В Україні працюють всі польські візові центри

В Україні працюють всі сервісні центри для обробки документів на видачу віз на виїзд до Польщі.

Про це повідомили сьогодні Цензору у службі підтримки компанії VFS Global в Україні, що керує пунктами прийому візових анкет, коментуючи інформацію деяких ЗМІ про нібито закриття візового центру у Львові.

В компанії зазначили, що всі 17 пунктів, в тому числі у Львові, приймають документи. В той же час у колцентрі наголосили, що через карантинні обмеження в окремих представництвах документи приймаються виключно поштою, аби не наражати на додаткові ризики здоров'я клієнтів. Зокрема, такий режим передбачено для Тернополя, Одеси, Херсона, Дніпра, Запоріжжя. Крім того, з 8 жовтня подача документів на отримання картки малого прикордонного руху здійснюється у консульствах Польщі у Львові та Луцьку. За даними польських ЗМІ, під час повторного розгляду підсумків тендеру на вибір візового оператора для МЗС Польщі в Україні перемогу одержала грецька фірма Global Visa, що надала найнижчу пропозицію, але не була допущена до торгів перший раз. Після апеляції її повернули до тендеру. Проте результати конкурсу знов оскаржені у Національній апеляційні палаті Польщі, на цей раз консорціумом Personnel Service (Польща) - TLSContact (група Teleperformance із Франції), що переміг у відборі перший раз.

На думку польських журналістів, питання конфлікту інтересів у цьому тендері досі не вирішено, адже у відборі продовжує брати участь рекрутингова компанія Personnel Service, що отримає суттєві переваги над конкурентами з підбору персоналу у разі перемоги. "Сам тендер уже починає нагадувати фарс. Спочатку оголошується один переможець, потім - інший, правомірність обрання якого знов має розглянути Національна апеляційна палата. Ситуація є досить сумнівним прикладом для України, яка намагається приєднатися до європейських структур. Бо як примирити підозри в кумовстві та корупції з деклараціями про "прозору" поведінку. Тим більше дивно, що, зрештою, до всієї процедури залучена і французька компанія, тобто представники країни, яка не викликала підозр у причетності до підозрілих, корупційних схем", - пише видання. На думку автора, досі не зрозуміло, хто оброблятиме документи на видачу польських віз в Україні.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року МЗС Польщі оголосило тендер на вибір візового оператора, в якому взяли участь п'ять компаній. В червні 2021 року переможцем назвали Personnel Service-TLSContact, проте три компанії надіслали скаргу у Національну апеляційну палату. Цей досудовий орган оскарження рішенням від 6 серпня 2021 року зобов’язав скасувати результати тендеру та анулювати усунення з тендерної процедури пропозиції Global Visa Center World (Hellas) S.A. з центром в Афінах (Греція) та GVCW Operations Ltd з центром в Нікозії (Кіпр), які спільно подавали заявку, та ще раз оцінити результати. Посольство Польщі назвало переможцем Global Visa Center World (Hellas) S.A. та GVCW Operations Ltd 30 вересня, яке оскаржили Personnel Service.