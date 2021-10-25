РНБО не може займатися призначенням олігархів, – Разумков

Передача Раді національної безпеки і оборони (РНБО) повноважень призначати олігархів створює ризик тиску на свободу слова.

Про це заявив народний депутат, ексспікер ВР Дмитро Разумков.

"В питанні деолігархізації є два суб’єкти – влада і бізнес, який на цю владу теоретично намагається (або не намагається) впливати. Не може тоді один з двох суб’єктів визначати, хто інший. В Раді національної безпеки всі є владою. Це конфлікт інтересів, це фактично можливість впливати на бізнес, це фактично можливість впливати в тому числі на свободу слова. Тому що одним з ключових аспектів є питання володіння засобами масової інформації", – заявив Разумков в ефірі телеканалу "Україна24".



Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.



Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.



Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.



11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема, комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.