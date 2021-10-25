В Украине работают все польские визовые центры

В Украине работают все сервисные центры для обработки документов на выдачу виз на выезд в Польшу.

Об этом сообщили сегодня Цензор. НЕТ в службе поддержки компании VFS Global в Украине, управляющей пунктами приема визовых анкет, комментируя информацию некоторых СМИ о якобы закрытии визового центра во Львове.

В компании отметили, что все 17 пунктов, в том числе во Львове, принимают документы. В то же время в колл-центре отметили, что из-за карантина в отдельных представительствах документы принимаются исключительно по почте, чтобы не подвергать дополнительным рискам здоровье клиентов. В частности, такой режим предусмотрен для Тернополя, Одессы, Херсона, Днепра, Запорожья. Кроме того, с 8 октября подача документов на получение карточки малого приграничного движения осуществляется в консульствах Польши во Львове и Луцке. По данным польских СМИ, при повторном рассмотрении итогов тендера на выбор визового оператора для МИД Польши в Украине победила греческая фирма Global Visa, предоставившая самое низкое предложение, но которая не была допущена к торгам в первый раз. После апелляции ее вернули в тендер. Однако результаты конкурса вновь обжалованы в Национальной апелляционной палате Польши, на этот раз консорциумом Personnel Service (Польша) - TLSContact (группа Teleperformance из Франции), победивший в отборе первый раз.

По мнению польских журналистов, вопрос конфликта интересов в этом тендере до сих пор не решен, ведь в отборе продолжает участвовать рекрутинговая компания Personnel Service, которая получит существенные преимущества над конкурентами по подбору персонала в случае победы. "Сам тендер уже начинает напоминать фарс. Сначала объявляется один победитель, потом - другой, правомерность избрания которого вновь должна рассмотреть Национальная апелляционная палата. Ситуация является довольно сомнительным примером для Украины, которая пытается присоединиться к европейским структурам. Ведь как примирить подозрения в кумовстве и коррупции с декларациями о "прозрачном" поведении? Тем более удивительно, что, в конце концов, ко всей процедуре привлечена и французская компания, то есть представители страны, которая не вызвала подозрений в причастности к подозрительным, коррупционным схемам", - пишет издание. По мнению автора, до сих пор не понятно, кто будет обрабатывать документы на выдачу польских виз в Украине.

Как сообщалось, в декабря 2020 года МИД Польши объявил тендер на выбор визового оператора, в котором приняли участие пять компаний. В июне 2021 победителем назвали Personnel Service-TLSContact, однако три компании прислали жалобу в Национальную апелляционную палату. Этот досудебный орган обжалования решения от 6 августа 2021 обязал отменить результаты тендера и отменить отстранение от тендерной процедуры предложения Global Visa Center World (Hellas) S.A. с центром в Афинах (Греция) и GVCW Operations Ltd с центром в Никосии (Кипр), которые совместно подавали заявку, и еще раз оценить результаты. Посольство Польши назвало победителем Global Visa Center World (Hellas) S.A. и GVCW Operations Ltd 30 сентября, которое обжаловали Personnel Service.