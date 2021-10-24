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Новини Силовики
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Патрульного знайшли повішеним у лісі на Херсонщині, - поліція

Патрульного знайшли повішеним у лісі на Херсонщині, - поліція

Поліція Херсонської області встановлює обставини загибелі 32-річного співробітника патрульної поліції. Його тіло знайшли повішеним в Олешківському лісі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Тіло патрульного близько полудня 24 жовтня знайшов місцевий житель під час прогулянки лісом, він і повідомив про це в поліцію.

"Попередня кваліфікація події - самогубство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза", - повідомляє патрульна поліція Херсонщини на сторінці у фейсбук.

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Як повідомила пресслужба поліції Херсонщини, слідів насильницької смерті експерти на тілі не виявили.

За цим фактом поліцейські почали кримінальне провадження, подробиці події встановлюють. Також про подію повідомили в Державне бюро розслідувань.

Нацполіція (15267) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) смерть (6777) повішення (5) Херсонська область (5871)


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Топ коментарі
+8
А козломордые самые униженные люди мира, они сами брезгуют своей власовской тряпки...
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24.10.2021 23:39 Відповісти
+7
ну так, "бездомньій народ" же. бомжи, *****...
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24.10.2021 23:48 Відповісти
+7
Чтобы мент, и повесился? - не смешите меня. Хотел бы свести счеты с жизнью - застрелился, или на машине разбился бы. Для этого не стоит топать кудато в лес и искать себе толстый сук....
Здесь явно чтото не так...
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24.10.2021 23:49 Відповісти
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Наша служба и опасна и трудна ,даже к белочке приводит иногда ...
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24.10.2021 23:28 Відповісти
Полицейские самые несчастные люди в Украине. Всех их избивают и унижают. Даже министр МВД говорил что они не люди.
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24.10.2021 23:29 Відповісти
А козломордые самые униженные люди мира, они сами брезгуют своей власовской тряпки...
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24.10.2021 23:39 Відповісти
ну так, "бездомньій народ" же. бомжи, *****...
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24.10.2021 23:48 Відповісти
піда.росіяни не люди вони біосміття!
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25.10.2021 08:45 Відповісти
Патрульные тоже люди
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24.10.2021 23:32 Відповісти
Менти не люди, а найбільша банда України.
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25.10.2021 00:24 Відповісти
тварино кацапська, а тебе начинка протухла.
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25.10.2021 11:45 Відповісти
Чого ти постійно себе обзиваєш кацапською твариною? Чи ти думаєш що то хороші слова? Як ти не стараєшся прикинутися українцем, в тебе не вийде, бо ти кацап, а це найгірше що може бути з кимось, чи чимось.
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25.10.2021 19:32 Відповісти
Балодя, а чому у тебе начинка протухла? я розумію, що ви кацапня гниль і непотріб, але мене цікавить, в порядку дослідів твій екземпляр, от скажи, чому у тебе начинка протухла, чи для тебе звичайний стан речей, бо ви всі такі? смердить від тебе просто, гниллю, тухлятиною, непотребом різним. ти б бухало скломийку чи бояру, кажуть вистпає як консервант, трохи довше від повного розкладання збережесся, шоб на тобі можна було провести цікаві досліди.
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26.10.2021 08:05 Відповісти
Кацап каже про скломий і бояру як щось погане. Дивно, це ж ваш національний напій і уураїнці його не п'ють, його взагалі крім росіян ніхто не п'є. Запам'ятай сам і передай своєму начальнику тролів, що путін *****, кацапи підараси.
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26.10.2021 10:36 Відповісти
у тебе настільки начинка протухла, що про себе говориш в третій особі, повна деградація. але ти не відповіло на головне питання - чому у тебе начинка протухла?
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26.10.2021 11:08 Відповісти
Питання до тебе. Для руського образливо, чи ні коли його кайапом називають? Завжди вважав що так, але бачачи як ти цим словом підарасиш себе, своїх дітей, сусідів, начальника і основне твого божка путіна-*****, то значить що ви цим словом вітаєтесь, хвалите один одного, й взагалі дійсно вважаєте себе кацапами. Для нормальних людей, не росіян, це слово типу "бидло", деградована людина, так зване 'уйобіще", істота яка не повинна виходити в цивілізований світ, бути в клітці. Куди, до речі, ви йдете божевільними темпами з допомогою вашого *****, та й вами самими. Твоє майбутне дуже добре представлене в книзі "москва 2042", там ти на комп'ютері типу тролиш, але кабелі нікуди не йдуть.
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26.10.2021 20:30 Відповісти
козломорде, скажи, чому у тебе начинка протухла? бо якийсь набір слів зі свого діагнозу наводиш, а основної причини не кажеш.
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26.10.2021 21:18 Відповісти
Чтобы мент, и повесился? - не смешите меня. Хотел бы свести счеты с жизнью - застрелился, или на машине разбился бы. Для этого не стоит топать кудато в лес и искать себе толстый сук....
Здесь явно чтото не так...
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24.10.2021 23:49 Відповісти
Оперативно-розыскными мероприятиями установлено: гражданин Иванов В.В. такого-то числа стоял на мосту и производил манипуляции со скотчем. При порыве ветра он запутался в скотче, перегнулся через парапет и упал в подвешенную по мостом спортивную сумку. Лямки сумки оборвались и Иванов В.В. упал в реку. (лямки на самом деле были оборваны). Течение в реке составляет столько-то км/ч. Из-за трения молнии сумки о камни дна сумка застегнулась. Отказать в возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ за отсутствием состава преступления. Прокурор это дело подписал. Только мы думали, кому денег дали: следаку или прокурору.
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24.10.2021 23:57 Відповісти
Тому ,кто описал подобным способом происшествие. Или за такое не дают ? Что это ,кстати ,за "спортивная сумка" в которую целиком поместился гражданин Иванов ? Или этот Иванов подрабатывал в цирке лилипутов ?
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25.10.2021 01:09 Відповісти
Это цитата из улицы разбитых фонарей - составленное ментами в фильме заключение.
расследовать не хотят наверное....
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25.10.2021 02:08 Відповісти
и это печально и трагично....
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25.10.2021 02:09 Відповісти
А сколько ещё таких случаев сегодня были у нас? Сколько утоплись (хотя холодно уже и дибилы только плавают. Моржи, простите), а сколько сгорело при пожаре ( увы есть бухари, кто в постели курит. Но и привет государству, спасибо за отопление, чемпионы)
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24.10.2021 23:51 Відповісти
Откуда леса на Херсонщине?????
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24.10.2021 23:53 Відповісти
значит точно чтото не так с этим случаем...
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24.10.2021 23:58 Відповісти
Олешки...
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25.10.2021 00:01 Відповісти
Олешки это искуственные хвойные насаждения.
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25.10.2021 00:04 Відповісти
А лес не может иметь искусственное происхождение?
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25.10.2021 00:14 Відповісти
нет.
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25.10.2021 00:20 Відповісти
Вот это поворот... Нужно срочно запретить лесовосстановление и лишить статуса уже восстановленные... А лесоводство запретить как дисциплину)
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25.10.2021 00:38 Відповісти
это к чему вообще?
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25.10.2021 01:02 Відповісти
Привет,Павел. Товарищ бред несет. В средине 50х на восток от Олешков(Цюрупинска) начали массово насаживать в основном сосну. Я сам в 63 с классом высаживал,(помогал) сосну. Теперь проезжая мимо вижу и рассказываю когда этот большой участок был посажен. Его еще не деребанят....может из-за того,что растет вдоль шоссе.....

Удачи!
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25.10.2021 10:39 Відповісти
То значить місцеві продають білі гриби, які виросли в пустелі?
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25.10.2021 01:07 Відповісти
белых нет а грибы таки продают, с песком.
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25.10.2021 01:13 Відповісти
От тільки брехати не треба - продають якраз переважно білі, бо лисички не користуються такою популярністю.

А пісок таки дійсно є.
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25.10.2021 01:34 Відповісти
Не только лес есть, но и пустыня... Реальная ПРИРОДНАЯ пустыня... С песчаными бурями в свое время... Олешковские пески, два в одном... Засаженная лесом пустыня...
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25.10.2021 00:09 Відповісти
ну как бы да но и нет. Пески это аллювий древнего русла Конки и Днепра.
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25.10.2021 00:11 Відповісти
И? Как это опровергает возникновение пустыни?
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25.10.2021 00:31 Відповісти
ты когда нибудь быль в реальной пустыни?
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25.10.2021 01:03 Відповісти
Від людей, які його висадили!

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25.10.2021 00:24 Відповісти
Брехня. Вдоль трасы столбы с датчиками стоят
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25.10.2021 00:49 Відповісти
А мертвые с косами ?
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25.10.2021 01:10 Відповісти
Пока еще есть,вернее,осталось не много.Кстати,благодаря Гандзюк.Она подымала этот вопрос с деребаном леса херсонскими чинушами,за что и поплатилась.Пухом ей земля. А гнидам- чинушам гореть в аду.
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25.10.2021 08:59 Відповісти
Это случайно не тот патрульный что палец бывшему "сломал" ?
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25.10.2021 00:47 Відповісти
 
 