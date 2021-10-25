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Новини
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В Україні працюють всі польські візові центри

В Україні працюють всі польські візові центри

В Україні працюють всі сервісні центри для обробки документів на видачу віз на виїзд до Польщі.

Про це повідомили сьогодні Цензору у службі підтримки компанії VFS Global в Україні, що керує пунктами прийому візових анкет, коментуючи інформацію деяких ЗМІ про нібито закриття візового центру у Львові.

В компанії зазначили, що всі 17 пунктів, в тому числі у Львові, приймають документи. В той же час у колцентрі наголосили, що через карантинні обмеження в окремих представництвах документи приймаються виключно поштою, аби не наражати на додаткові ризики здоров'я клієнтів. Зокрема, такий режим передбачено для Тернополя, Одеси, Херсона, Дніпра, Запоріжжя. Крім того, з 8 жовтня подача документів на отримання картки малого прикордонного руху здійснюється у консульствах Польщі у Львові та Луцьку. За даними польських ЗМІ, під час повторного розгляду підсумків тендеру на вибір візового оператора для МЗС Польщі в Україні перемогу одержала грецька фірма Global Visa, що надала найнижчу пропозицію, але не була допущена до торгів перший раз. Після апеляції її повернули до тендеру. Проте результати конкурсу знов оскаржені у Національній апеляційні палаті Польщі, на цей раз консорціумом Personnel Service (Польща) - TLSContact (група Teleperformance із Франції), що переміг у відборі перший раз.

На думку польських журналістів, питання конфлікту інтересів у цьому тендері досі не вирішено, адже у відборі продовжує брати участь рекрутингова компанія Personnel Service, що отримає суттєві переваги над конкурентами з підбору персоналу у разі перемоги. "Сам тендер уже починає нагадувати фарс. Спочатку оголошується один переможець, потім - інший, правомірність обрання якого знов має розглянути Національна апеляційна палата. Ситуація є досить сумнівним прикладом для України, яка намагається приєднатися до європейських структур. Бо як примирити підозри в кумовстві та корупції з деклараціями про "прозору" поведінку. Тим більше дивно, що, зрештою, до всієї процедури залучена і французька компанія, тобто представники країни, яка не викликала підозр у причетності до підозрілих, корупційних схем", - пише видання. На думку автора, досі не зрозуміло, хто оброблятиме документи на видачу польських віз в Україні.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року МЗС Польщі оголосило тендер на вибір візового оператора, в якому взяли участь п'ять компаній. В червні 2021 року переможцем назвали Personnel Service-TLSContact, проте три компанії надіслали скаргу у Національну апеляційну палату. Цей досудовий орган оскарження рішенням від 6 серпня 2021 року зобов’язав скасувати результати тендеру та анулювати усунення з тендерної процедури пропозиції Global Visa Center World (Hellas) S.A. з центром в Афінах (Греція) та GVCW Operations Ltd з центром в Нікозії (Кіпр), які спільно подавали заявку, та ще раз оцінити результати. Посольство Польщі назвало переможцем Global Visa Center World (Hellas) S.A. та GVCW Operations Ltd 30 вересня, яке оскаржили Personnel Service.

Автор: 

віза (736) Польща (8625)


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Топ коментарі
+3
ША пекельний троляка.. Тепер, щоб отримати вiзу до США кацапам треба iхати у Варшаву, а зi Спутником до Польщi не пускают))
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25.10.2021 17:25 Відповісти
+1
Ну не знаю. По безвизу у меня дети ездили только первый раз. Потом по визе. Знакомые также.
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25.10.2021 18:34 Відповісти
+1
Це після того, як США сказали московитам отримувати візу у Варшаві? Чи з якого дива раптом постало таке питання? До того, як ГосДєп назвав московію "бомжем" все було нормально і ніхто не переймався роботою візових центрів... А тут раптом така увага!
"Совпадєніє? Нє думаю" (с)
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25.10.2021 19:19 Відповісти
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нічого особистого...- тільки бабло в своїх інтересах...- наші чинуші як завжди просруться, опозорять Країну, але обогатяться....
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25.10.2021 17:19 Відповісти
и что нам с того?
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25.10.2021 17:19 Відповісти
Нам нічого, окрім зайвих проблем, а владі бонус, позбавитися декількох мільйонів невдоволених громадян + отримати дармові міліарди доларів заробітчан.
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26.10.2021 09:42 Відповісти
ША пекельний троляка.. Тепер, щоб отримати вiзу до США кацапам треба iхати у Варшаву, а зi Спутником до Польщi не пускают))
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25.10.2021 17:25 Відповісти
Ну, на самом деле этот список имеет, скорее, рекомендательный характер. Россияне могут подать на визу в любом консульстве США в любой стране, которая принимает заявления от иностранцев. Не обязательно именно Варашава. Они могут подавать и в Украину, Грузию, Армению или Казахстан.
Именно в Казахстане им сейчас проще всего это и сделать, куда большинство из них и летит.
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25.10.2021 20:43 Відповісти
Сейчас бездомные националисты к нам попрутся
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25.10.2021 17:29 Відповісти
bardzo dobrze
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25.10.2021 17:57 Відповісти
а зачем визы если безвиз или это визы дающие право работать спонсированые работодателем?
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25.10.2021 17:57 Відповісти
да, виза дает право работать, но придумали схему работы и по "безвизу"...
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25.10.2021 18:02 Відповісти
Ну по безвизу разве что присмотреться едут. В основном по рабочей визе.
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25.10.2021 18:08 Відповісти
Все фейсбуки пестреют объявлениями о работе по "безвизу" в польше
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25.10.2021 18:19 Відповісти
Ну не знаю. По безвизу у меня дети ездили только первый раз. Потом по визе. Знакомые также.
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25.10.2021 18:34 Відповісти
Це після того, як США сказали московитам отримувати візу у Варшаві? Чи з якого дива раптом постало таке питання? До того, як ГосДєп назвав московію "бомжем" все було нормально і ніхто не переймався роботою візових центрів... А тут раптом така увага!
"Совпадєніє? Нє думаю" (с)
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25.10.2021 19:19 Відповісти
"В то же время в колл-центре отметили, что из-за карантина в отдельных представительствах документы принимаются исключительно по почте, чтобы не подвергать дополнительным рискам здоровье клиентов. В частности, такой режим предусмотрен для Тернополя, Одессы, Херсона, Днепра, Запорожья."
В п'ятницю був у Дніпрі. Маразм в тому, що оформлення візи у Чехію" не подвергает дополнительным рискам", тобто можно приходити особисто, а от у Польщу вибачте - поштою, бо... Невідомо
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25.10.2021 20:28 Відповісти
Так даже не во всех польских визовых центрах в Украине такое. Видимо, решения принимаются конкретно на местах по каким-то своим критериям.
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25.10.2021 20:50 Відповісти
 
 