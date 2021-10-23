Стрелявшую в учителей из арбалета полтавчанку Петрову перевели в психбольницу

Суд перевел 19-летнюю Таисию Петрову из СИЗО в психбольницу - у девушки диагностировали шизофрению.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на решение Киевского районного суда г. Полтава.

Согласно выводу психиатрической экспертизы, Таисия больна шизофрения, и заболевание "лишало ее способности осознавать свои действия и руководить ими".

Следователь по делу ходатайствовала об изменении меры пресечения Петровой. Судья удовлетворил ходатайство, отправив девушку в психиатрическую больницу вместо содержания под стражей.

Напомним, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей. Ее задержали и по решению суда отправили под стражу.

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