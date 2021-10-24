Патрульного знайшли повішеним у лісі на Херсонщині, - поліція
Поліція Херсонської області встановлює обставини загибелі 32-річного співробітника патрульної поліції. Його тіло знайшли повішеним в Олешківському лісі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.
Тіло патрульного близько полудня 24 жовтня знайшов місцевий житель під час прогулянки лісом, він і повідомив про це в поліцію.
"Попередня кваліфікація події - самогубство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза", - повідомляє патрульна поліція Херсонщини на сторінці у фейсбук.
Як повідомила пресслужба поліції Херсонщини, слідів насильницької смерті експерти на тілі не виявили.
За цим фактом поліцейські почали кримінальне провадження, подробиці події встановлюють. Також про подію повідомили в Державне бюро розслідувань.
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Здесь явно чтото не так...
расследовать не хотят наверное....
Удачи!
А пісок таки дійсно є.