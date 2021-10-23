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Стрелявшую в учителей из арбалета полтавчанку Петрову перевели в психбольницу

Стрелявшую в учителей из арбалета полтавчанку Петрову перевели в психбольницу

Суд перевел 19-летнюю Таисию Петрову из СИЗО в психбольницу - у девушки диагностировали шизофрению.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на решение Киевского районного суда г. Полтава.

Согласно выводу психиатрической экспертизы, Таисия больна шизофрения, и заболевание "лишало ее способности осознавать свои действия и руководить ими".

Следователь по делу ходатайствовала об изменении меры пресечения Петровой. Судья удовлетворил ходатайство, отправив девушку в психиатрическую больницу вместо содержания под стражей.

Напомним, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей. Ее задержали и по решению суда отправили под стражу.

Смотрите: Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку. ФОТО

Автор: 

Тахтаулове (770) психбольница (156) стрельба (3266)


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Топ комментарии
+8
А що з ******** депутаною, яка намагалась стерилізувати «неякісних» дітей???
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23.10.2021 01:04
+5
Як я і казала, що у неї шизофренія. Зелені коси - це вже один із симптомів, що з психікою щось не так.
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23.10.2021 00:55
+4
Достаточно пройтись по улице.
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23.10.2021 06:08
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Як я і казала, що у неї шизофренія. Зелені коси - це вже один із симптомів, що з психікою щось не так.
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23.10.2021 00:55 Ответить
неважно какие волосы,но если это вы пошутили никогда не пожелаю вам иметь в семье душевнобольного ребёнка...
дочь угробили врачи ..в 2002 году-кислородное голодание мозга и в 19 ребёнок мыслит как семилетняя..
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23.10.2021 01:10 Ответить
Как уґробілі?
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23.10.2021 06:41 Ответить
воды отошли а эти уроды медлили
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23.10.2021 07:40 Ответить
Таких як вона,дуже багато.Варто пройтися по інтернеті.
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23.10.2021 00:58 Ответить
Достаточно пройтись по улице.
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23.10.2021 06:08 Ответить
А що з ******** депутаною, яка намагалась стерилізувати «неякісних» дітей???
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23.10.2021 01:04 Ответить
Месяца три в больничке и будет жить дальше. Ничего страшного она не сделала. Все ок.

А на следующий раз умнее будет.
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23.10.2021 04:24 Ответить
спаси тебя Бог попасть на учет в псих диспансер. Минимум неприятностей это запись в истории болезни. А при случае могут и недееспособным признать. Со всеми вытекающими последствиями
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23.10.2021 05:40 Ответить
А теперь нужен бонус для учителей. Раздайте им по рогатке и выпустите дуру в загон Пусть побудет в шкуре мишени
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23.10.2021 05:37 Ответить
Бідна. Але невже батьки не бачили, що їй потрібна допомога і догляд ?
Бо так багато чого можна накоїти.
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23.10.2021 07:08 Ответить
кто может позволить купить себе арбалет? только богатые мамики и папики.... здоровую суку делают больной - отмажут и через полгода она со справкой на машине снесёт остановку с людьми
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23.10.2021 08:02 Ответить
1460 гривен на Розетке, с доставкой.
Ето не просто богатые папики, ето олигархи, раз у них целых полторы тыщи есть.
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23.10.2021 08:43 Ответить
Не дорожче, ніж смартфон.
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23.10.2021 14:54 Ответить
согласен, у неё не очень дорогой за 2500 без доставки, наверное для стрельбы в пределах квартиры куплен
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23.10.2021 09:08 Ответить
А психопатов пещерных которые своих граждян камнями забрасывали, куда определили? Дикари гребаные местные. Писец, что там за люди.
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23.10.2021 09:43 Ответить
просто щоб вбивати людей треба покраситися в зiльону i мама шиза нас спасьот
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23.10.2021 15:48 Ответить
А у неё зелёная растительность не только на голове?
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23.10.2021 18:03 Ответить
гуманно.
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24.10.2021 00:21 Ответить
 
 