Власти России обязали все мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту
Власти России решили ввести ограничение на пользование приложениями по обмену сообщений. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующий документ правительство России приняло 20 октября. В настоящее время стали известны отдельные положения по усилению контроля за интернет-пользователями в РФ.
Мессенджеры будут обязаны при регистрации запрашивать реальный телефонный номер пользователя. После того, как они подтвердят его, должны будут направить запрос мобильному оператору о владельце указанного номера.
В свою очередь, оператор обязан в течение 20 минут предоставить всю информацию об абоненте из базы данных, то есть паспортные данные. Если информация окажется неполной или недостоверной, мессенджер должен отказать пользователю в предоставлении услуг.
В случае успешной верификации каждому россиянину будут предоставлять уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновить в случае смены оператора мобильной связи. Если пользователь от этого откажется – мессенджер должен в течение суток его отключить.
Противники решения говорят, что таким образом Кремль пытается вытеснить иностранные платформы. В то же время отечественные российские мессенджеры станут для граждан опасными.
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ПЫСЫ: скоро то же в Украине.
- где ваш паспорт? есть он?
- нет...
- быстро марш за паспортом, преступник!
На днях была новость что скоро украинцев обяжут покупать сим карты по паспорту . (в рф это уже давно существует)
А там и до регистрации пользователей мессенджеров по паспорту один шаг....
Як тепер жартують, щоб купити бургер, мусять показувати більше ID, ніж коли купують авто.