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Новости Коронавирус и карантин
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Завод по производству медицинского кислорода возобновил работу после поломки, - Ляшко

Завод по производству медицинского кислорода возобновил работу после поломки, - Ляшко

Во время поломки некоторые больницы почувствовали нехватку кислорода, но сейчас работа завода уже восстановлена.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Ляшко, два завода приостанавливали работу планово, на две недели.

"Перед тем, как они ушли на регламентные работы, мы нашли замену кислорода на тот объем, который они поставляли. Мы перестраховались. Но в это время у нас сломался одни завод на Западной Украине. И это было напряженно, потому что некоторые больницы почувствовали может не хватать кислорода", – сказал министр.

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Он добавил, что о ситуации сразу же знали в Минздраве, и потребности больниц удалось перекрыть.

"Была определенная напряженная ситуация, но этот завод на Западной Украине уже сегодня возобновил работу. Поэтому думаю, что мы пройдем (пик эпидемии. - Ред.) спокойно. Но мы должны понимать, что растет потребление кислорода. Есть города, которые потребляют по 50 тонн в сутки. В прошлый пик это было 10–12 тонн", – добавил Ляшко.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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ПОЛНОЕ ВРАНЬЕ!!!
Одному человеку в сутки требуется прибл. 550 литров чистого кислорода, это около 0,8 кг жидкого кислорода.
Таким образом, 50 тонн хватит для 62500 человек.
У вас столько больных в одном городе?
Или кислород ОЧЕНЬ не эффективно используется!
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23.10.2021 01:11 Ответить
Я теж знайшов статтю де вказано 550л, після того як з вказаних там само 11000л повітря необхідних людині на добу, вирахували 21% вмісту кисню Певно виборці самі знаєте кого рахували. Тобто на людину треба ~2310л/сут. без урахування ваги, фіз.стану, сну і.н. По моїм розрахункам, може фізіологи підкорегують, виходить що десь на ЗУ лікують на кисні ~18 тис. хворих на добу...
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23.10.2021 07:46 Ответить
Ковидлу уже 2 года, а у нас только один завод по производству мед. кислорода. Ну то ничё. Зато дороги лучше, чем в Европах и до хренища деревьев. А! Офшоры же у каждой базарной торговки ещё
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23.10.2021 10:21 Ответить
Прошу прощения - 2 завода. Или, неужели, целых 3 завода?
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23.10.2021 10:24 Ответить
Медицинский кислород не только для тяжелых больных с ковидом используется! Есть и бесковидные тяжелые и их гораздо больше, чем ковидных . Но, если надо уравняют!
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23.10.2021 11:50 Ответить
"на Западной Украине" с большой буквы. Это какое-то новое государство "Западная Украина"?
На западе Украины и только так правильно.
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23.10.2021 15:20 Ответить
 
 