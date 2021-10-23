Довыборы в Раду: ЦИК аккредитовала уже 35 международных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия аккредитовала 23 официальных наблюдателя от международных организаций на промежуточных выборах народных депутатов Украины и местных выборах в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября и местных выборах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в пятницу.

"Комиссия рассмотрела соответствующие обращения международных организаций и аккредитовала 35 официальных наблюдателей на промежуточных выборах народных депутатов Украины и местных выборах", - говорится в сообщении.

Отмечается, в частности, что аккредитованы:

- 23 официальных наблюдателя от Национального демократического института международных отношений на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года в ОИО № 184 и № 197, промежуточных, повторных и внеочередных местных выборах 31 октября 2021 года;

- 2 - от Международного фонда за лучшее управление на внеочередных выборах Харьковского городского головы 31 октября 2021 года;

- 7 - от Комитета "За открытую демократию" на внеочередных местных выборах 31 октября 2021 года;

- 3 - от Международной неправительственной организации "Координационный ресурсный центр" на повторных местных выборах 7, 14, 21 ноября и 5, 12 декабря 2021 года.

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Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 31 октября, промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

1 сентября в этих округах начался избирательный процесс.