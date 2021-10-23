Влада Росії зобов'язала всі месенджери реєструвати користувачів за паспортом
Влада Росії вирішила запровадити обмеження на користування додатками з обміну повідомлень. Нові правила запрацюють 1 березня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, відповідний документ уряд Росії ухвалив 20 жовтня. Нині стали відомі окремі положення щодо посилення контролю за інтернет-користувачами в РФ.
Месенджери будуть зобов'язані під час реєстрації запитувати реальний телефонний номер користувача. Після того як вони підтвердять його, повинні будуть направити запит мобільному оператору про власника зазначеного номера.
Зі свого боку, оператор зобов'язаний упродовж 20 хвилин надати всю інформацію про абонента з бази даних, тобто паспортні дані. Якщо інформація виявиться неповною чи недостовірною, месенджер повинен відмовити користувачеві в наданні послуг.
У разі успішної верифікації кожному росіянину надаватимуть унікальний ідентифікаційний код, який необхідно буде оновити в разі зміни оператора мобільного зв'язку. Якщо користувач від цього відмовиться, - месенджер повинен упродовж доби його відключити.
Противники рішення говорять, що таким чином Кремль намагається витіснити іноземні платформи. Водночас вітчизняні російські месенджери стануть для громадян небезпечними.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПЫСЫ: скоро то же в Украине.
- где ваш паспорт? есть он?
- нет...
- быстро марш за паспортом, преступник!
На днях была новость что скоро украинцев обяжут покупать сим карты по паспорту . (в рф это уже давно существует)
А там и до регистрации пользователей мессенджеров по паспорту один шаг....
Як тепер жартують, щоб купити бургер, мусять показувати більше ID, ніж коли купують авто.