Стрелявшую в учителей из арбалета полтавчанку Петрову перевели в психбольницу
Суд перевел 19-летнюю Таисию Петрову из СИЗО в психбольницу - у девушки диагностировали шизофрению.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на решение Киевского районного суда г. Полтава.
Согласно выводу психиатрической экспертизы, Таисия больна шизофрения, и заболевание "лишало ее способности осознавать свои действия и руководить ими".
Следователь по делу ходатайствовала об изменении меры пресечения Петровой. Судья удовлетворил ходатайство, отправив девушку в психиатрическую больницу вместо содержания под стражей.
Напомним, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей. Ее задержали и по решению суда отправили под стражу.
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+8 Леонід Мефодовський
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+5 irenka ko
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+4 Aragorn 1975
показать весь комментарий23.10.2021 06:08 Ссылка
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дочь угробили врачи ..в 2002 году-кислородное голодание мозга и в 19 ребёнок мыслит как семилетняя..
А на следующий раз умнее будет.
Бо так багато чого можна накоїти.
Ето не просто богатые папики, ето олигархи, раз у них целых полторы тыщи есть.