УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11413 відвідувачів онлайн
Новини
4 496 25

РНБО не може займатися призначенням олігархів, – Разумков

РНБО не може займатися призначенням олігархів, – Разумков

Передача Раді національної безпеки і оборони (РНБО) повноважень призначати олігархів створює ризик тиску на свободу слова.

Про це заявив народний депутат, ексспікер ВР Дмитро Разумков.

"В питанні деолігархізації є два суб’єкти – влада і бізнес, який на цю владу теоретично намагається (або не намагається) впливати. Не може тоді один з двох суб’єктів визначати, хто інший. В Раді національної безпеки всі є владою. Це конфлікт інтересів, це фактично можливість впливати на бізнес, це фактично можливість впливати в тому числі на свободу слова. Тому що одним з ключових аспектів є питання володіння засобами масової інформації", – заявив Разумков в ефірі телеканалу "Україна24".

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема, комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.

Автор: 

Разумков Дмитро (1528) Закон про олігархів (149)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
протестного кандидата лепят из него
показати весь коментар
25.10.2021 16:03 Відповісти
+6
Что то Разумков сильно рвение проявляет в защиту олигархов.
показати весь коментар
25.10.2021 16:02 Відповісти
+6
Так они только одного "олигарха" назначили- Пороха. Даже твоего Ахметку не тронули.
показати весь коментар
25.10.2021 16:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что то Разумков сильно рвение проявляет в защиту олигархов.
показати весь коментар
25.10.2021 16:02 Відповісти
протестного кандидата лепят из него
показати весь коментар
25.10.2021 16:03 Відповісти
Долой олигахофобию!
Свободу олигархам!
показати весь коментар
25.10.2021 16:06 Відповісти
Лицо не протестантское
показати весь коментар
25.10.2021 16:10 Відповісти
Так они только одного "олигарха" назначили- Пороха. Даже твоего Ахметку не тронули.
показати весь коментар
25.10.2021 16:03 Відповісти
Та ты шо... уже назначили? А я по наивности думал,
что Порошенко ни разу не олигарх...
показати весь коментар
25.10.2021 16:16 Відповісти
Когда "олигарх" назначен один, то это остальные "ни разу не олигархи", в т.ч. Ахметка с Беней.
показати весь коментар
25.10.2021 16:31 Відповісти
Так когда же его назначили?
Если закон еще не вступил в силу...
показати весь коментар
25.10.2021 16:34 Відповісти
Слухай, не прикидайся дурником! ті критерії прописані з біографії Порошенко, під жодного іншого олігарха вони не підходять!
показати весь коментар
25.10.2021 16:48 Відповісти
Гаразд «розумник», перерахуй які саме критерії стосуються тільки Порошенка? Невже там в законі прописане дівоче прізвище його бабці?
показати весь коментар
25.10.2021 16:54 Відповісти
Бере участь в політичному житті! - Коломойський, Фірташ, Ахметов - офіційно в політиці відсутні. Порошенко ж - народний депутат.
Вплив на засоби масової інформації - В тих трьох ще попробуй докажи цей вплив. Порошенко ж майже рік назад заявив, що офіційно став власником прямого каналу.
По накопиченому капіталу підходять всі.
******* бали: Коломойський, Фірташ, Ахметов - 1 бал, Порошенко - 3 бали. Бінго. Є необхідна умова. Порошенко олігарх!
показати весь коментар
26.10.2021 14:50 Відповісти
Этот "закон" свернут в трубочку и засунут вам, зебилам, в дупу.
Причём сразу после того, как завтра Бене "самый честный суд" отдаст весь газ из хранилищ.
показати весь коментар
25.10.2021 19:59 Відповісти
Сам ты ЗЕбил...)
показати весь коментар
25.10.2021 21:51 Відповісти
Ты что, перекрасился после 2019-го? Один раз у вас, зебилов, уже не тридварас?
показати весь коментар
25.10.2021 23:16 Відповісти
Зачем Разумкову это все надо, он простой депутат.
показати весь коментар
25.10.2021 16:03 Відповісти
Он прислужник таких олигархов как -Порошенко,Медвндчук и Ахметов.
показати весь коментар
25.10.2021 16:12 Відповісти
А простой депутат - это зеленая заводная мартышка, которая не имеет своего мнения?
показати весь коментар
25.10.2021 16:31 Відповісти
Если убрать этих , ими станут другие , которые немножечко беднее . И так до бомжа ?
показати весь коментар
25.10.2021 16:07 Відповісти
Ай,Димка топит за хозяев олигархов.Хоть его мнение, это уже пустое место.
показати весь коментар
25.10.2021 16:11 Відповісти
Разумков перепродується - тендер об'являє...
показати весь коментар
25.10.2021 16:23 Відповісти
Зелень sлyга олігархіv vже теж мільярдер sкоро Ахметоvа догоне і Пороха перегнаv
показати весь коментар
25.10.2021 16:28 Відповісти
"СНБО не может заниматься назначением олигархов, - Разумков".
А зачем их назначать, когда основные из них уже лет 15-20 как "самобозначились"?
Вопрос в том, как оторвать их от политического и монопольного влияния в стране.
показати весь коментар
25.10.2021 16:45 Відповісти
Дело в том ,что по этому закону и президент в олигархи попадает.
показати весь коментар
25.10.2021 17:53 Відповісти
Ну если смотреть с точки зрения влияния на политические процессы, то у нас любой президент под этот закон попадает.
Ну а если серьёзно, то у него самого нет влиятельных СМИ, и монополии на что-либо. После следующих выборов о нём даже не вспомнят, руководствуясь этим законом. Если конечно его не переизберут.
показати весь коментар
25.10.2021 18:01 Відповісти
Задолбали зельоные ублюдки с этим дебильным законом! Лишь бы у Пороха канал оттяпать! Клоуны крыворогатые!
показати весь коментар
25.10.2021 19:44 Відповісти
 
 