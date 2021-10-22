Олигархи могут быть причастны к саботажу электробаланса Украины, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины считает, что олигархические круги могут быть причастны к саботажу создания полного энергетического баланса Украины.

Об этом заявил на брифинге по итогам заседания СНБР секретарь Совета Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж исполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой отрасли – мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране", - сказал Данилов.

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