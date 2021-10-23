Завод по производству медицинского кислорода возобновил работу после поломки, - Ляшко

Во время поломки некоторые больницы почувствовали нехватку кислорода, но сейчас работа завода уже восстановлена.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Ляшко, два завода приостанавливали работу планово, на две недели.

"Перед тем, как они ушли на регламентные работы, мы нашли замену кислорода на тот объем, который они поставляли. Мы перестраховались. Но в это время у нас сломался одни завод на Западной Украине. И это было напряженно, потому что некоторые больницы почувствовали может не хватать кислорода", – сказал министр.

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Он добавил, что о ситуации сразу же знали в Минздраве, и потребности больниц удалось перекрыть.

"Была определенная напряженная ситуация, но этот завод на Западной Украине уже сегодня возобновил работу. Поэтому думаю, что мы пройдем (пик эпидемии. - Ред.) спокойно. Но мы должны понимать, что растет потребление кислорода. Есть города, которые потребляют по 50 тонн в сутки. В прошлый пик это было 10–12 тонн", – добавил Ляшко.