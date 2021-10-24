Патрульного нашли повешенным в лесу на Херсонщине, - полиция

Полиция Херсонской области устанавливает обстоятельства гибели 32-летнего сотрудника патрульной полиции. Его тело нашли повешенным в Олешковском лесу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Тело патрульного около полудня 24 октября нашел местный житель во время прогулки по лесу, он и сообщил об этом в полицию.

"Предварительная квалификация произошедшего - самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - сообщает патрульная полиция Херсонщины и странице в Facebook.

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Как сообщила пресс-служба полиции Херсонщины, следов насильственной смерти эксперты на теле не обнаружили.

По данному факту полицейские начали уголовное производство, детали происшествия устанавливаются. Также о происшествии сообщили в Государственное бюро расследований.