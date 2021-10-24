Патрульного знайшли повішеним у лісі на Херсонщині, - поліція

Поліція Херсонської області встановлює обставини загибелі 32-річного співробітника патрульної поліції. Його тіло знайшли повішеним в Олешківському лісі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Тіло патрульного близько полудня 24 жовтня знайшов місцевий житель під час прогулянки лісом, він і повідомив про це в поліцію.

"Попередня кваліфікація події - самогубство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза", - повідомляє патрульна поліція Херсонщини на сторінці у фейсбук.

Читайте також: Волонтер Вітишин знайдений повішеним під Хмельницьким

Як повідомила пресслужба поліції Херсонщини, слідів насильницької смерті експерти на тілі не виявили.

За цим фактом поліцейські почали кримінальне провадження, подробиці події встановлюють. Також про подію повідомили в Державне бюро розслідувань.