Патрульного нашли повешенным в лесу на Херсонщине, - полиция
Полиция Херсонской области устанавливает обстоятельства гибели 32-летнего сотрудника патрульной полиции. Его тело нашли повешенным в Олешковском лесу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
Тело патрульного около полудня 24 октября нашел местный житель во время прогулки по лесу, он и сообщил об этом в полицию.
"Предварительная квалификация произошедшего - самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - сообщает патрульная полиция Херсонщины и странице в Facebook.
Как сообщила пресс-служба полиции Херсонщины, следов насильственной смерти эксперты на теле не обнаружили.
По данному факту полицейские начали уголовное производство, детали происшествия устанавливаются. Также о происшествии сообщили в Государственное бюро расследований.
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Здесь явно чтото не так...
расследовать не хотят наверное....
Удачи!
А пісок таки дійсно є.