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СНБО не может заниматься назначением олигархов, - Разумков

СНБО не может заниматься назначением олигархов, - Разумков

Передача Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) полномочий назначать олигархов создает риск давления на свободу слова.

Об этом заявил народный депутат, экс-спикер ВР Дмитрий Разумков.

"В вопросе деолигархизации есть два субъекта - власть и бизнес, который на эту власть теоретически пытается (или не пытается) влиять. Не может тогда один из двух субъектов определять, кто другой. В Совете национальной безопасности все является властью. Это конфликт интересов, это фактически возможность влиять на бизнес, это фактически возможность влиять в том числе на свободу слова. Потому что одним из ключевых аспектов является вопрос владения средствами массовой информации ", - заявил Разумков в эфире телеканала" Украина24 ".

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороне. В частности, комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

Автор: 

Разумков Дмитрий (1522) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+7
протестного кандидата лепят из него
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25.10.2021 16:03 Ответить
+6
Что то Разумков сильно рвение проявляет в защиту олигархов.
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25.10.2021 16:02 Ответить
+6
Так они только одного "олигарха" назначили- Пороха. Даже твоего Ахметку не тронули.
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25.10.2021 16:03 Ответить
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Что то Разумков сильно рвение проявляет в защиту олигархов.
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25.10.2021 16:02 Ответить
протестного кандидата лепят из него
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25.10.2021 16:03 Ответить
Долой олигахофобию!
Свободу олигархам!
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25.10.2021 16:06 Ответить
Лицо не протестантское
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25.10.2021 16:10 Ответить
Так они только одного "олигарха" назначили- Пороха. Даже твоего Ахметку не тронули.
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25.10.2021 16:03 Ответить
Та ты шо... уже назначили? А я по наивности думал,
что Порошенко ни разу не олигарх...
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25.10.2021 16:16 Ответить
Когда "олигарх" назначен один, то это остальные "ни разу не олигархи", в т.ч. Ахметка с Беней.
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25.10.2021 16:31 Ответить
Так когда же его назначили?
Если закон еще не вступил в силу...
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25.10.2021 16:34 Ответить
Слухай, не прикидайся дурником! ті критерії прописані з біографії Порошенко, під жодного іншого олігарха вони не підходять!
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25.10.2021 16:48 Ответить
Гаразд «розумник», перерахуй які саме критерії стосуються тільки Порошенка? Невже там в законі прописане дівоче прізвище його бабці?
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25.10.2021 16:54 Ответить
Бере участь в політичному житті! - Коломойський, Фірташ, Ахметов - офіційно в політиці відсутні. Порошенко ж - народний депутат.
Вплив на засоби масової інформації - В тих трьох ще попробуй докажи цей вплив. Порошенко ж майже рік назад заявив, що офіційно став власником прямого каналу.
По накопиченому капіталу підходять всі.
******* бали: Коломойський, Фірташ, Ахметов - 1 бал, Порошенко - 3 бали. Бінго. Є необхідна умова. Порошенко олігарх!
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26.10.2021 14:50 Ответить
Этот "закон" свернут в трубочку и засунут вам, зебилам, в дупу.
Причём сразу после того, как завтра Бене "самый честный суд" отдаст весь газ из хранилищ.
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25.10.2021 19:59 Ответить
Сам ты ЗЕбил...)
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25.10.2021 21:51 Ответить
Ты что, перекрасился после 2019-го? Один раз у вас, зебилов, уже не тридварас?
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25.10.2021 23:16 Ответить
Зачем Разумкову это все надо, он простой депутат.
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25.10.2021 16:03 Ответить
Он прислужник таких олигархов как -Порошенко,Медвндчук и Ахметов.
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25.10.2021 16:12 Ответить
А простой депутат - это зеленая заводная мартышка, которая не имеет своего мнения?
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25.10.2021 16:31 Ответить
Если убрать этих , ими станут другие , которые немножечко беднее . И так до бомжа ?
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25.10.2021 16:07 Ответить
Ай,Димка топит за хозяев олигархов.Хоть его мнение, это уже пустое место.
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25.10.2021 16:11 Ответить
Разумков перепродується - тендер об'являє...
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25.10.2021 16:23 Ответить
Зелень sлyга олігархіv vже теж мільярдер sкоро Ахметоvа догоне і Пороха перегнаv
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25.10.2021 16:28 Ответить
"СНБО не может заниматься назначением олигархов, - Разумков".
А зачем их назначать, когда основные из них уже лет 15-20 как "самобозначились"?
Вопрос в том, как оторвать их от политического и монопольного влияния в стране.
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25.10.2021 16:45 Ответить
Дело в том ,что по этому закону и президент в олигархи попадает.
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25.10.2021 17:53 Ответить
Ну если смотреть с точки зрения влияния на политические процессы, то у нас любой президент под этот закон попадает.
Ну а если серьёзно, то у него самого нет влиятельных СМИ, и монополии на что-либо. После следующих выборов о нём даже не вспомнят, руководствуясь этим законом. Если конечно его не переизберут.
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25.10.2021 18:01 Ответить
Задолбали зельоные ублюдки с этим дебильным законом! Лишь бы у Пороха канал оттяпать! Клоуны крыворогатые!
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25.10.2021 19:44 Ответить
 
 