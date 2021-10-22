Олигархи могут быть причастны к саботажу электробаланса Украины, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны Украины считает, что олигархические круги могут быть причастны к саботажу создания полного энергетического баланса Украины.
Об этом заявил на брифинге по итогам заседания СНБР секретарь Совета Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж исполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой отрасли – мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране", - сказал Данилов.
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но одних не могут прижать потому как кормятся с них, а на других у них ничего нет
вот и нет дел в судах. вот и работает незаконно рнбо наматывая себе статьи в будущем
Про москальщину таке малюйте,
Дестабілізувати ще більше, до розпаду.
Сепарський (де-)-мотиватор .
иди гадить к триэну в тему. там таких белопольтовых презервативов любят. "не качайте лодку - крысу тошнит"? нахер. вместе с крысой
нравится лизать зеленую жопу - твое право. а мое право если мне не нравится власть просто и свободно об этом говорить. а если до власти не доходит, то и делать. андестенд?
Людей - це НЕ революція.
Землю вже продають.
Залишились дуже важкі теми війни та судівської системи. Але там революція не допоможе.
Висновок - ти троль із ватним ніком.
доходчиво?
олигархи зеленский и коломойский занимаются развалом энергосистемы Украины и поставкой э/э и угля из рашки
вспомнилась фраза "у зеленского" о:
"у нас огромный кадровый дефицит! Никто из НОРМАЛЬНЫХ людей не хочет с нами сотрудничать (сказано с обидой в голосе)"(с))
баланс это документ? я думал баланс это когда равновесие. а оказывается это бумага. вот оно чо
презЕденты... ээээ... олигархи! И на вас нужно наложить санкции!(с) заявил зеленский
А ЗЕ чья марионетка?
Коломойскому Центрэнерго, кто отдал?
Кто 2,5 года убивал энергоатом и предлагал там биткоины майнить?
И шо в итоге?
Ахметов покупает уголь в США. Еще раз для тех, кто не сразу осознал парадокс:
В США УГОЛЬ ПОКУПАЕТ АХМЕТОВ!!!!
А ******* с Коломойским покупают уголь на Роисе, и электроэнергию у Беларуси.
а то прямо что не накосячит преЗЕнелохов - все олигархи виноваты...
З січня 2017 до січня 2018 працював у ПАТ «ДТЕК Західенерго» заступником генерального директора з соціальних питань.
З січня 2018 до липня 2019 працював директором ДТЕК https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1 Бурштинська ТЕС , в. о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE «ДТЕК Західенерго» .
https://bykvu.com/ua/mysli/radnyk-holovy-ofisu-prezydenta-mykhailo-podoliak-i-ioho-druzi-boty/
где их дураков ловят ...