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В Украине работают все польские визовые центры

В Украине работают все польские визовые центры

В Украине работают все сервисные центры для обработки документов на выдачу виз на выезд в Польшу.

Об этом сообщили сегодня Цензор. НЕТ в службе поддержки компании VFS Global в Украине, управляющей пунктами приема визовых анкет, комментируя информацию некоторых СМИ о якобы закрытии визового центра во Львове.

В компании отметили, что все 17 пунктов, в том числе во Львове, принимают документы. В то же время в колл-центре отметили, что из-за карантина в отдельных представительствах документы принимаются исключительно по почте, чтобы не подвергать дополнительным рискам здоровье клиентов. В частности, такой режим предусмотрен для Тернополя, Одессы, Херсона, Днепра, Запорожья. Кроме того, с 8 октября подача документов на получение карточки малого приграничного движения осуществляется в консульствах Польши во Львове и Луцке. По данным польских СМИ, при повторном рассмотрении итогов тендера на выбор визового оператора для МИД Польши в Украине победила греческая фирма Global Visa, предоставившая самое низкое предложение, но которая не была допущена к торгам в первый раз. После апелляции ее вернули в тендер. Однако результаты конкурса вновь обжалованы в Национальной апелляционной палате Польши, на этот раз консорциумом Personnel Service (Польша) - TLSContact (группа Teleperformance из Франции), победивший в отборе первый раз.

По мнению польских журналистов, вопрос конфликта интересов в этом тендере до сих пор не решен, ведь в отборе продолжает участвовать рекрутинговая компания Personnel Service, которая получит существенные преимущества над конкурентами по подбору персонала в случае победы. "Сам тендер уже начинает напоминать фарс. Сначала объявляется один победитель, потом - другой, правомерность избрания которого вновь должна рассмотреть Национальная апелляционная палата. Ситуация является довольно сомнительным примером для Украины, которая пытается присоединиться к европейским структурам. Ведь как примирить подозрения в кумовстве и коррупции с декларациями о "прозрачном" поведении? Тем более удивительно, что, в конце концов, ко всей процедуре привлечена и французская компания, то есть представители страны, которая не вызвала подозрений в причастности к подозрительным, коррупционным схемам", - пишет издание. По мнению автора, до сих пор не понятно, кто будет обрабатывать документы на выдачу польских виз в Украине.

Как сообщалось, в декабря 2020 года МИД Польши объявил тендер на выбор визового оператора, в котором приняли участие пять компаний. В июне 2021 победителем назвали Personnel Service-TLSContact, однако три компании прислали жалобу в Национальную апелляционную палату. Этот досудебный орган обжалования решения от 6 августа 2021 обязал отменить результаты тендера и отменить отстранение от тендерной процедуры предложения Global Visa Center World (Hellas) S.A. с центром в Афинах (Греция) и GVCW Operations Ltd с центром в Никосии (Кипр), которые совместно подавали заявку, и еще раз оценить результаты. Посольство Польши назвало победителем Global Visa Center World (Hellas) S.A. и GVCW Operations Ltd 30 сентября, которое обжаловали Personnel Service.

Автор: 

виза (1240) Польша (8508)


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Топ комментарии
+3
ША пекельний троляка.. Тепер, щоб отримати вiзу до США кацапам треба iхати у Варшаву, а зi Спутником до Польщi не пускают))
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25.10.2021 17:25 Ответить
+1
Ну не знаю. По безвизу у меня дети ездили только первый раз. Потом по визе. Знакомые также.
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25.10.2021 18:34 Ответить
+1
Це після того, як США сказали московитам отримувати візу у Варшаві? Чи з якого дива раптом постало таке питання? До того, як ГосДєп назвав московію "бомжем" все було нормально і ніхто не переймався роботою візових центрів... А тут раптом така увага!
"Совпадєніє? Нє думаю" (с)
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25.10.2021 19:19 Ответить
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нічого особистого...- тільки бабло в своїх інтересах...- наші чинуші як завжди просруться, опозорять Країну, але обогатяться....
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25.10.2021 17:19 Ответить
и что нам с того?
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25.10.2021 17:19 Ответить
Нам нічого, окрім зайвих проблем, а владі бонус, позбавитися декількох мільйонів невдоволених громадян + отримати дармові міліарди доларів заробітчан.
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26.10.2021 09:42 Ответить
ША пекельний троляка.. Тепер, щоб отримати вiзу до США кацапам треба iхати у Варшаву, а зi Спутником до Польщi не пускают))
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25.10.2021 17:25 Ответить
Ну, на самом деле этот список имеет, скорее, рекомендательный характер. Россияне могут подать на визу в любом консульстве США в любой стране, которая принимает заявления от иностранцев. Не обязательно именно Варашава. Они могут подавать и в Украину, Грузию, Армению или Казахстан.
Именно в Казахстане им сейчас проще всего это и сделать, куда большинство из них и летит.
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25.10.2021 20:43 Ответить
Сейчас бездомные националисты к нам попрутся
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25.10.2021 17:29 Ответить
bardzo dobrze
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25.10.2021 17:57 Ответить
а зачем визы если безвиз или это визы дающие право работать спонсированые работодателем?
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25.10.2021 17:57 Ответить
да, виза дает право работать, но придумали схему работы и по "безвизу"...
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25.10.2021 18:02 Ответить
Ну по безвизу разве что присмотреться едут. В основном по рабочей визе.
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25.10.2021 18:08 Ответить
Все фейсбуки пестреют объявлениями о работе по "безвизу" в польше
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25.10.2021 18:19 Ответить
Ну не знаю. По безвизу у меня дети ездили только первый раз. Потом по визе. Знакомые также.
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25.10.2021 18:34 Ответить
Це після того, як США сказали московитам отримувати візу у Варшаві? Чи з якого дива раптом постало таке питання? До того, як ГосДєп назвав московію "бомжем" все було нормально і ніхто не переймався роботою візових центрів... А тут раптом така увага!
"Совпадєніє? Нє думаю" (с)
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25.10.2021 19:19 Ответить
"В то же время в колл-центре отметили, что из-за карантина в отдельных представительствах документы принимаются исключительно по почте, чтобы не подвергать дополнительным рискам здоровье клиентов. В частности, такой режим предусмотрен для Тернополя, Одессы, Херсона, Днепра, Запорожья."
В п'ятницю був у Дніпрі. Маразм в тому, що оформлення візи у Чехію" не подвергает дополнительным рискам", тобто можно приходити особисто, а от у Польщу вибачте - поштою, бо... Невідомо
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25.10.2021 20:28 Ответить
Так даже не во всех польских визовых центрах в Украине такое. Видимо, решения принимаются конкретно на местах по каким-то своим критериям.
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25.10.2021 20:50 Ответить
 
 