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Власти России обязали все мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту

Власти России обязали все мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту

Власти России решили ввести ограничение на пользование приложениями по обмену сообщений. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующий документ правительство России приняло 20 октября. В настоящее время стали известны отдельные положения по усилению контроля за интернет-пользователями в РФ.

Мессенджеры будут обязаны при регистрации запрашивать реальный телефонный номер пользователя. После того, как они подтвердят его, должны будут направить запрос мобильному оператору о владельце указанного номера.

В свою очередь, оператор обязан в течение 20 минут предоставить всю информацию об абоненте из базы данных, то есть паспортные данные. Если информация окажется неполной или недостоверной, мессенджер должен отказать пользователю в предоставлении услуг.

В случае успешной верификации каждому россиянину будут предоставлять уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновить в случае смены оператора мобильной связи. Если пользователь от этого откажется – мессенджер должен в течение суток его отключить.

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Противники решения говорят, что таким образом Кремль пытается вытеснить иностранные платформы. В то же время отечественные российские мессенджеры станут для граждан опасными.

регистрация (291) россия (96086) мессенджеры (28)


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Топ комментарии
+30
40% лаптеногих не имеют доступа к газу, ***** разрешило собирать валежник
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23.10.2021 13:22
+27
Гулаг 21 века
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23.10.2021 13:20
+26
Будущее уже наступило..ппц..
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23.10.2021 13:19
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все рога и копыта должны быть посчитаны, каждый кацапский крепостной должен быть в стойле.
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23.10.2021 14:14 Ответить
Надо ещё код почтой посылать для проверки домашнего адреса. И тогда на форумах прекратится флейм. Ведь одно дело это срач в комментах а другое твой оппонент в подъезде с монтировкой.
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23.10.2021 14:24 Ответить
В этот прекрасный благоухающий рай нас тянут "ОПЗЖ" и их быдлоизбиратели совки.Тока чет в этот рай они уезжать не хотят,любят издалека.
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23.10.2021 14:37 Ответить
При регистрации,швабра в подарок
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23.10.2021 14:57 Ответить
Они так боялись всех вокруг, что решили посадить себя на цепь.
ПЫСЫ: скоро то же в Украине.
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23.10.2021 15:10 Ответить
"Свабодниєлюді" та "рюсскіхНєПаставітьНаКалєні" ..... зато раком рюсське стає чудово.
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23.10.2021 15:21 Ответить
а для того чтобы купить в магазине две новых батарейки нужно сдать продавцу две сарых? где-то это уже было...
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23.10.2021 16:24 Ответить
Уже почти

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23.10.2021 16:49 Ответить
забегаю в интернет:
- где ваш паспорт? есть он?
- нет...
- быстро марш за паспортом, преступник!
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23.10.2021 17:27 Ответить
"Слуги народа" копируют методы Пуйла
На днях была новость что скоро украинцев обяжут покупать сим карты по паспорту . (в рф это уже давно существует)
А там и до регистрации пользователей мессенджеров по паспорту один шаг....
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23.10.2021 19:01 Ответить
Да уж. 16 лет на контракте,кроме как дешевле проблем не было,а вот месяц назад мошенники обратились ко мне по паролю с договора еще с UMC,так их и вычеслил.
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23.10.2021 20:38 Ответить
В Європі вводять GDPR, щоб максимально захистити особисті дані людей, а в мордорі наступний крок до чебурнету, месенджери по паспортах.
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23.10.2021 19:08 Ответить
Тотальний контроль в тоталітарній країні. Тєлєк вже не справляється.
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23.10.2021 20:48 Ответить
З ковідними аусвайсами теж далеко не втекли
Як тепер жартують, щоб купити бургер, мусять показувати більше ID, ніж коли купують авто.
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24.10.2021 03:03 Ответить
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24.10.2021 03:24 Ответить
Система своє бидло повинна контролювати, та рахувати його, особливо зараз, коли воно невакциноване дохне від ковіду. Найближчим часом і тирнет відріжуть, як у Північній Кореї, де доступ до Інтернету мають лише держустанови та н туристи, які платять там за хвилину кілька доларів.
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24.10.2021 23:22 Ответить
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