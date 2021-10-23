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Влада Росії зобов'язала всі месенджери реєструвати користувачів за паспортом

Влада Росії зобов'язала всі месенджери реєструвати користувачів за паспортом

Влада Росії вирішила запровадити обмеження на користування додатками з обміну повідомлень. Нові правила запрацюють 1 березня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, відповідний документ уряд Росії ухвалив 20 жовтня. Нині стали відомі окремі положення щодо посилення контролю за інтернет-користувачами в РФ.

Месенджери будуть зобов'язані під час реєстрації запитувати реальний телефонний номер користувача. Після того як вони підтвердять його, повинні будуть направити запит мобільному оператору про власника зазначеного номера.

Зі свого боку, оператор зобов'язаний упродовж 20 хвилин надати всю інформацію про абонента з бази даних, тобто паспортні дані. Якщо інформація виявиться неповною чи недостовірною, месенджер повинен відмовити користувачеві в наданні послуг.

У разі успішної верифікації кожному росіянину надаватимуть унікальний ідентифікаційний код, який необхідно буде оновити в разі зміни оператора мобільного зв'язку. Якщо користувач від цього відмовиться, - месенджер повинен упродовж доби його відключити.

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Противники рішення говорять, що таким чином Кремль намагається витіснити іноземні платформи. Водночас вітчизняні російські месенджери стануть для громадян небезпечними.

реєстрація (449) росія (65925) месенджери (64)


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Топ коментарі
+30
40% лаптеногих не имеют доступа к газу, ***** разрешило собирать валежник
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23.10.2021 13:22
+27
Гулаг 21 века
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23.10.2021 13:20
+26
Будущее уже наступило..ппц..
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23.10.2021 13:19
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все рога и копыта должны быть посчитаны, каждый кацапский крепостной должен быть в стойле.
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23.10.2021 14:14 Відповісти
Надо ещё код почтой посылать для проверки домашнего адреса. И тогда на форумах прекратится флейм. Ведь одно дело это срач в комментах а другое твой оппонент в подъезде с монтировкой.
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23.10.2021 14:24 Відповісти
В этот прекрасный благоухающий рай нас тянут "ОПЗЖ" и их быдлоизбиратели совки.Тока чет в этот рай они уезжать не хотят,любят издалека.
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23.10.2021 14:37 Відповісти
При регистрации,швабра в подарок
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23.10.2021 14:57 Відповісти
Они так боялись всех вокруг, что решили посадить себя на цепь.
ПЫСЫ: скоро то же в Украине.
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23.10.2021 15:10 Відповісти
"Свабодниєлюді" та "рюсскіхНєПаставітьНаКалєні" ..... зато раком рюсське стає чудово.
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23.10.2021 15:21 Відповісти
а для того чтобы купить в магазине две новых батарейки нужно сдать продавцу две сарых? где-то это уже было...
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23.10.2021 16:24 Відповісти
Уже почти

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23.10.2021 16:49 Відповісти
забегаю в интернет:
- где ваш паспорт? есть он?
- нет...
- быстро марш за паспортом, преступник!
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23.10.2021 17:27 Відповісти
"Слуги народа" копируют методы Пуйла
На днях была новость что скоро украинцев обяжут покупать сим карты по паспорту . (в рф это уже давно существует)
А там и до регистрации пользователей мессенджеров по паспорту один шаг....
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23.10.2021 19:01 Відповісти
Да уж. 16 лет на контракте,кроме как дешевле проблем не было,а вот месяц назад мошенники обратились ко мне по паролю с договора еще с UMC,так их и вычеслил.
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23.10.2021 20:38 Відповісти
В Європі вводять GDPR, щоб максимально захистити особисті дані людей, а в мордорі наступний крок до чебурнету, месенджери по паспортах.
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23.10.2021 19:08 Відповісти
Тотальний контроль в тоталітарній країні. Тєлєк вже не справляється.
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23.10.2021 20:48 Відповісти
З ковідними аусвайсами теж далеко не втекли
Як тепер жартують, щоб купити бургер, мусять показувати більше ID, ніж коли купують авто.
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24.10.2021 03:03 Відповісти
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24.10.2021 03:24 Відповісти
Система своє бидло повинна контролювати, та рахувати його, особливо зараз, коли воно невакциноване дохне від ковіду. Найближчим часом і тирнет відріжуть, як у Північній Кореї, де доступ до Інтернету мають лише держустанови та н туристи, які платять там за хвилину кілька доларів.
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24.10.2021 23:22 Відповісти
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