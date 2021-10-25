СНБО не может заниматься назначением олигархов, - Разумков
Передача Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) полномочий назначать олигархов создает риск давления на свободу слова.
Об этом заявил народный депутат, экс-спикер ВР Дмитрий Разумков.
"В вопросе деолигархизации есть два субъекта - власть и бизнес, который на эту власть теоретически пытается (или не пытается) влиять. Не может тогда один из двух субъектов определять, кто другой. В Совете национальной безопасности все является властью. Это конфликт интересов, это фактически возможность влиять на бизнес, это фактически возможность влиять в том числе на свободу слова. Потому что одним из ключевых аспектов является вопрос владения средствами массовой информации ", - заявил Разумков в эфире телеканала" Украина24 ".
Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.
Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.
11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороне. В частности, комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.
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Свободу олигархам!
что Порошенко ни разу не олигарх...
Если закон еще не вступил в силу...
Вплив на засоби масової інформації - В тих трьох ще попробуй докажи цей вплив. Порошенко ж майже рік назад заявив, що офіційно став власником прямого каналу.
По накопиченому капіталу підходять всі.
******* бали: Коломойський, Фірташ, Ахметов - 1 бал, Порошенко - 3 бали. Бінго. Є необхідна умова. Порошенко олігарх!
Причём сразу после того, как завтра Бене "самый честный суд" отдаст весь газ из хранилищ.
А зачем их назначать, когда основные из них уже лет 15-20 как "самобозначились"?
Вопрос в том, как оторвать их от политического и монопольного влияния в стране.
Ну а если серьёзно, то у него самого нет влиятельных СМИ, и монополии на что-либо. После следующих выборов о нём даже не вспомнят, руководствуясь этим законом. Если конечно его не переизберут.