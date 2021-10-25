"СНБО не может заниматься назначением олигархов, - Разумков".

Передача Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) полномочий назначать олигархов создает риск давления на свободу слова.

Об этом заявил народный депутат, экс-спикер ВР Дмитрий Разумков.

"В вопросе деолигархизации есть два субъекта - власть и бизнес, который на эту власть теоретически пытается (или не пытается) влиять. Не может тогда один из двух субъектов определять, кто другой. В Совете национальной безопасности все является властью. Это конфликт интересов, это фактически возможность влиять на бизнес, это фактически возможность влиять в том числе на свободу слова. Потому что одним из ключевых аспектов является вопрос владения средствами массовой информации ", - заявил Разумков в эфире телеканала" Украина24 ".

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороне. В частности, комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.