не будут?

И шо в итоге?

Ахметов покупает уголь в США. Еще раз для тех, кто не сразу осознал парадокс:
В США УГОЛЬ ПОКУПАЕТ АХМЕТОВ!!!!

А ******* с Коломойским покупают уголь на Роисе, и электроэнергию у Беларуси.
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22.10.2021 19:48 Ответить
что ж за зверь такой "олигархи" ? может у него и фамилии есть???
а то прямо что не накосячит преЗЕнелохов - все олигархи виноваты...
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22.10.2021 19:50 Ответить
Смешно! Ведь не олигархи, а Слуги народа энергетику на ноль умножили
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22.10.2021 19:52 Ответить
Олигархи могут быть(!) причастны к саботажу электробаланса Украины, - пугается своей смелости Данилов / Госкомпания "Центрэнерго" испытывает финансовые трудности с закупкой угля.-А почему? А потому, что: Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского. Но воровской кодлан Коломойского убеждает: виновата зелёная энергетика.
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22.10.2021 19:58 Ответить
Порошенко виноватый - сжигает все электричество и прочею энергетику на своих конфетных фабриках..
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22.10.2021 19:59 Ответить
Не может быть!!
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22.10.2021 20:05 Ответить
Вот вы закон приймите и они сразу же перестанут красть и саботировать)))
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22.10.2021 20:07 Ответить
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22.10.2021 20:09 Ответить
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22.10.2021 22:00 Ответить
Може варто згадати де раніше працював нинішній премєр-міністр Денис Шмигаль?
З січня 2017 до січня 2018 працював у ПАТ «ДТЕК Західенерго» заступником генерального директора з соціальних питань.
З січня 2018 до липня 2019 працював директором ДТЕК https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1 Бурштинська ТЕС , в. о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE «ДТЕК Західенерго» .
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22.10.2021 20:11 Ответить
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк і його друзі-боти

https://bykvu.com/ua/mysli/radnyk-holovy-ofisu-prezydenta-mykhailo-podoliak-i-ioho-druzi-boty/
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22.10.2021 20:11 Ответить
та вы шо !? это ни олигархи - это саботаж и бунт бомжей, дворников и таксистов !!!
где их дураков ловят ...
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22.10.2021 20:14 Ответить
Кто всрався? - Невістка!
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22.10.2021 20:17 Ответить
Да всё понятно тут, Порошенко остановил атомные энергоблоки и стырил весь уголь на ТЭС, чтобы только его хвабрики конхветные работали!!!😲😲😲
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22.10.2021 20:18 Ответить
То ви,бовдури, рулите вірно,то стовби самі винні, по дорозі попадают.А може наоборот,голови не такі,щоб державою рулити.
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22.10.2021 20:29 Ответить
Да Вы шо охренеть только не говорите кто дайте догадаться Да не может быть конфеты Ромашка не доставили на ТЕЦ
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22.10.2021 20:53 Ответить
Не могут быть причастны, а они точно спровоцировали в личных целях энергетический кризис.
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22.10.2021 20:55 Ответить
Да?
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22.10.2021 22:36 Ответить
це їх країна, що хочуть те й роблять
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22.10.2021 23:28 Ответить
Если олигархи срывают целенаправленно отопительных сезон,то почему против них нет штрафных санкций и не возбуждены уголовные дела?Вся неустойка должна быть погашена олигархами.Почему Ахметов не хочет завозить уголь на свои ТЭС,хотя он обязан это делать по контракту покупки ТЭС и ТЭЦ.Значит нужно вводить штрафные санкции на Ахметова за срыв отопительного сезона.И не 5 миллионов как в прошлом году,а 5 миллиардов и не меньше....А так Путин купил всех олигархов страны и дистабилизует энергетику в Украине через них.Все это диверсия против экономики Украины.Всех причастных олигархов нужно судить и садить на долго с конфискацией имущества за диверсию в энергетической сфере Украины.Это все сделано искусственно и целенаправленно ,чтобы уничтожить экономику Украины.
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23.10.2021 02:52 Ответить
олигархи - читай беня каломойский, этот прохфост способен на любые козни, саботаж и экономические диверсии и экономический терроризм.
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23.10.2021 12:33 Ответить
 
 